Wyłączanie starych nadajników może pozbawić dostępu do internetu osoby korzystające z najstarszych modeli komórek. Fot. No-Mad / Shutterstock

Sieć 3G odchodzi do krainy wiecznych impulsów. Większość czołowych telekomów w kraju już wyłączyła przestarzałą infrastrukturę. Na placu boju pozostał jeszcze tylko Plus, który planuje finał operacji na grudzień 2026. Użytkownicy starszych telefonów mogą łatwo sprawdzić, czy ich komórka będzie nadawała do czegoś więcej niż do grania w "Węża".

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Technologia trzeciej generacji zadebiutowała w Polsce na początku pierwszej dekady XXI wieku, kiedy to w 2004 roku Plus odpalił sieć UMTS. Standard ten był prawdziwym przełomem, oferując pakiety danych z prędkością 348 kb/s. Dzięki temu spopularyzował i upowszechnił mobilny internet w komórkach.

Obecnie wysłużone nadajniki są sukcesywnie wygaszane na terenie całego kraju. Telekomy zwalniają cenne pasma częstotliwości, aby od razu zrobić miejsce dla znacznie szybszych, stabilniejszych i nowocześniejszych standardów, czyli 4G LTE oraz 5G.

Dlaczego wyłączanie sieci 3G to technologiczna konieczność?

Utrzymywanie przestarzałej aparatury po prostu blokuje rozwój nowoczesnej infrastruktury. Zapotrzebowanie na coraz większy transfer danych na co dzień wymusza na firmach telekomunikacyjnych przesiadkę na wydajniejsze systemy.

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Klienci ze starymi urządzeniami nie zostaną jednak z dnia na dzień całkowicie odcięci od sygnału. Wciąż pozostanie podstawowy system starszej generacji. "Po wyłączeniu 3G konsumentowi, który nie posiada aparatu korzystającego z technologii 4G, pozostanie tylko sieć 2G – umożliwia ona przede wszystkim rozmowy, a także komunikację przy pomocy SMS-ów" – uspokaja Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Rozwiązanie to z pewnością nie udźwignie współczesnych i zaawansowanych aplikacji internetowych. Brak obsługi szybkiej sieci 4G sprawi, że stary telefon stanie się w zasadzie mało użytecznym gadżetem, ograniczonym niemal wyłącznie do podstawowych funkcji, czyli połączeń i wysyłania wiadomości.

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Harmonogram wyłączania sieci 3G u polskich operatorów

Proces odchodzenia od powolnych rozwiązań rozpoczął się w Polsce już w 2022 roku. Oto jak poszczególne firmy telekomunikacyjne radziły sobie z tym infrastrukturalnym wyzwaniem i odcinały stary sygnał:

T-Mobile jako pierwszy w całości zlikwidował sygnał trzeciej generacji w 2023 roku. Orange wygaszał sieć 3G od 2024 roku i w zeszłym roku zupełnie wyłączył ją u siebie. Play proces zamykania starych pasm zakończył w drugiej połowie 2025 roku. Plus jako pierwszy odpalił 3G w Polsce i jako ostatni ją wyłączy: zacznie to robić w grudniu 2026 roku.

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Decyzja ostatniego z wielkiej czwórki operatorów daje abonentom znacznie więcej czasu na reakcję i ewentualną wymianę urządzenia. Na rynku, na którym potężne straty Plusa i Orange w przenoszeniu numerów były już wyraźnie widoczne, dodatkowe miesiące dla klientów mają spore znaczenie.

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Jak sprawdzić, czy smartfon i karta SIM obsłuży sieć 4G i 5G?

Sprawdzenie gotowości sprzętu na nadchodzące zmiany nie wymaga wizyty w salonie. W pierwszej kolejności warto sprawdzić górny pasek na ekranie swojego smartfona. Widniejący tam symbol 4G, LTE lub 5G oznacza pełną gotowość oraz zgodność z nowymi, szybszymi technologiami.

Abonenci Plusa mogą dodatkowo skorzystać z bardzo prostego rozwiązania. Operator na stronie radzi, by wysłać bezpłatny SMS o treści SPRAWDZAM pod numer 80909. W wiadomości zwrotnej system automatycznie poinformuje, czy telefon oraz włożona karta SIM sprostają wymogom nowszych standardów.