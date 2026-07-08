Zbliża się koniec eldorado dla samozatrudnionych na B2B Fot. Shutterstock

Nadchodzi koniec ukrywania etatów pod umowami B2B i zleceniami. Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje uprawnienia, które mogą diametralnie zmienić zasady zatrudniania w Polsce. Nowe przepisy pozwolą inspektorom kwestionować fikcyjne formy współpracy i nakładać znacznie wyższe kary na pracodawców.

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2 kwietnia 2026 roku podpis Karola Nawrockiego pod reformą PIP stał się faktem – prezydent zatwierdził ustawę dotyczącą reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa została przegłosowana przez Sejm 11 marca. Za zmianami było 230 posłów, głównie z rządzącej koalicji i z partii Razem. Przeciwni ustawie byli posłowie z Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Większość przedstawicieli PiS wstrzymała się od głosu.

Ustawa wchodzi w życie w środę 8 lipca i zapowiada jedną z największych rewolucji na polskim rynku pracy. Dotyczy ona przede wszystkim umów o dzieło i umów zlecenia, a także współprac B2B, w których ramach realizowane są zadania sugerujące występowanie stosunku pracy.

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Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania, a także wykonywanie pracy osobiście, w sposób ciągły i powtarzający się". A co ważne, "zatrudnienie, które spełnia te warunki, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia nazwa zawartej umowy. W takiej sytuacji nie można zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną". Reforma PIP jest także związana z realizacją wymogów w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Co reforma PIP z 8 lipca oznacza dla przedsiębiorców i samozatrudnionych na B2B?

Wraz z nowymi uprawnieniami PIP ma możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych i umów B2B w umowy o pracę. Mowa tu o umowach pozornych, w tym tzw. śmieciówkach, które często związane są z optymalizacją podatkową, a nie rzeczywistym charakterem współpracy.

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Dla PIP kluczowe będą zasady współpracy. W przypadku B2B mowa tu np. o regularnym wystawianiu tylko jednej faktury miesięcznie, na zbliżoną kwotę, temu samemu podmiotowi, a także wcześniejszym przekształceniu umowy o pracę w B2B. Ryzykowne mogą być również programy benefitów, które zazwyczaj stanowią dodatek do stabilnych umów o pracę – nieprzypadkowo benefity samozatrudnionych do cięcia wziął pod lupę także fiskus.

W przypadku umów cywilnoprawnych decydować będą czynniki takie jak: regularność pracy (np. od poniedziałku do piątku, 8:00 do 16:00), miejsce jej odbywania (brak swobody w tym zakresie), hierarchia (podporządkowanie pracownika wobec przełożonego), nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami, a także zapewnienie przez firmę narzędzi do wykonywania pracy (w tym komputer, telefon, oprogramowanie, odzież).

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Kluczowa zmiana dotyczy sposobu przekształcania tych umów. PIP nie będzie już musiała kierować spraw do sądu. Obok zmian wobec samych umów PIP zyskuje nowe możliwości w zakresie egzekucji sankcji. Minimalne i maksymalne kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym rosną dwukrotnie, aż do 60 tys. zł. Koniec eldorado na B2B i śmieciówkach odczują zwłaszcza firmy nadużywające kontraktów cywilnoprawnych.

Nie tylko PIP prześwietli przedsiębiorców

Zmiany w ustawie o PIP pozwolą na zacieśnienie współpracy pomiędzy Inspekcją a ZUS-em i KAS-em. Dzięki nowym możliwościom urzędnicy będą w stanie przeprowadzać zdalne kontrole, a także precyzyjnie wybierać miejsca, w których może dochodzić do naruszeń.

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Do tej pory było też tak, że Państwowa Inspekcja Pracy miała bardzo ograniczony wgląd do danych tysięcy pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, w których żadna umowa nie była umową o pracę.