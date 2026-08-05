Upały w Polsce nie odpuszczają. Wszyscy z utęsknieniem czekamy na ochłodzenie, ale najnowsze dane synoptyków nie napawają optymizmem. Załamania pogody w najbliższym czasie na horyzoncie po prostu nie ma.
Środa serwuje nam kolejną dawkę morderczych temperatur. Miejscami termometry pokażą nawet 38 stopni w cieniu. Wcześniejsze analizy meteorologiczne dawały nadzieję na bardziej znośne warunki.
Niestety świeże dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej weryfikują te oczekiwania. Zamiast rześkiego powietrza, musimy przygotować się na dalszą walkę z lejącym się z nieba żarem. Warto mieć pod ręką 5 sprawdzonych patentów na przetrwanie upałów.
Prognoza pogody na najbliższe dni. IMGW ostrzega przed burzami
Z prognozy synoptycznej opublikowanej na stronie IMGW wynika, że najbliższe 5 dni to istna pogodowa przeplatanka z gorącym powietrzem w tle.
Zobacz także
Sierpniowe ukropy nie odpuszczają. Dalej powyżej 30 stopni
Mapy pogodowe przygotowane przez europejski model ECMWF do 14 sierpnia nie pozostawiają cienia złudzeń. Choć weekend 7-8 sierpnia przyniesie lekki oddech z wartościami rzędu 24-27 stopni, to potężne fale upałów i tropikalnych nocy uderzą w nas w przyszłym tygodniu. Wykresy maksymalnej temperatury powietrza dosłownie płoną na ciemnoczerwono.
Od niedzieli 9 sierpnia termometry systematycznie zaczną piąć się w górę. We wtorek i środę (11-12 sierpnia) na południu i zachodzie odnotujemy od 31 do 33 stopni. Prawdziwe uderzenie gorąca zapowiada się jednak na czwartek 13 sierpnia. Tego dnia w centralnej i południowej Polsce termometry mogą pokazać monstrualne 37 stopni.
W międzyczasie czeka nas solidna dawka deszczu, o czym wyraźnie świadczą najnowsze modele opadowe. W czwartek nad północną i centralną Polską przejdą opady rzędu 8-13 mm. Zdecydowanie najgorzej zapowiada się jednak piątek 7 sierpnia na południu kraju. Mapy ECMWF wskazują tam punktowe oberwania chmury z potężną sumą opadów sięgającą aż 41 mm. Weekend zaoferuje nam z kolei niemal całkowity brak deszczu na terenie całej Polski.
Długoterminowa prognoza pogody. Kiedy przyjdzie dłuższe ochłodzenie?
Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) udostępniło modele sięgające aż do pierwszej połowy września. To kolejna odsłona tego, co zapowiadała prognoza pogody na całe lato 2026. Wnioski płynące z analizy tych map są jednoznaczne.
10-16 sierpnia średnia temperatura w Polsce utrzyma się na ekstremalnym poziomie, sięgając w pasie centralnym i południowym od 27 do 29 stopni. Będzie to najgorętszy moment obecnego miesiąca. Dopiero kolejny tydzień, obejmujący okres od 17 do 23 sierpnia, przyniesie zauważalne zmiany w cyrkulacji powietrza. Słupki zjadą do średniego poziomu 22-25 stopni. W końcu.
Trwałe i pewne ochłodzenie to dopiero perspektywa przełomu sierpnia i września. Średnie wartości w ciągu dnia zatrzymają się na przyjemnych, umiarkowanych 19-23 stopniach, a więc znacznie niżej, niż zakładała prognoza pogody na lato 2026 w Polsce. Opady deszczu będą też częstsze i bardziej umiarkowane.