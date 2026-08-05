Jakie imię wybrać dla dziecka urodzonego w sierpniu? Fot. Shutterstock.

Sierpień to miesiąc pełen słońca i energii. Sprzyja to wyrazistym, dumnym i odważnym imionom, które idealnie pasują do letniej aury. Przedstawiamy pięć propozycji dla chłopców i pięć dla dziewczynek – wszystkie mają piękne znaczenie, bogatą historię i kojarzą się z siłą, odwagą oraz ponadczasową elegancją.

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Wybór imienia w sierpniu to niełatwe zadanie. Z pomocą przychodzi poniższe zestawienie, w którym zawarliśmy po 5 propozycji dla chłopców i dziewczynek urodzonych w sierpniu. Stawiamy na symbolikę ponadczasową, w przypadku której nie ma mowy o pomyłce.

5 imion męskich idealnych dla dziecka urodzonego w sierpniu

Przy wyborze imion męskich na sierpień warto postawić na topos heroizmu, płomiennego zaangażowania w słuszne sprawy i siły.

Ludwik – imię noszone przez prawdziwą rzeszę królów. Bije z niego szlachectwo, duma, honor i waleczność. Z drugiej jednak strony, być może najsłynniejszym człowiekiem w historii noszącym jeden z wariantów tego imienia, jest osoba, która zamiast bitewnego miecza w swoim życiu wybrała zeszyty nutowe. Mowa tu oczywiście o Ludwigu von Beethovenie , wirtuozie, prekursorze romantyzmu w muzyce i człowieku o niestrudzonej woli, który do końca swoich dni heroicznie walczył z postępującą głuchotą. Eryk – to skandynawskie imię, które, podobnie jak Ludwik, kojarzymy przede wszystkim z władcami i królami. Przypisywane jest mu znaczenie "wieczny władca" lub "obdarzony honorem". W Polsce imię to staje się coraz bardziej popularne. Jest krótkie, dumne i poważne. Niewielu o tym wie, ale imię to nosił znany pisarz, autor legendarnego dzieła Rok 1984, George Orwell. Tak naprawdę nazywał się on Eric Arthur Blair . Fryderyk – to kolejne piękne i dostojne imię, które warto rozważyć w sierpniu. Zresztą, to właśnie czwartego dnia tego miesiąca Fryderykowie obchodzą imieniny. Fryderyk wywodzi się od germańskiego Friedrich, w dosłownym tłumaczeniu "władca pokoju", "bezpieczna moc". Warto pamiętać, że to właśnie w sierpniu zmarła jedna z najwybitniejszych osób nosząca to imię – Friedrich Wilhelm Nietzsche , filozof i pisarz, który przez wiele lat życia starał się ustalić miejsce człowieka i kultury w świecie. Roman – to imię z kolei oznacza "Rzymianin" lub "rzymski" i wywodzi się z łaciny. Jest to dostojne, proste i wyraziste imię (w sam raz wpisujące się w sierpniowy anturaż), którego brzmienie budzi powagę i szacunek. W Polsce nie brakuje wybitnych postaci, które nosiły to imię. Jednym z nich był Roman Witold Ingarden , filozof i naukowiec, tytan pracy, autor setek prac i kilku niezwykle ważnych przekładów z niemieckiego na język Polski. Robert – imię, które, choć pochodzi z języka starogermańskiego, w 2026 roku obecne jest na każdym kontynencie. Wpisuje się ono w wydźwięk przytaczanych przeze mnie poprzedników – oznacza ono "tego, kto jaśnienie sławą" lub "sławnego i wspaniałego". Idealnym "gospodarzem" tego imienia jest więc (urodzony w sierpniu, a jakże!) krytyk kuliarny i podróżnik (a ostatnio także producent wyrobów garmażeryjnych) Robert Makłowicz .

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5 imion żeńskich, które warto nadać dziewczynce urodzonej w sierpniu

Nie schodźmy na ziemię i zachowajmy majestatyczny klimat. Wśród propozycji imion żeńskich, które z powodzeniem warto nadać dziecku urodzonemu w sierpniu. Łączą się jednocześnie z odwagą, z silnym kręgosłupem moralnym i intrygującym, wielowymiarowym charakterze.

Zofia – to piękne i dostojne imię. Pochodzi z języka starogreckiego i oznacza po prostu "mądrość". A ta w filozofii traktowana jest często jako najważniejsza cnota. Zresztą w tym duchu nazwana została właśnie ta nauka – philo (kochać), sophia (mądrość). Imię Zofia kojarzy się od razu z urodzoną w sierpniu 1889 roku powieściopisarką odznaczoną medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Orderem Orła Białego. Mowa tu oczywiście o Zofii Kossak . Małgorzata – to traktowane nieco jako "oldschoolowe", ale bardzo wyraziste i sugerujące bogate wnętrze imię pochodzenia greckiego. Jego dosłownym tłumaczeniem jest "perła". Polskie Małgorzata to siostrzane imię do Grety, Margaret czy Margot. Wśród osób obdarzonych tym imieniem nie brakowało królowych, księżniczek i władczyń. A być może i szpiegów, jeśli wierzyć w niektóre historie o Macie Hari , a w zasadzie Margarethcie Geertruidzie Zelle. Diana – to bardzo ładne imię ma w sobie "boską" powagę i nawiązuje do bogini z rzymskiej mitologii. Diana była patronką łowów, przyrody i lasów. To imię idealnie wpisuje się więc w sierpniową aurę. Z drugiej strony wspomniane bóstwo łączone jest również z nieco bardziej "mroczną stroną medalu" – księżycem i nocą. Choć imię to zyskuje popularność w Polsce, najczęściej kojarzone jest ze zmarłą w 1997 roku księżną Dianą . Aleksandra – to żeńskie imię, które bardzo często traktowane jest z pewnym dystansem ze względu na ogromną popularność. Warto przypomnieć więc jaka jest jego geneza. Aleksandra oznacza tę, która broni , osobę, która nie waha się stanąć w obronie słabszych. To imię ma w sobie potężny ładunek honoru i waleczności. Skoro o waleczności mowa, warto wspomnieć, że zasłużona sportowo dla Polski posiadaczka tego imienia, Aleksandra Mirosław , wywalczyła niedawno w Paryżu złoty medal igrzysk olimpijskich. Co ciekawe, miało to miejsce 7 sierpnia. Olimpia – na sam koniec kolejne imię pochodzenia greckiego, które oznacza "mieszkanka Olimpu". To unikatowe, piękne i "mocne" imię, przeznaczone dla osoby mocnej, gotowej na wszelkie wyznania i szanującej swoje wartości. W tej chwili panteon zasłużonych Olimpii liczny nie jest. Ale może czas to zmienić?