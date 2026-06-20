Na upał lepiej zamknąć, czy otworzyć okno? Zespół ekspertów postanowił odnaleźć odpowiedź. Fot. Unsplash.com / Alistair MacRobert

Wietrzyć czy nie wietrzyć? To pytanie, które co lato zadają sobie miliony Polaków. Strategii jest wiele: gdy z nieba leje się żar, jedni barykadują się w czterech ścianach, inni desperacko szukają choćby odrobiny przeciągu. Prawda okazuje się natomiast leżeć nieopodal środka.

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Niemiecki dziennik Bild postanowił raz na zawsze odpowiedzieć na pytanie: w trakcie upału należy zamykać czy otwierać okna? Piątka ekspertów prezentuje zaskakująco zgodny pogląd na tę kwestię, spoglądając na zagadnienie z różnych perspektyw naukowych.

W analizie istotnym głosem jest też stanowisko Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska, którego przekaz brzmi: "Wietrz w nocy i wczesnym rankiem. Pomieszczenia narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych należy, w miarę możliwości, zacieniać zewnętrznymi osłonami okiennymi". Eksperci zgadzają się z tym poglądem, często dodają jednak, że nie wolno pozwolić, by wilgoć we wnętrzu osiągnęła szkodliwy dla zdrowia poziom.

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Jak widzą to specjaliści zajmujący się zdrowiem?

Zapytany przez dziennikarzy lekarz rodzinny dr Thomas Aßmann, zaleca wietrzenie pomieszczeń rano i wieczorem. "Ważne: rano między 6:00 a 7:00 oraz wieczorem między 21:00 a 22:00. Okna należy otwierać maksymalnie na 30 minut, a następnie zamknąć i zaciemnić pomieszczenie. Jeśli w nocy znacznie się ochłodzi, okna można pozostawić otwarte na stałe" – doradza specjalista. Lekarz nadmienił ponadto, że osoby z alergią na pyłki powinny unikać wietrzenia.

Z kolei profesor uniwersytecki dr Bernd Böttiger, Federalny Lekarz Niemieckiego Czerwonego Krzyża, miał dla Bilda bardzo jasną (i zaskakująco podobną) odpowiedź: "Pomieszczenia mieszkalne powinny być utrzymywane w jak najniższej temperaturze i dokładnie wietrzone wieczorem lub rano". Ekspert dodaje jednak, że zalecane jest również regularne wietrzenie (nawet w okresie upałów), by zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu. Zagrożone nadmiarem wilgoci są przede wszystkim niewielkie mieszkania. Profesor zauważa też, że w przestrzeniach, w których nikt nie przebywa, należy zrezygnować z regularnego wietrzenia.

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Na upał otwarte czy zamknięte okno? Fizycy i eksperci ds. energetyki patrzą na kwestię z innej perspektywy

Meteorolog Jörg Kachelmann poprosił dziennikarzy o przeprowadzenie prostego eksperymentu. Stwierdził on, że odpowiedź na to pytanie może przynieść zamknięcie się w niewielkiej kabinie nagraniowej i zobaczenie, co się będzie dziać z parą wodną powstającą z każdym oddechem. Ekspert zasugerował też prawdopodobny rezultat badania: "Zamykanie wszystkiego – to bierna eutanazja".

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Entuzjazm Jörga Kachelmanna studzi profesor Hartwig Künzel z Instytutu Fizyki Budynków im. Fraunhofera. Według niego "Zawsze należy otwierać okna, gdy na zewnątrz jest chłodniej niż w środku". Ekspert potwierdził sugestie specjalistów medycznych: "W upalne letnie dni w wielu budynkach ma to miejsce tylko w nocy i wczesnym rankiem". Profesor zasugerował też, by w przypadku nowego budownictwa większą uwagę zwracać na wietrzenie nocne, gdyż silnie izolowane nowoczesne mieszkania stygną wolniej.

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