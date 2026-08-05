Dziś upał będzie koszmarny, co widać na załączonej mapce. W przyszłym tygodniu nie będzie lepiej Fot. modele.imgw.pl (temp. w południe 5 sierpnia 2026)

Upały w Polsce nie odpuszczają. Wszyscy z utęsknieniem czekamy na ochłodzenie, ale najnowsze dane synoptyków nie napawają optymizmem. Załamania pogody w najbliższym czasie na horyzoncie po prostu nie ma.

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Środa serwuje nam kolejną dawkę morderczych temperatur. Miejscami termometry pokażą nawet 38 stopni w cieniu. Wcześniejsze analizy meteorologiczne dawały nadzieję na bardziej znośne warunki.

Niestety świeże dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej weryfikują te oczekiwania. Zamiast rześkiego powietrza, musimy przygotować się na dalszą walkę z lejącym się z nieba żarem. Warto mieć pod ręką 5 sprawdzonych patentów na przetrwanie upałów.

Prognoza pogody na najbliższe dni. IMGW ostrzega przed burzami

Z prognozy synoptycznej opublikowanej na stronie IMGW wynika, że najbliższe 5 dni to istna pogodowa przeplatanka z gorącym powietrzem w tle.

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Czwartek i piątek (6-7 sierpnia): Wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a także lokalne burze z gradem. Temperatura w dzień wyniesie od 18 stopni nad Bałtykiem, przez 24 w centrum, aż po 27 na południowo-wschodnich krańcach. Podczas burz wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h. Piątek i sobota (7-8 sierpnia): Południe i zachód z małym zachmurzeniem, natomiast reszta kraju pod chmurką. W centrum, na wschodzie i północy spadnie przelotny deszcz. Termometry pokażą od 17 kresek nad morzem do 26 na zachodzie i południu. Sobota i niedziela (8-9 sierpnia): Dominować będzie bezchmurne niebo. Wypogodzenie przyniesie drastyczny skok temperatur: od 23 stopni na północy do 31 na południowym zachodzie. Wyjątkiem pozostanie rejon Helu z wartością 20 stopni. Niedziela i poniedziałek (9-10 sierpnia): Początkowo spokojnie, potem na zachodzie i w centrum więcej chmur, gwałtowne burze oraz deszcz. Będzie nieznośnie gorąco, od 26 stopni na północnym wschodzie do 32 stopni lokalnie na zachodzie i południu. Wiatr w burzach znów dobije do 70 km/h. Poniedziałek i wtorek (10-11 sierpnia): Synoptycy zapowiadają sporo chmur. Burze i ulewy zaczną powoli ustępować od północnego zachodu. W najcieplejszym momencie dnia na południowym wschodzie zobaczymy 29 stopni, a nad morzem przyjemne 19.

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Sierpniowe ukropy nie odpuszczają. Dalej powyżej 30 stopni

Mapy pogodowe przygotowane przez europejski model ECMWF do 14 sierpnia nie pozostawiają cienia złudzeń. Choć weekend 7-8 sierpnia przyniesie lekki oddech z wartościami rzędu 24-27 stopni, to potężne fale upałów i tropikalnych nocy uderzą w nas w przyszłym tygodniu. Wykresy maksymalnej temperatury powietrza dosłownie płoną na ciemnoczerwono.

Maksymalne temperatury w najbliższych dniach Fot. IMGW

Od niedzieli 9 sierpnia termometry systematycznie zaczną piąć się w górę. We wtorek i środę (11-12 sierpnia) na południu i zachodzie odnotujemy od 31 do 33 stopni. Prawdziwe uderzenie gorąca zapowiada się jednak na czwartek 13 sierpnia. Tego dnia w centralnej i południowej Polsce termometry mogą pokazać monstrualne 37 stopni.

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W międzyczasie czeka nas solidna dawka deszczu, o czym wyraźnie świadczą najnowsze modele opadowe. W czwartek nad północną i centralną Polską przejdą opady rzędu 8-13 mm. Zdecydowanie najgorzej zapowiada się jednak piątek 7 sierpnia na południu kraju. Mapy ECMWF wskazują tam punktowe oberwania chmury z potężną sumą opadów sięgającą aż 41 mm. Weekend zaoferuje nam z kolei niemal całkowity brak deszczu na terenie całej Polski.

Opady w najbliższych dniach Fot. IMGW

Długoterminowa prognoza pogody. Kiedy przyjdzie dłuższe ochłodzenie?

Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) udostępniło modele sięgające aż do pierwszej połowy września. To kolejna odsłona tego, co zapowiadała prognoza pogody na całe lato 2026. Wnioski płynące z analizy tych map są jednoznaczne.

10-16 sierpnia średnia temperatura w Polsce utrzyma się na ekstremalnym poziomie, sięgając w pasie centralnym i południowym od 27 do 29 stopni. Będzie to najgorętszy moment obecnego miesiąca. Dopiero kolejny tydzień, obejmujący okres od 17 do 23 sierpnia, przyniesie zauważalne zmiany w cyrkulacji powietrza. Słupki zjadą do średniego poziomu 22-25 stopni. W końcu.

Prognoza długoterminowa Fot. IMGW

Trwałe i pewne ochłodzenie to dopiero perspektywa przełomu sierpnia i września. Średnie wartości w ciągu dnia zatrzymają się na przyjemnych, umiarkowanych 19-23 stopniach, a więc znacznie niżej, niż zakładała prognoza pogody na lato 2026 w Polsce. Opady deszczu będą też częstsze i bardziej umiarkowane.