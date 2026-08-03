Która generacja Octavii jest najlepsza? Polacy najbardziej kochają jedną wersję Fot. materiały prasowe Skoda

Gdybym miał wskazać jedną z ikon polskich dróg, Skoda Octavia byłaby w ścisłej czołówce. Dzisiaj to już kultowy model, który pojawił się u nas 30 lat temu. W sumie to blisko 7 milionów aut dostarczonych klientom na świecie. Warto było sprawdzić, jaką wersję Octavii lubimy najbardziej w Polsce.

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W 1996 r. Włodzimierz Cimoszewicz został w Polsce premierem. Pojawił się pierwszy numer kultowego CD-Action, premierę w kinach miał film "Młode wilki", a Wisława Szymborska otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Równo trzy dekady temu zadebiutowała również Skoda Octavia.

30 lat Skody Octavii, czyli jak powstał czeski bestseller

Od tamtego momentu do lipca 2026 roku polscy klienci zarejestrowali łącznie 407 087 egzemplarzy Octavii. Cztery generacje tego modelu to prawdziwa transformacja... pod każdym względem.

Która generacja Octavii jest najlepsza? Polacy najbardziej kochają jedną wersję Fot. materiały prasowe Skoda

Zaczęło się na samym początku lat 90. ubiegłego wieku. Pod skrzydłami Grupy Volkswagen powstała wizja nowego liftbacka, który miał być nowoczesny, bezpieczny i praktyczny. To był fundament pod najnowszy model i właśnie tak powstała Skoda Octavia.

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Marka przez lata przenosiła do Octavii rozwiązania zarezerwowane dla modeli premium (na przykład wyświetlacze head-up, matrycowe reflektory czy zaawansowane systemy asystujące) do samochodu dostępnego dla każdego. Dzięki temu Octavia nie tylko reagowała na zmiany na polskim rynku, ale także go kształtowała. Dzisiaj trudno wskazać jeden klucz do sukcesu tego modelu, bo jest ich co najmniej kilka.

Pierwsza i druga generacja Octavii: poduszki powietrzne i debiut Combi

Ale po kolei. Już pierwsza generacja oferowała standardy dotychczas zarezerwowane dla modeli wyższych klas. Wykorzystanie płyty podłogowej VW A4, a także wprowadzenie przednich i bocznych poduszek powietrznych sprawiło, że ludzie mogli postrzegać Octavię jako wyjątkowo bezpieczne auto. W 1997 r. do oferty dołączyło legendarne Combi, co zmieniło myślenie o przestrzeni w samochodzie.

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Octavia drugiej generacji postawiła na elegancję i większy komfort. Zastosowanie nowej płyty podłogowej VW A5 pozwoliło zaproponować większy bagażnik oraz jeszcze bardziej przestronne wnętrze. To była też kolejna rewolucja w kwestii bezpieczeństwa. Wprowadzono system ABS, cztery poduszki powietrzne oraz aktywne zagłówki. W tej generacji pojawił się wariant Scout, który dzięki zwiększonemu prześwitowi sprawiał, że samochód radził sobie bez problemu w trudniejszych warunkach.

Trzecia generacja Octavii pojawiła się w 2012 r. Wtedy ten model zyskał nową grupę zwolenników, bo Skoda zrobiła duży krok w stronę cyfryzacji. Wraz z liftingiem w 2017 r. zadebiutowały mobilne usługi online Skoda Connect.

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Która generacja Octavii jest najlepsza? Polacy najbardziej kochają jedną wersję Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

I wreszcie aktualna, czwarta generacja kultowej Skody, produkowana od 2019 r. Czy to już półka premium? Można się spierać, ale z pewnością ma do niej blisko. Octavia jest jeszcze większa, bardziej przestronna niż którakolwiek z poprzedniczek. Przy okazji oferuje kompletnie odświeżony design. Pamiętacie żarty, że Octavia jest trochę... "dziadkowozem"? Dzisiaj już głupio tak napisać o aucie, które przyciąga wielu młodszych klientów i jest jak nowoczesne, bezprzewodowe centrum dowodzenia.

Silniki Skody Octavii: 1.5 TSI, 2.0 TDI i nadchodząca hybryda

W czasach, powszechnej elektryfikacji, Skoda wciąż kusi szerokim wyborem napędów dla Octavii. W segmencie silników benzynowych fundament stanowią czterocylindrowe jednostki 1.5 TSI (dostępne w wariantach 115 KM oraz 150 KM). W połączeniu z automatyczną skrzynią DSG pracują one jako miękkie hybrydy (mHEV). Jak wypada na co dzień Skoda Octavia Combi 1.5 TSI mHEV DSG 2025 po liftingu, sprawdziliśmy w naTemat.

Która generacja Octavii jest najlepsza? Polacy najbardziej kochają jedną wersję Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Dla osób szukających wyższych osiągów przeznaczono silniki 2.0 TSI (204 KM oraz 265 KM w wersji RS). Skoda nie rezygnuje z silników wysokoprężnych, które od lat stanowią serce polskich flot długodystansowych. Jednostki 2.0 TDI (115 KM i 150 KM) wykorzystują zaawansowany system oczyszczania spalin z dozowaniem AdBlue, co znacząco ogranicza emisję tlenków azotu, przy zachowaniu wysokiej efektywności silnika.

Octavia 4x4 w terenie. Sprawdzian, który zmienia myślenie o tym aucie

Mamy też warianty z napędem 4x4 sprzężonym z silnikiem 2.0 TSI o mocy 204 KM. Ofertę w przyszłości uzupełni zapowiedziana już klasyczna hybryda (HEV), która połączy bezemisyjną, czysto elektryczną jazdę wokół komina z pełną niezależnością w dalekich trasach.

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Nie wierzycie, że Octavia 4x4 poradzi sobie w hardkorowych warunkach? Sam tak myślałem do momentu, aż wystawiłem ją na trudny sprawdzian w Albanii, gdzie samochody nie miały żadnej taryfy ulgowej. Ten przejazd zmienił moje myślenie nie tylko o Octavii, ale też o popularnej Skodzie Karoq. Więcej o tym przeczytacie w naTemat.

Kto kupuje Skodę Octavię? Uwielbiamy jedną wersję

Po 30 latach od debiutu Octavii warto postawić pytanie: kto kupuje ten samochód i która wersja jest najbardziej popularna? Czeska marka chwali się dwoma filarami sprzedaży. Pierwszy to floty i przeznaczenie biznesowe. W latach 2024-2026 udział biznesu i flot wynosił między 87 a 90 proc. w sprzedaży Octavii.

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Która generacja Octavii jest najlepsza? Polacy najbardziej kochają jedną wersję Fot. materiały prasowe Skoda

Drugi filar to oczywiście klienci indywidualni. Osoby, które szukają samochodu rodzinnego doceniają szczególnie pojemność bagażnika, która w wersji Combi (stanowiącej 67 procent sprzedaży) wynosi 640 litrów w standardowym układzie miejsc, a po złożeniu oparć tylnej kanapy przestrzeń nawet 1700 l.

Która generacja Octavii jest najlepsza? Polacy najbardziej kochają jedną wersję Fot. naTemat

Z wariantem Combi jest coś zadziwiającego. Wiecie, jaką pojemność miał bagażnik w pierwszej takiej wersji Octavii? 548 litrów. W czwartej generacji jest to już... 640 l.

Trzeba zaznaczyć, że jest też trzecia grupa klientów, którzy wybierają Octavię. To entuzjaści dynamicznej jazdy, dla których stworzono wersję Sportline oraz wariant RS o mocy 265 KM – przez lata wymieniany w dyskusjach o tym, jaka jest najszybsza Skoda na rynku.

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Która generacja Octavii jest najlepsza? Polacy najbardziej kochają jedną wersję Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Ceny Skody Octavii i finansowanie: leasing, kredyt i najem

Nowa Octavia dostępna jest w elastycznych modelach finansowych. Wiadomo, że dzisiaj nie trzeba już płacić od razu całej kwoty, żeby jeździć nowym autem. Można skorzystać na przykład z klasycznego kredytu albo leasingu. Co dokładnie oferuje Skoda?

Kredyt i Leasing Klasyczny: Wybór dla klientów chcących spłacić pełną wartość pojazdu (opłata wstępna 0–50 proc., okres 2–5 lat). Kredyt i Leasing Niskich Rat: Rata spłaca jedynie przewidywaną utratę wartości (okres 3–4 lata, opłata 0–35 proc.). Na koniec umowy klient wybiera: zwrot auta, wykup lub wymianę na nowy model. Škoda Najem All Inclusive: Auto na abonament – stała opłata pokrywa ubezpieczenie, serwis, assistance i wymianę opon.

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