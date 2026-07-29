Nad Polskę znów nadciąga afrykański żar. W związku z upałami PKP Intercity będzie zwracać pieniądze za bilety bez potrącania odstępnego, jeśli ktoś zrezygnuje z podróży. Tłumaczymy zasady darmowych zwrotów.
Lipiec przyniósł sporo chłodu i deszczu. Końcówka miesiąca oraz początek sierpnia zapowiadają się jednak upalnie. Temperatury już powoli idą w górę, ale to dopiero przedsmak tego, co nas czeka i przypomnienie rekordowego czerwca.
Pogoda na przełomie lipca i sierpnia. Wracają potężne upały
Z prognoz IMGW wynika, że gwałtownych zjawisk pogodowych nie zabraknie w najbliższych dniach. Spodziewajmy się zarówno upałów, jak i burz i ulew.
Modele pogodowe IMGW nie pozostawiają złudzeń. Maksymalne temperatury powietrza w cieniu będą najwyższe we wtorek 4 sierpnia. Na zachodzie i południowym zachodzie zobaczymy wtedy nawet 38°C. Pierwsze uderzenie gorąca odczujemy już 30 lipca, gdy na zachodzie słupki rtęci wskażą 38°C. W takich warunkach udręką staje się nie tylko podróż, ale i praca w upały.
Zasady bezpłatnego anulowania podróży w PKP Intercity
Podczas poprzedniej fali gorąca PKP Intercity zostało rozłożone na łopatki. Tym razem pasażerowie już wcześniej mogą oddać bilety bez dodatkowych kosztów. "W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami w dniach od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 roku możesz zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez potrącania odstępnego" – wyjaśnia spółka.
Darmowy zwrot obejmuje przejazdy krajowe i międzynarodowe. Warunek to zakup biletu maksymalnie do 29 lipca 2026 roku (czyli dzisiaj). Sama podróż musi być zaplanowana na okres od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 roku. Oferta zagraniczna obejmuje trasy z i do Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Litwy. Zwrócić można także bilety z puli Super Promo International.
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Jak odzyskać pieniądze za bilet PKP?
Bilet można oddać przed terminem ważności w kasie, Serwisie e-IC lub aplikacji mobilnej. Po tym czasie zwrot wymaga złożenia wniosku. "Bez opłaty zwrócimy również należności za: rezerwację miejsca; dopłatę do pociągu EIP; bilet na przewóz, na przykład roweru lub psa" – wymienia przewoźnik.
Jeżeli system zdążył pobrać odstępne w internecie, podróżny ma prawo złożyć wniosek o jego zwrot. Bilety tygodniowe, miesięczne i kwartalne można zwrócić najpóźniej w przedostatnim dniu ich ważności. "Kwota zwrotu zostanie obliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu" – czytamy.
Jeśli przejazd opłacono przelewem w ofercie grupowej, konieczne jest złożenie wniosku. Warto też pamiętać, że większość pasażerów nie wie, że należy im się za to zwrot. Również za opóźnienia pociągów PKP. I to nie tylko w upalne wakacje.