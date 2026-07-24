Morawiecki przyznał, co zaproponował szefowi PiS. Foto: LCV/Shutterstock

Mateusz Morawiecki komentuje swoje czwartkowe rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Okazuje się, że nadal idzie na zwarcie. Do tego sugeruje, że chce pozostać w PiS, choć jest gotowy zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji wiceprezesa.

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Telenowela w PiS trwa. Mateusz Morawiecki po czwartkowych rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim zasugerował, że jest w stanie zrezygnować z ważnej partyjnej funkcji. W piątek ponownie zadeklarował, że planuje pozostać w PiS, ale chce budować to środowisko "w oparciu o troszeczkę inne tematy, którymi w mniejszym stopniu partia się zajmowała w ostatnich dwóch latach".

Innymi słowy, chce budować swoje stronnictwo na prawicy. A może nawet nową partię, której powstanie mogłoby mocno namieszać na polskiej scenie politycznej. Problemy miałaby m.in. Konfederacja, ale jej liderzy robią dobrą minę do złej gry.

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Cytowany przez Wirtualną Polskę, wskazał, że w czasie rozmów z szefostwem PiS "pokazał 21 punktów", które mają pomóc w "poszerzaniu elektoratu". W praktyce ma to oznaczać walkę o głosy m.in. przedsiębiorców czy samorządowców. Wszystko podsumował deklaracją, że nie podpisze żadnej "lojalki".

Nieco więcej światła na sprawę rzucił w rozmowie z wPolsce24. Przyznał, że "zaproponował rezygnację ze stanowiska wiceprezesa" PiS. Nie chciał zdradzić, jak na to wszystko zareagował Kaczyński, gdyż, jak dodał, nie powinien opowiadać o szczegółach "poufnej rozmowy".

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Morawiecki i jego chaotyczna narracja o

Przypomnijmy, że we wtorek były premier opublikował post, w którym sugerował, że w PiS są politycy, którzy chcą, by to ugrupowanie było mniejsze, z mniejszym poparciem wyborców, ale "własne". Nawiązał więc do tzw. "maślarzy", czyli ludzi związanych z Jackiem Sasinem, stronnictwa bardziej konserwatywnego. Dodawał, że chce być nadal w PiS, ale puszczał też oko, że jest gotowy odejść.

W czwartek w sieci pojawiło się kolejne jego wideo, tym razem znacznie krótsze, w którym apelował, by budować duży, prawicowy obóz. W tle trwało oczekiwanie na "spotkanie ostatniej szansy".

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Niemal od razu po zakończeniu spotkania, które miało miejsce w czwartek, 23 lipca, rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej". Dodał jednak, że "nikt nikogo nie wyrzuca", a "każdy sam składając deklarację [czy chce działać w stowarzyszeniu Rozwój Plus] określa, czy chce być w partii, czy w stowarzyszeniu".

Dalsza część artykułu poniżej.

Podkreślił, że "deklaracji nie złożyła dotychczas tylko wąska grupa ludzi ze stowarzyszenia p. M. Morawieckiego". Co ciekawe, "lojalkę" podpisał sam Kaczyński (co zresztą sparodiował Roman Giertych z KO). Termin na podpisanie deklaracji o tym, że nie jest się członkiem stowarzyszenia Morawieckiego, minął w czwartek o północy.

Chaos w PiS trwa

Obserwując to, co działo się na platformie X, można było odnieść wrażenie, że PiS jest mocno podzielone. Szymon Szynkowski vel Sęk zadeklarował chęć pozostania na Nowogrodzkiej, ale też w "trzech innych stowarzyszeniach", w tym Rozwój Plus. Odpowiedziała mu Elżbieta Duda, pisząc, że "dokonała wyboru składając deklarację przystąpienia do PiS", i "nie zmienia się zasad podczas gry".

Z kolei w oczach Anny Kwiecień ruch Morawieckiego daje możliwość pokazania PiS-u jako "partii nowoczesnej, z pomysłem i z polotem". Wiadomo, że w piątek prezes PiS wygłosi oświadczenie dotyczące sytuacji w jego ugrupowaniu.