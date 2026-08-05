Zwykły wiatrak można łatwo zamienić w klimatyzator. Wystarczy butelka z lodem Fot. INNPoland.pl / materiały własne

Końca upałów nie widać, a brak klimatyzacji w domu zamienia go w istny piekarnik. Na szczęście istnieje bardzo prosty patent z plastikową butelką, który przynosi natychmiastową ulgę w najgorętsze dni. Nie możemy też zapominać o popularnym micie dotyczącym wietrzenia mieszkania.

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Termometry w wielu regionach kraju pokażą dziś nawet 38 stopni Celsjusza (w cieniu!), a synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają dobrych wieści na nadchodzące dni. Ekstremalne temperatury utrzymają się w Polsce jeszcze przez długi czas. Montaż klimatyzacji w sezonie graniczy z cudem, dlatego warto sięgnąć po sprawdzone domowe metody ratunkowe.

Domowy patent z zamrożonej butelki na afrykański skwar

Zbicie temperatury w pokoju nie wymaga wcale inwestycji rzędu kilku tysięcy złotych i oczekiwania na wolny termin u fachowców. Serwis INNPoland przetestował domowy sposób na upał, czyli klimatyzator z butelki z lodem i wiatraka.

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"W ramach walki z upałami wypróbowałam już zatem zarówno wieszania na oknie mokrych prześcieradeł, jak i spania w mokrych skarpetkach (!) – i choć wyobrażam sobie teraz wasze pełne zdumienia miny, to ten sposób rzeczywiście działa! Jednak najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem na schłodzenie pomieszczenia i samej siebie okazało się stworzenie własnej roboty klimatyzatora" – pisała Patrycja Wszeborowska.

Choć nie obniży on temperatury w całym domu tak mocno jak tradycyjna klimatyzacja, gwarantuje punktowe orzeźwienie. Zimne powietrze ochłodzi w ten sposób osobę siedzącą bezpośrednio w zasięgu urządzenia i butelki. Parujący lód pochłania ciepło z otoczenia, a podmuch wiatru natychmiast rozprowadza przyjemny chłód po pomieszczeniu. Podobne rozwiązania stosowane są na oknach we Włoszech i Hiszpanii, gdzie takie temperatury to norma.

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Jak zrobić "klimatyzator" DIY z zamrożonej butelki?

Sama konstrukcja zajmuje dosłownie moment, ale trzeba się do tego wcześniej przygotować. Jeśli zaczniemy teraz, to na wieczór i tropikalną noc powinniśmy mieć wszystko gotowe.

Przygotuj zwykły domowy wentylator pokojowy oraz głęboką miskę. Znajdź plastikową butelkę po wodzie mineralnej i napełnij ją w 70 proc. wodą. Dosyp do środka sól kamienną stanowiącą około 10 proc. objętości. Dodatek soli obniża temperaturę zamarzania, dzięki czemu lód staje się znacznie zimniejszy i wolniej się topi. Włóż przygotowaną butelkę na kilkanaście godzin do zamrażalnika. Postaw zamrożoną butelkę w misce tuż przed pracującymi łopatkami wentylatora. Miska uchroni podłogę przed mokrymi plamami ze skraplającej się wody.

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Błędy podczas upałów. Wietrzenie mieszkania tylko o jednej porze

Sama butelka z lodem niewiele pomoże, jeśli do wnętrza stale napływa skrajnie gorące powietrze z zewnątrz. Najczęstszym błędzie popełnianym masowo przez Polaków jest otwieranie okien w ciągu upalnego dnia. Przynosi to efekt całkowicie odwrotny do zamierzonego i drastycznie podnosi temperaturę w pokojach.

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Wietrzyć mieszkanie powinniśmy właściwie tylko i wyłącznie w nocy. Okna można otworzyć po zmroku i zamknąć je wcześnie rano. W ciągu dnia okna muszą pozostać bezwzględnie zamknięte, by nie wpuszczać żaru do domu.