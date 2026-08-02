Polacy zastanawiają się, czy wakacje w Grecji są bezpieczne w obliczu szalejących pożarów Fot. Zrzut ekranu / X.com / @Reuters

Grecja od kilku dni mierzy się z olbrzymimi pożarami, które przez trudne warunki pogodowe są praktycznie nie do opanowania. Ogień trawi już nie tylko wyspy, ale również część kontynentalną kraju. A jako że jest to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków, wielu z nich zadaje sobie teraz pytanie, czy ich urlop nie jest zagrożony.

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Polacy znajdują się w tym roku w czołówce turystów z zagranicy, którym Grecja skradła serca jako miejsce na wakacyjny wypad. Widać to również w danych o tym, gdzie Polacy polecą na wakacje. W samym czerwcu na tamtejszych lotniskach odprawiono prawie 386 tys. naszych rodaków. I chociaż Grecja ma dość turystów, przez co wprowadza radykalne zmiany, nie zniechęca to Polaków do odpoczywania na tamtejszych plażach oraz podziwiania historycznych zabytków. Niestety, obecnie kraj ten musi radzić sobie z ogromnymi pożarami, co z kolei naturalnie rodzi pytania o to, czy wyjazdy w tamte rejony są w ogóle bezpieczne.

Pożary trawią Grecję na wyspach i w głębi kontynentu. Są ofiary śmiertelne

Jak informowaliśmy w naTemat, potężne pożary pustoszą ten wakacyjny raj Polaków już od kilku dni. Sytuację utrudnia silny wiatr, który sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. Agencja AFP podaje, że w ciągu tygodnia spłonęło ponad 12 tysięcy hektarów lasów i gruntów rolnych. Początkowo żywioł obejmował popularne wśród turystów wyspy, takie jak Kreta, Paros czy Lesbos. Szybko przeniósł się jednak na część kontynentalną. Lokalne media wskazują, że jeden z większych pożarów ma miejsce na wschód od Aten, w rejonie miasta Porto Germeno.

Zgodnie z ostatnimi komunikatami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, publikowanymi w systemie Odyseusz, źródła ognia zlokalizowano także w południowej części regionu Wiotia w Grecji Centralnej, w Argolidzie na wschodnim Peloponezie oraz w Achai w okolicach Patras. Ponadto resort podał, że dla Attyki oraz części wyspy Eubea wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Niestety, podczas akcji gaśniczych zginęło także trzech strażaków.

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Komunikat premiera Grecji. "Naszym priorytetem pozostaje ochrona ludzkiego życia"

W niedzielę 2 sierpnia do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych premier Grecji Kyriakos Micotakis. Polityk zaznaczył, że ostatnie dni są dla kraju trudne przede wszystkim z powodu ekstremalnych warunków pogodowych i silnych wichur. "W ostatnich latach zainwestowaliśmy jak nigdy dotąd we wzmocnienie Obrony Cywilnej, pozyskując więcej środków powietrznych i naziemnych, wykorzystując nowe technologie, zatrudniając personel i lepiej organizując aparat państwowy. Są jednak chwile, kiedy natura i intensywność zjawisk pogodowych przekraczają wszelkie ludzkie plany i możliwości operacyjne" – przekazał.

Szef greckiego rządu wyjaśnił, że z powodu siły wiatru i turbulencji użycie sprzętu gaśniczego z powietrza jest utrudnione. W wielu przypadkach niemożliwe było pobieranie wody ani jej zrzucanie na płonące tereny. Premier podziękował ponadto wszystkim zaangażowanym w pomoc służbom za ich ciężką pracę oraz dodał: "Naszym absolutnym priorytetem pozostaje przede wszystkim ochrona życia ludzkiego, a następnie mienia i naszych cennych ekosystemów leśnych".

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Bezpieczeństwo i zalecenia dla turystów w Grecji

Polskie MSZ w systemie Odyseusz zaznacza, że "Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym". Resort uczula jednak na pospolitą przestępczość, apelując o ostrożność wobec złodziei kieszonkowych i oszustów, którzy działają głównie w dużych aglomeracjach, kurortach oraz w środkach transportu. Warto w takich miejscach mieć w zanadrzu sprytny sposób na kieszonkowców. Jak niedawno informowaliśmy w naTemat, najpopularniejsze oszustwa turystyczne zdarzają się właśnie tam, gdzie turystów jest najwięcej, a naciągacze są coraz sprytniejsi i potrafią skutecznie popsuć wakacje, dlatego zawsze warto zachować czujność.

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Odyseusz zwraca również uwagę na uwarunkowania naturalne: "Ze względu na położenie i warunki klimatyczne Grecja jest podatna na katastrofy naturalne takie jak pożary czy trzęsienia ziemi". Zjawiska te, napędzane przez letnie fale upałów, powtarzają się w Grecji każdego roku. Więc mimo powagi sytuacji państwo to regularnie radzi sobie z pożarami na dużą skalę i posiada odpowiednio przygotowane procedury bezpieczeństwa.

Polskie ministerstwo przypomina także, że informacje o zagrożeniach w danym rejonie wysyłają greckie służby. Mają one formę komunikatów PUSH na telefony komórkowe, którym towarzyszy głośny dźwięk alarmu. Wiadomości te są dostępne także w języku angielskim. MSZ wskazuje, że osoby planujące podróżowanie po Grecji powinny na bieżąco śledzić mapy zagrożeń pożarowych na oficjalnej stronie civilprotection.gov.gr oraz sprawdzać doniesienia na profilu "112Greece" w serwisach X i Facebook.