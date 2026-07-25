Awaria ChatGPT i Gemini. Problemy zgłaszają nie tylko polscy użytkownicy Fot. Iryna Imago/Shutterstock

Sobotnie przedpołudnie zaczęło się fatalnie dla użytkowników ChatGPT i Gemini. Dwa najpopularniejsze modele językowe odmówiły posłuszeństwa i przestały pomagać użytkownikom. Utrudnienia dotyczą zwykłych zapytań, ale problemy mają także ci, którzy dzięki nim pracują.

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Nie tak miało wyglądać sobotnie przedpołudnie zdaniem wielu użytkowników AI. W najgorszej sytuacji są ci, którzy korzystają z ChatGPT. To właśnie jego awaria wymazała historię czatów i w zasadzie uniemożliwiła korzystanie z jego zasobów.

Awaria ChatGPT. Gemini też ma swoje problemy, ale jeszcze działa

Lista zarzutów wobec awarii ChatGPT jest dość długa. "Zniknęły konwersacje, czat się nie ładuje, nie da się nic wysłać, obrazów też nie wczytuje. Problem zarówno na stronie GPT, jak i aplikacji" – informują użytkownicy za pośrednictwem serwisu DownDetector. Tysiące zgłoszeń problemów zaczęły napływać ok. godziny 11:00. Problem dotknął nie tylko polskich użytkowników. Na platformie X można znaleźć wiele anglojęzycznych wpisów mówiących o trwających utrudnieniach, przez co awaria ChatGPT i Gemini błyskawicznie stała się głównym tematem sieci.

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