Na Majorce turyści skarżą się na "gryzące ryby" Fot. Shutterstock

Turyści wypoczywający na Majorce mierzą się z nietypową niedogodnością. Pływanie w Morzu Śródziemnym powinno być przyjemnością, a tak nie jest. Urlopowicze skarżą się na "gryzące ryby" w wodzie. Trzy lata temu hiszpańskie media donosiły o podobnych przypadkach.

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Osoby spędzające sezon urlopowy na największej wyspie w archipelagu Balearów powinny zachować ostrożność przy kąpielach w wodzie – tak wynika z doniesień brytyjskiej gazety "Daily Mail", która opublikowała artykuł z niepokojącymi sygnałami. Turyści, którzy podczas pobytu na Majorce postanowili zrelaksować się w Morzu Śródziemnym, byli podgryzani przez ryby.

Turyści są "podgryzani" przez ryby na Majorce. To nie pierwszy raz, kiedy tak się dzieje

Do nieprzyjemnych incydentów, które niejednej osobie odebrałyby przyjemność z wakacji, doszło na plaży przy miejscowości Cas Català-Illetes oraz w leżącej nieopodal niej zatoczce Cala Comtessa. Z relacji obserwatorów wynikało, że w wodzie pływały małe ryby, które "wyglądały tak, jakby miały po dwa zęby". – Gryzły nas w nogi – poinformowała jedna z ofiar ataku, dodając, że ryby miały czasem ranić plażowiczów.

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"Majorca Daily Bulletin" zaznaczył, że opisane wyżej zjawisko staje się coraz częstszym problemem wyspy. Od 2023 roku w mediach pojawiają się podobne doniesienia. W zeszłym roku pewna kobieta została "poważnie pogryziona" przez rybę w słynnym kurorcie turystycznym Playa de Palma. Hiszpański dziennik podkreślił, że część turystów myślała, że ryby zamierzają jeść tylko martwy naskórek.

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Niektórzy eksperci sugerują, że za wzrost incydentów z "podgryzieniami" odpowiedzialne jest wzrost temperatury wody w basenie Morza Śródziemnego (podobnie tłumaczona jest nieprzyjemna niespodzianka w Chorwacji, gdzie plażowiczów coraz częściej parzą meduzy). Na stronie projektu "Humans of Mallorca", który był inspirowany "Humans of New York", dowiadujemy się, że opisywanymi w mediach rybami mogą być przedstawiciele gatunku sargus (z rodziny prażmowatych).

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"W godzinach szczytu żerowania (wczesnym rankiem i późnym popołudniem) potrafią ugryźć nawet 50 razy na godzinę. [...] Nie martw się: ugryzienie przypomina raczej niespodziewane uszczypnięcie" – tłumaczy "Humans of Mallorca".

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Nowa pułapka na turystów na Majorce

Jak pisała w naTemat Klaudia Zawistowska, Majorka to prawdziwy raj dla turystów, a tam, gdzie jest wielu podróżnych, pojawia się równie wielu oszustów. Największa z wysp Balearów od lat walczy z kieszonkowcami, ale i nielegalnymi handlarzami. Teraz pojawił się kolejny problem – nielegalni masażyści. Jak podaje "Majorca Daily Bulletin" w pierwszym tygodniu lipca bieżącego roku w Playa de Palma, Can Pere Antoni i Cala Major ukarano w sumie trzydzieści osób, które bez wymaganej licencji masowały turystów.