PKP bije rekordy opóźnień Fot. iwciagr/Shutterstock

Sezon urlopowy na kolei rozpoczął się od utrudnień. PKP Intercity odwołało w ostatnich dniach czerwca kilkadziesiąt pociągów, a pasażerowie zmagali się z opóźnieniami. Nie wszystko jednak stracone. Podpowiadamy, jak odzyskać pieniądze za bilet.

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Niedzielne opóźnienia PKP Intercity doprowadziły do paraliżu, którego konsekwencją było odwoływanie licznych pociągów narodowego przewoźnika. Oficjalna lista pociągów, które w poniedziałek 29 czerwca oraz we wtorek 30 czerwca nie wyjechały na tory, obejmowała oblegane składy nad morze i w góry. A zespoły, które jednak wyruszyły w drogę, często notowały znaczne opóźnienia.

Armagedon w PKP Intercity. Odwołane pociągi i opóźnienia

W Polsce właśnie rozpoczął się szczyt sezonu wakacyjnego, więc chaos wywołany przez awarie PKP Intercity dotknął ogromnej liczby podróżnych wyruszających na wakacje. Wśród odwołanych w tym tygodniu połączeń znalazły się popularne trasy, w tym pociągi kursujące do Kołobrzegu, Zakopanego czy Trójmiasta.

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Przyczyną odwołań i opóźnień pociągów PKP Intercity były ekstremalne upały, które w ostatnich dniach przeszły przez Polskę. Spowodowały one szereg usterek infrastruktury, uniemożliwiając normalne kursowanie składów. W niedzielę 28 czerwca podczas rekordowych upałów popsuła się m.in. sieć trakcyjna pod Modlinem. Na skutek tej awarii ewakuowano ok. 400 osób z dwóch pociągów.

Jak odzyskać pieniądze za opóźniony lub odwołany pociąg PKP Intercity?

Pasażerowie powinni pamiętać o swoich prawach, bo za niektóre opóźnienia należy im się odszkodowanie od PKP Intercity. Jeśli twój pociąg nie został odwołany, ale dotarł do stacji docelowej z co najmniej sześćdziesięciominutowym opóźnieniem, masz prawo do odszkodowania. Jego wysokość zależy od czasu opóźnienia oraz formy rekompensaty.

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Za opóźnienie od 60 do 119 minut przysługuje ci odszkodowanie w wysokości 1/4 ceny biletu. Opóźnienie powyżej 120 minut oznacza już zwrot aż połowy wartości biletu. Jeżeli zdecydujesz się na zwrot w postaci punktów lojalnościowych zamiast gotówki, możesz liczyć na zwrot od 30 do 60 procent ceny biletu. Warto jednak pamiętać o ważnym ograniczeniu. W ruchu krajowym PKP Intercity wypłaca odszkodowanie tylko wtedy, gdy jego wysokość wynosi minimum 16 zł na osobę. Kwota wyliczana jest osobno dla każdego pasażera na bilecie, dlatego przed złożeniem reklamacji upewnij się, że twój bilet kosztował wystarczająco dużo, by ubiegać się o zwrot pieniędzy.

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Przewoźnik może spróbować odmówić wypłaty, powołując się na tzw. siłę wyższą, np. ekstremalne zjawiska pogodowe. Warto jednak pamiętać, że każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Nawet jeśli kolej argumentuje opóźnienia upałami, złożenie wniosku ma sens, gdyż nie wszystkie awarie z ostatnich dni wynikają bezpośrednio z pogody.