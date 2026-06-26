Tajski sposób na przetrwanie upałów. Działa świetnie, ale przyda siędo niego kilka tanich gadżetów z Action Fot. Magda Wygralak/Shutterstock

Wróciłam właśnie z 2-tygodniowego urlopu w Azji Południowo-Wschodniej. Temperatury regularnie przekraczały tam 30 st. C, a gwoździem do temperaturowej trumny była 80-procentowa wilgotność powietrza. Jednak tajski sposób na upał uratował mnie tam więcej niż raz. W Polsce wystarczy wybrać się do Action.

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Wysokie temperatury bywają śmiertelnym zagrożeniem. Nie bez powodu IMGW wydaje ostrzeżenia meteorologiczne i apeluje o zabieranie ze sobą wody, a jeśli to możliwe – nawet unikanie wychodzenia z domu w południe. W Tajlandii takie temperatury są normą i nikogo nie zaskakują. Oprócz klimatyzatorów w każdym pomieszczeniu mają tam jeszcze jeden sposób na walkę z przegrzaniem organizmu.

Tajski sposób na upały. Zacznij od szybkiego wypadu do Action

W Tajlandii powszechnym i szybkim sposobem na schłodzenie się jest skorzystanie z mrożonego ręcznika. Rozwiązanie to oferowane jest przede wszystkim turystom, którzy nie są przystosowani do tak wysokich temperatur. Metoda jest na tyle popularna, że nawet w słynnej sieci sklepów 7/11 w lodówkach z napojami na najwyższych półkach leżą schłodzone, jednorazowe ręczniczki.

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Jednak nie każdy ręcznik nada się jako lodowy okład. Duże i puchate po zamrożeniu będą lodową tarczą, a nie przyjemnym kompresem przynoszącym natychmiastowe wytchnienie. Stąd warto wybrać się na szybkie i tanie zakupy do Action jeszcze przed nadejściem najgorszej fali upałów.

Na sklepowych półkach znajdziecie niewielkie ręczniki dla gości. Sztuka kosztuje raptem 2,70 zł. Są one małe i cienkie, a to kluczowe dla procesu mrożenia, ale i późniejszego wygodnego korzystania z okładu. Dobrze sprawdzą się także ręczniki do twarzy lub rąk, jeżeli takie posiadacie. Najlepiej, żeby były wykonane z bawełny lub mikrofibry (ten duży plażowy na wyjazdach sprawdza się idealnie) i były cienkie. Później wystarczy już tylko je dobrze przygotować.

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Mrożony ręcznik na upały. Tajowie częstowali mnie nim wiele razy

Moi tajscy gospodarze wiedzieli, że kiedy wracam po całym dniu zwiedzania w ponad 30-stopniowym upale, marzę o jak najszybszym schłodzeniu organizmu. I wtedy właśnie idealnie sprawdzał się mrożony ręcznik na upały, rozdawany np. w restauracjach. A jak go przygotować w domu?

To dość proste. Wystarczy, że niewielki i cienki ręcznik namoczysz w wodzie, a następnie bardzo dobrze go wyżmiesz lub wykręcisz z pozostałości cieczy. Do wody możesz dodać też kilka kropli olejków eterycznych, np. miętowego, eukaliptusowego, cytrynowego lub lawendowego, które podbiją efekt chłodzenia i nadadzą miły zapach.

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Kiedy twój ręcznik będzie prawie suchy, zapakuj go do woreczka strunowego lub reklamóweczki. W razie czego je również możesz zgarnąć za grosze z półki w Action. Woreczek jest ważny, żeby ręcznik nie przesiąkł zapachem zamrażalnika. Następnie poczekaj ok. 30 minut i chłodzący kompres na upały masz gotowy.