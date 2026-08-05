Na Śnieżce padł rekord temperatury Fot. shutterstock

Fala upałów znów ogarnęła Polskę, a skwar daje o sobie znać nawet w górzystych terenach. Padł właśnie rekord temperatury na Śnieżce. Karkonoski Park Narodowy przekazał szczegóły. Okazuje się, że to niejedyne zdumiewające wyniki ostatnich obserwacji.

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W środę 5 lipca przypada apogeum upałów, które w ostatnich dniach znów nawiedziły Polskę. Miejscami przewidywania synoptyków wskazywały na 40℃. Nawet zapocony Donald Tusk nagrał pilny apel przy tej okazji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na bieżąco monitoruje sytuację pogodową. W południe wskazano, że najcieplej było w okolicy Sulejowa, a najchłodniej w Ustce. Co ciekawe, różnica temperatur wyniosła w kraju aż 14,5℃.

Rekord temperatury na Śnieżce pobity

Upał nie odpuszcza również w górach. "Rekord pobity! Na Śnieżce zanotowano 25,8 stopnia Celsjusza, czyli o 0,1 stopnia więcej niż podczas rekordowego pomiaru w czerwcu tego roku" – poinformował w mediach społecznościowych Karkonoski Park Narodowy.

"Z kolei na stacji meteorologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego na Szrenicy zabrakło zaledwie 0,1 stopnia Celsjusza do wyrównania czerwcowego rekordu. Najwyższa temperatura w historii pomiarów na tej stacji wynosi 28,9 stopnia Celsjusza" – dodano.

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W sekcji komentarzy pod tym postem jeden z internautów napisał, że "niezbyt fajne te rekordy", na co administratorzy KPN odpowiedzieli: "niepokojące". Warto wspomnieć, że średnia roczna temperatura na Śnieżce nieznacznie przekracza 0℃, a w najcieplejszym miesiącu wynosi 10,6℃.

Niemal tropikalne noce i spada wilgotność. Obserwacje na Śnieżce zadziewają ekspertów

Ostatnie pomiary zadziwiają ekspertów. Wartości na Śnieżce są wysokie nawet nocami. "Druga z rzędu niemal tropikalna noc na Śnieżce i zaskakująco suche powietrze. Miniona noc na szczycie Śnieżki była niezwykle ciepła. Po przejściu burzy temperatura, zamiast spadać, ponownie wzrosła i przez wiele godzin utrzymywała się powyżej 20 st. C" – przekazali w środę przedstawiciele KPN.

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Zwrócono także uwagę na wilgotność powietrza, która w czasie burzy wzrosła do 63 proc., ale później szybko spadła. Przez większą część nocy utrzymywała się na poziomie zaledwie 43–49 proc., a nad ranem wynosiła 43 proc. "Na szczycie, na którym nawet latem często panują surowe, chłodne i wilgotne warunki, była to noc naprawdę wyjątkowa: bardzo ciepła, dość sucha i niemal tropikalna" – wskazano.

Historyczne lato 2026

Wiadomo już, że lato 2026 przejdzie do historii jako jedne z najcieplejszych. – Przyglądając się prognozom długoterminowym, tegoroczne lato powinno być zdecydowanie cieplejsze niż te z okresów badanych (1990-2020) – mówiła niedawno rozmowie z naTemat Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW.

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