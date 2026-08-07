Karol Nawrocki wspomniał o Rosji, a teraz dostało mu się za to od Zacharowej Fot. Shutterstock.com

Karol Nawrocki podczas swojej czwartkowej fety z okazji rocznicy objęcia prezydentury poruszył temat Rosji oraz wojny w Ukrainie. Jego słowa wyłapała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, która przypuściła ostry atak w mediach społecznościowych.

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W czwartek 6 sierpnia minął dokładnie rok, odkąd Karol Nawrocki objął urząd prezydenta. Z tej okazji zorganizował wielką fetę, a przed Pałacem zgromadziły się tłumy jego zwolenników. Wydarzeniu towarzyszyła specjalna oprawa – na scenie pojawił się nawet raper Eldo. Nie zabrakło też oczywiście przemówienia Nawrockiego. To właśnie wtedy z jego ust padły słowa, które ewidentnie rozwścieczyły Mariję Zacharową.

Przemówienie Karola Nawrockiego i jego słowa o Rosji

W trakcie swojego rocznicowego wystąpienia prezydent odniósł się bezpośrednio m.in. do trwającej wojny w Ukrainie. – Interesem Polski jest to, aby Ukraina i żołnierze ukraińscy radzili sobie jak najlepiej z postsowiecką Federacją Rosyjską, jak najdalej ich trzymali od Polski – stwierdził. Chwilę później wypowiedział jeszcze bardziej ostre słowa na temat rosyjskich wojsk i interesów Warszawy.

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– Niech mordują Sowietów tam (w Ukrainie – red.), którzy ich napadli i w ogóle nas, Polaków, to nie boli. W tym zakresie zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, bo tam, gdzie się bije Moskala, tam Polska pomaga, nawet jak nie bierze udziału bezpośrednio w tej wojnie. Taki jest strategiczny interes Polski – wskazał Karol Nawrocki.

Powyższe sformułowania najwyraźniej mocno uderzyły w rzeczniczkę rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Marija Zacharowa postanowiła poświęcić prezydentowi RP cały, bardzo długi wpis, który opublikowała w serwisie Telegram. "Wiecie, jak wygląda polski wstyd?" – zaczęła. W dalszej części oceniła, że Nawrockiemu "po raz kolejny puściły hamulce" i przytoczyła jego słowa na temat Rosji z czwartkowego wystąpienia.

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"Nawrocki regularnie używa języka nienawiści. Typowy przykład to użycie pogardliwego słowa 'moskal' na określenie Rosjan. Dla polskiej elity stało się to normą" – grzmiała Zacharowa w mediach społecznościowych. To zresztą nie pierwszy raz, gdy Kreml nie wytrzymał po słowach Nawrockiego.

Marija Zacharowa w szale. Atak rzeczniczki rosyjskiego MSZ

Następnie przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji cofnęła się do historii z czasów, gdy Nawrocki sprawował funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przypomniała sytuację, w której przerwał on występ zespołu wykonującego piosenkę "Ciemna noc", tłumacząc wówczas, że to utwór bolszewicki. Zdaniem Zacharowej była to "paniczna reakcja".

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"Kliniczna rusofobia najwyraźniej wpływa na zdolności poznawcze. Gdański muzealnik zapomniał, że Rosja i Polska mają bezpośrednią granicę. Ukrainy i Ukraińców między nami nie ma. Dawniej była to granica obopólnie korzystnej współpracy, z której, za sprawą wysiłków Nawrockich i Sikorskich, nie zostało już nic" – czytamy.

W swoim poście stwierdziła również, że ten "kolejny wyskok warszawskich władz" to po prostu "rezultat historycznych kompleksów i bezsilnej złości płynącej ze świadomości, że współczesna Polska w jej obecnych granicach to zasługa znienawidzonych przez nich 'sowietów' i osobiście towarzysza Stalina".

Na sam koniec rzeczniczka MSZ Rosji sięgnęła po stałą, propagandową narrację, a to zresztą nie pierwszy raz, gdy Zacharowa serwuje kolejną kremlowską bajkę. "Nawrockiego ewidentnie skręca na sam fakt, że jego naród zawdzięcza swoje istnienie Armii Czerwonej. Dlatego on i jemu podobni mszczą się, odgrywając się na radzieckich pomnikach, wojując z martwymi radzieckimi Bohaterami – Rosjanami, Białorusinami, Ukraińcami, Tatarami, Żydami i przedstawicielami innych narodów ZSRR. Tak właśnie mniej więcej wygląda polski wstyd" – zakończyła wpis rzeczniczka rosyjskiego MSZ.