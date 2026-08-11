Kosmiczna perspektywa Ziemi i zaćmienia Słońca
12 sierpnia nocne niebo zaserwuje nam aż trzy niesamowite zjawiska. Warto przygotować sprzęt. Fot. muratart / Shutterstock

Przed nami niezwykła kumulacja trzech fascynujących zjawisk astronomicznych. Sierpniowe niebo zaserwuje obserwatorom tak bogaty pokaz, że internauci w żartach wspominają o zbliżającej się apokalipsie zombie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Z perspektywy wszechświata będzie to po prostu zwykła środa, jednak dla obserwatorów na Ziemi szykuje się coś iście magicznego. W ciągu zaledwie kilkunastu godzin doświadczymy zaćmienia Słońca, spektakularnego deszczu meteorów oraz parady planet. Zaćmienie Słońca i perseidy w jeden dzień to zbieżność zdarzeń, która już wywołuje spore poruszenie w internecie.

Częściowe zaćmienie Słońca nad Polską. O której dokładnie?

12 sierpnia, czyli już w środę, będziemy mogli podziwiać częściowe zaćmienie Słońca. Zjawisko rozpocznie się w zależności od regionu między godziną 19:11 a 19:18. Zobaczymy "ugryzioną" gwiazdę, a na południu kraju Księżyc zasłoni tarczę słoneczną w aż 64 proc.

"Najlepsze warunki do obserwacji samego zjawiska będą w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce" – podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zapowiada się też niezła pogoda.

Nasz kraj znajdzie się pod wpływem wyżu, co zagwarantuje małe zachmurzenie. IMGW ostrzega przed patrzeniem w tarczę Słońca gołym okiem. "Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie zapewniają odpowiedniej ochrony" – przypomina Instytut.

Potrzebne nam będą certyfikowane okulary astronomiczne z dobrym filtrem. Alternatywą są maski spawalnicze, ale muszą posiadać szkło o maksymalnym stopniu zaciemnienia DIN 14. Standardowy sprzęt budowlany, w tym popularne przyłbice, przepuszczają zbyt dużo promieniowania, które może w kilka chwil zniszczyć siatkówkę oka.

Noc Perseidów w idealnych warunkach

Kolejnym punktem programu będzie Noc Perseidów, jakiej nie było od lat. Wystąpi ona po zmroku z 12 na 13 sierpnia. Ziemia przetnie w tym czasie orbitę komety 109P/Swift-Tuttle. Pędzące z dużą prędkością drobne fragmenty materii błyskawicznie spalą się w naszej atmosferze, tworząc dobrze znane nam świetliste smugi nazywane "spadającymi gwiazdami".

W tym roku warunki do podziwiania kosmicznego pyłu zapowiadają się także świetnie. Maksimum aktywności roju zbiega się z nowiem Księżyca. Brak światła odbitego z naszego naturalnego satelity zapewni nam czarne niebo i lepszy widok.

Zobacz także

Dwie dziewczyny obserwujący częściowe zaćmienie Słońca
Zaćmienie Słońca przyniesie mrok latem. W Polsce zobaczymy "ugryzioną" gwiazdę
Noc spadających gwiazd, noc perseidów, meteory, niebo
Noc Perseidów inna niż zwykle. Lepszych warunków nie można sobie wymarzyć
Dowód na Atlantydę? Cała prawda o Puma Punku w "Biurze Tajemnic"
Kosmici zbudowali Puma Punku? Prawda jest dużo bardziej fascynująca
Zaćmienie Słońca
Zaćmienie Słońca i perseidy w jeden dzień. Niebo szykuje nam podwójny spektakl
Człowiek święci latarką w kierunku rozgwieżdżonego nieba podczas roju Perseidów.
Noc Perseidów jakiej nie było od lat. 50 spadających gwiazd na godzinę
Dwie dziewczyny obserwujący częściowe zaćmienie Słońca
Zaćmienie Słońca przyniesie mrok latem. W Polsce zobaczymy "ugryzioną" gwiazdę

"Najlepszy czas na obserwację Perseidów to godziny między północą a 5:30 rano" – wskazali astronomowie z Royal Museums Greenwich. Do podziwiania tego zjawiska nie potrzeba żadnego sprzętu. Wystarczy jedynie znaleźć miejsce z dala od miasta i skierować wzrok na północno-wschodni horyzont.

Parada planet i... obawy przed końcem świata

Zwieńczeniem środowego maratonu będzie rzadka parada planet. Przed wschodem słońca (przed 5:00 rano) na niebie ustawią się obok siebie Merkury, Jowisz, Mars, Saturn, Uran oraz Neptun. Brytyjski portal Express.co.uk podaje, że do dostrzeżenia dwóch ostatnich niezbędny będzie teleskop lub mocna lornetka, ale pozostałe planety zobaczymy bez problemu.

QUIZ: Jak dobrze pamiętasz postaci z serialu "Stranger Things"?

logo
Quiz

1 / 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Jak nazywa się postać na zdjęciu?

Fot. kadr z serialu "Stranger Things"

Taka astronomiczna mieszanka wywołała lawinę komentarzy w sieci. Brak jakichkolwiek naukowych powiązań między zjawiskami nie powstrzymał internautów przed snuciem teorii o końcu świata, upadku cywilizacji czy nawet fantazji o apokalipsie zombie.

"To dosłownie dzień sądu ostatecznego" – stwierdził jeden z użytkowników X. Inny komentujący zażartował, że "jeśli usłyszycie trąby, pilnujcie swoich spraw". Internauci zauważają, że dla starożytnych Majów taka noc stanowiłaby omen zwiastujący potężne katastrofy. To jednak tylko kosmiczny zbieg okoliczności.