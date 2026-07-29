PKP Intercity oddaje pieniądze. Powodem są ekstremalne upały i temperatury rzędu 38 stopni Celsjusza. Fot. PICTOR PICTURES / Shutterstock

Nad Polskę znów nadciąga afrykański żar. W związku z upałami PKP Intercity będzie zwracać pieniądze za bilety bez potrącania odstępnego, jeśli ktoś zrezygnuje z podróży. Tłumaczymy zasady darmowych zwrotów.

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Lipiec przyniósł sporo chłodu i deszczu. Końcówka miesiąca oraz początek sierpnia zapowiadają się jednak upalnie. Temperatury już powoli idą w górę, ale to dopiero przedsmak tego, co nas czeka i przypomnienie rekordowego czerwca.

Pogoda na przełomie lipca i sierpnia. Wracają potężne upały

Z prognoz IMGW wynika, że gwałtownych zjawisk pogodowych nie zabraknie w najbliższych dniach. Spodziewajmy się zarówno upałów, jak i burz i ulew.

29 lipca : Termometry wskażą do 29°C na zachodzie, w pozostałych regionach 21-26°C. Niewielki opad deszczu wystąpi na północnym wschodzie. 30 lipca : Północ i zachód z opadami deszczu, burzami i lokalnym gradem. Na wschodzie i obszarach podgórskich zaledwie 16-17°C, w reszcie kraju do 35°C. 31 lipca : Południowy wschód słoneczny. Pozostałe rejony z burzami i ulewnym deszczem. 1 sierpnia : Deszcz i lokalne burze uderzą w centrum oraz na południu. Wiatr na południu z kierunków północnych. 2 sierpnia : Burze i grad opanują południe Polski. Na północy chłodniej, w rejonie Zatoki Gdańskiej zaledwie 20-23°C. 3 sierpnia : Północ pod znakiem burz z gradem i deszczu. W centrum 31°C, a na południu 34-35°C. 4 sierpnia : Szczyt fali upałów, temperatura minimalna od 16°C na wschodzie do 23°C na zachodzie. Wiatr osłabnie.

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Modele pogodowe IMGW nie pozostawiają złudzeń. Maksymalne temperatury powietrza w cieniu będą najwyższe we wtorek 4 sierpnia. Na zachodzie i południowym zachodzie zobaczymy wtedy nawet 38°C. Pierwsze uderzenie gorąca odczujemy już 30 lipca, gdy na zachodzie słupki rtęci wskażą 38°C. W takich warunkach udręką staje się nie tylko podróż, ale i praca w upały.

Przed nami kolejna fala afrykańskich upałów Fot. IMGW

Zasady bezpłatnego anulowania podróży w PKP Intercity

Podczas poprzedniej fali gorąca PKP Intercity zostało rozłożone na łopatki. Tym razem pasażerowie już wcześniej mogą oddać bilety bez dodatkowych kosztów. "W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami w dniach od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 roku możesz zrezygnować z podróży i zwrócić bilet bez potrącania odstępnego" – wyjaśnia spółka.

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Darmowy zwrot obejmuje przejazdy krajowe i międzynarodowe. Warunek to zakup biletu maksymalnie do 29 lipca 2026 roku (czyli dzisiaj). Sama podróż musi być zaplanowana na okres od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 roku. Oferta zagraniczna obejmuje trasy z i do Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Litwy. Zwrócić można także bilety z puli Super Promo International.

Jak odzyskać pieniądze za bilet PKP?

Bilet można oddać przed terminem ważności w kasie, Serwisie e-IC lub aplikacji mobilnej. Po tym czasie zwrot wymaga złożenia wniosku. "Bez opłaty zwrócimy również należności za: rezerwację miejsca; dopłatę do pociągu EIP; bilet na przewóz, na przykład roweru lub psa" – wymienia przewoźnik.

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Jeżeli system zdążył pobrać odstępne w internecie, podróżny ma prawo złożyć wniosek o jego zwrot. Bilety tygodniowe, miesięczne i kwartalne można zwrócić najpóźniej w przedostatnim dniu ich ważności. "Kwota zwrotu zostanie obliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu" – czytamy.