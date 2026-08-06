Klimatyzacja to ratunek przed falą morderczych upałów. Montaż i sprzęt nie są tanie, a latem musimy się uzbroić w cierpliwość Fot. antoniodiaz / Shutterstock

Klimatyzacja stała się w te wakacje najbardziej pożądanym sprzętem w polskich domach. Fale upałów utwierdziły wielu z nas w przekonaniu, że w takie skwary lepiej się schłodzić nie da. Jakie są koszty instalacji klimy, rynkowe terminy oraz późniejsze rachunki za prąd?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Pierwsze uderzenie gorąca odczuliśmy już w czerwcu, a sierpniowe temperatury wcale nie dają nam odetchnąć. Zmiany klimatyczne sprawiają, że zwykłe wiatraki czy domowe patenty przestają dawać radę. Właśnie dlatego profesjonalny system chłodzący to obecnie najlepszy sposób na przetrwanie w domach i mieszkaniach w blokach. Inwestycja wymaga jednak sporych pieniędzy i cierpliwości.

Ceny montażu klimatyzacji w 2026 roku. Ile kosztuje instalacja?

Kiedyś przed montażem klimy odstraszała cena. To się dalej nie zmieniło, ale nasza motywacja do sprawienia sobie splita (najtańszy układ, w którym jedno urządzenie chłodzące w pokoju łączy się z jednym agregatem na zewnątrz) już tak. Standardowy sprzęt o mocy 3,5 kW to spory wydatek.

REKLAMA

"W 2026 r. kompletny system split 3,5 kW (wystarczający na pokój lub salon do ok. 35 m²) z montażem to w przybliżeniu 4500-7000 zł brutto w zależności od marki i warunków" – czytamy w raporcie Spider's Web.

Dziennikarz Maciej Gajewski przygotował też zestawienie cen w największych miastach. Podane sumy obejmują obok urządzenia również niezbędne materiały. Dodatkowym czynnikiem windującym wycenę bywa długość trasy freonowej (odległość między parownikiem w pokoju a skraplaczem z wentylatorem za oknem).

Warszawa - usługa samego montażu kosztuje od 1800 zł do 2000 zł netto. Cena kompletnego zestawu z instalacją to 3500–4000 zł, co oznacza, że wydatek na samo urządzenie wynosi od ok. 1500 do 2000 zł netto. Kraków - stawki za sam montaż zaczynają się od ok. 1500 zł. Budżetowy pakiet robocizny wraz z klimatyzatorem kosztuje od 3000 do 3500 zł, więc cena samego sprzętu kształtuje się na poziomie 1500–2000 zł. Wrocław - praca instalatora w ramach standardowego montażu wynosi około 1700 zł brutto. Ponieważ cały pakiet z urządzeniem wyceniany jest od 3500 zł, koszt najtańszego klimatyzatora to w przybliżeniu 1800 zł brutto. Poznań - podstawowy koszt pracy fachowca wynosi 1728 zł brutto. Kompletny zestaw z urządzeniem zaczyna się od 2500 zł, co pozwala oszacować rynkową wartość najtańszego sprzętu na niespełna 800 zł brutto. Łódź - lokalne firmy wyceniają zazwyczaj całościowy komplet: od 3800 zł brutto (budżetowe) do 5500 zł (sprzęt ze średniej półki). Odliczając standardowy ogólnopolski koszt robocizny (ok. 1100–2000 zł), za samo urządzenie trzeba tu zapłacić od ok. 1800 do 3500 zł brutto. Gdańsk - widełki za samą usługę instalacyjną wynoszą tu od 1000 do 3100 zł brutto (800-2500 zł netto). Biorąc pod uwagę całościowy koszt zestawu z montażem na poziomie od ok. 4100 zł do 4800 zł, samo urządzenie stanowi wydatek rzędu 1700–3100 zł brutto. Katowice - bazowy montaż dla prostej trasy kosztuje 1300 zł netto (ok. 1600 zł brutto). Średnia rynkowa cena całego pakietu wynosi ok. 4500 zł brutto, z czego wynika, że na sam sprzęt trzeba przeznaczyć około 2900 zł brutto.

REKLAMA

Należy pamiętać, że skomplikowane warunki, takie jak wiercenie w grubych murach kamienic, znacząco podnoszą cenniki instalatorów. Nie polecamy montażu na własną rękę i bez uprawnień, bo w czasie kontroli urzędnicy mogą nam wlepić wysoki mandat. Część tych wydatków da się odzyskać, bo w wybranych przypadkach można starać się nawet o 11 tys. zł dofinansowania na klimatyzację.

Jak długo trwa montaż klimatyzacji w domu? Latem można sobie pomarzyć

Zakup klimy w środku lata wiąże się z ustawieniem w ogromnej kolejce. Zwłaszcza w tym upalnym roku. Rekordowe temperatury niweczą nasze marzenia o schłodzenia mieszkania z dnia na dzień.

REKLAMA

Proste zlecenia realizowane są z ogromnym opóźnieniem – tak wynika z kolei z artykułu Onetu. Trudniejsze prace, wymagające kucia ścian i prowadzenia ukrytych przewodów, odkładane są w kalendarzach firm dopiero na początek jesieni.

"Czas oczekiwania to trzy, cztery tygodnie – tak realistycznie" – przyznał w rozmowie z Onetem pracownik krakowskiej firmy Universe Klima. Fachowcy z Poznania dodają, że obecne tempo to często zakładanie dwóch urządzeń każdego dnia, co wynika oczywiście z potężnego popytu na rynku.

Sam proces zakładania sprzętu nie jest długi: potrafi zająć od czterech do jedenastu godzin. Wszystko zależy od grubości i materiału, z którego zbudowano ściany, a także potrzeby ewentualnego użycia podnośnika.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej poza szczytem letnich temperatur. Wiosną lub wczesną jesienią można liczyć na szybsze działanie ekip oraz wycenę niższą o nawet 30 proc. w stosunku do wakacyjnego boomu.

QUIZ: Czy znasz te smakołyki z Grecji, Turcji, Tunezji czy Bałkanów?

Quiz 1 / 3 Na początek coś prostego. Ten deser składa się z biszkoptu nasączonego kawą espresso, kremu z sera mascarpone, żółtek jaj i cukru, a całość posypuje się płatkami gorzkiej czekolady. We Włoszech spożywane jest na drugie śniadanie. To ciasto nazywa się... Panna cotta Tiramisu Granita Panettone

Rachunki za prąd. Ile kosztuje używanie klimatyzatora?

Robocizna to dopiero początek wydatków, ponieważ sprzęt jest zasilany prądem. Mimo obaw o ogromne koszty, nowoczesne technologie chłodzące są bardzo energooszczędne. Rachunki można racjonalnie "ogarniać". Podstawę stanowi utrzymywanie stałej temperatury oraz regularne serwisowanie filtrów.

REKLAMA

"Klimatyzator 3,5 kW pobiera średnio 1,0–1,5 kWh/h i sprawdza się w salonach do 35 m²" – podkreślają specjaliści platformy Oferteo. Roczne rachunki mogą pozytywnie zaskoczyć sceptyków. "Łącznie w ciągu roku klimatyzator w domu, czy mieszkaniu może zużyć ok. 324 kWh" – czytamy.

W naTemat przygotowałem konkretne wyliczenia, przyjmując maksymalne zużycie rzędu 1,5 kWh w ciągu godziny pracy. Przy rynkowej stawce 1,10 zł za jednostkę, odpalenie nawiewu na równe pięć godzin kosztuje około 8,25 zł dziennie. Miesięcznie ile to będzie?

Dla 21 dni roboczych: 21 x 8,25 zł = 173,25 zł (klima działa tylko w tygodniu przez 5 godz. dziennie) Dla miesiąca mającego 31 dni : 31 x 8,25 zł = 255,75 zł (klima działa 5 godz. codziennie przez miesiąc)

REKLAMA

Poszedłem też o krok dalej, by pokazać, ile to wychodzi przy dłuższej eksploatacji non-stop? A zatem, gdy klima chodzi cały czas:

Cały dzień (24 godziny): od 26,40 zł do 39,60 zł Tydzień (168 godzin): od 184,80 zł do 277,20 zł Miesiąc (720 godzin): od 792,00 zł do 1 188,00 zł