Już w sierpniu na niebie zaobserwować będzie można zaćmienie Słońca Fot. Unsplash.com / @jpninanjohn

W sierpniu będziemy mogli podziwiać kolejny i niezwykły spektakl na niebie, a mianowicie całkowite zaćmienie Słońca. W niektórych częściach świata na moment zapadnie całkowity mrok. W Polsce niestety nie doświadczymy tego zjawiska w pełni, ale też będzie co oglądać.

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Niebo potrafi czasem sprezentować nam niezwykłe widowiska. W maju zachwycała pełnia Niebieskiego Księżyca. Pod koniec czerwca mogliśmy np. oglądać Truskawkowy Księżyc, który zachwycał czerwoną poświatą, a na początku sierpnia czeka nas zjawiskowy spektakl spadających gwiazd, czyli Noc Perseidów, jakiej nie było od lat. Ale to nie koniec astronomicznych atrakcji, które czekają nas w nadchodzącym miesiącu.

Zaćmienie słońca przed nami. Kiedy i gdzie zapadnie całkowity mrok

12 sierpnia dojdzie do zjawiska, w którym Księżyc znajdzie się na jednej linii między Ziemią a Słońcem. W miejscach, gdzie cień naszego satelity w pełni padnie na powierzchnię planety, tarcza słoneczna zostanie całkowicie zasłonięta, a na kilkadziesiąt sekund w środku dnia zapadnie zupełny mrok. Najlepsze warunki do obserwacji pełnego zaćmienia będą mieli mieszkańcy Grenlandii, Islandii, północnych rejonów Rosji, a także Hiszpanii i północno-zachodniego krańca Portugalii.

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W wielu innych częściach półkuli północnej – w tym w większości Europy, w północnej Afryce oraz w Ameryce Północnej – zjawisko będzie widoczne jedynie jako częściowe zaćmienie Słońca.

Co zaobserwujemy w Polsce 12 sierpnia?

W naszym kraju zaćmienie również będzie widoczne, ale wyłącznie w formie częściowej. Wynika to z faktu, że główny cień Księżyca ominie terytorium Polski, przez co z naszej perspektywy jasna tarcza Słońca będzie po prostu wyglądać na wyraźnie "nadgryzioną". Nadal odczujemy standardowe światło dzienne.

Zgodnie z danymi NASA w Krakowie proces rozpocznie się o godz. 19:18. Z upływem czasu Księżyc będzie coraz mocniej nachodził na Słońce, osiągając maksimum o 19:56. Wtedy w stolicy Małopolski zakryte zostanie 64 proc. słonecznej tarczy. Warto zaznaczyć, że im dalej na zachód kraju, tym ten odsetek będzie wyższy, a sam proces bardziej widoczny. Koniec widowiska nastąpi o godz. 20:04, co pokryje się dodatkowo w czasie z zachodem Słońca. Będziemy więc mieć romantyczny "zaćmienio-zachód".

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Z kolei całkowite zaćmienie Słońca nad Polską to przypadek ekstremalnie rzadki. Ostatni raz taki pokaz zarejestrowano u nas latem 1954 roku. A na kolejną sytuację, kiedy cień Księżyca całkowicie przetnie polskie niebo, przyjdzie poczekać do 7 października... 2135 roku.

Sprzęt i zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji

Podczas fazy częściowej, kiedy Księżyc nie zakrywa Słońca w całości, nie wolno patrzeć na niebo bez odpowiedniego zabezpieczenia (przeczytaj, jak obejrzeć zaćmienie Słońca, aby nie uszkodzić wzroku). Bezpośrednie spoglądanie na promienie słoneczne grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne – niezależnie od stopnia przyciemnienia – nie dają żadnej ochrony. Bezpieczeństwo zapewniają wyłącznie dedykowane okulary do zaćmień wyposażone w specjalne filtry (spełniające międzynarodową normę ISO).

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Nie należy również patrzeć na Słońce przez lornetki, teleskopy czy obiektywy aparatów, mając na oczach jedynie okulary ochronne. Urządzenia optyczne skupiają światło, co błyskawicznie przepali filtr i uszkodzi siatkówkę. Wszelkie sprzęty optyczne muszą mieć zamontowany profesjonalny filtr słoneczny z przodu.