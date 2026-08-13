Rowerzyści w Krakowie Fot. Kochneva Tetyana/Shutterstock

Zmiana nawyków transportowych w Polsce nabiera tempa. Najnowsze dane podsumowujące lipiec pokazują ciekawy trend: mieszkańcy naszego kraju coraz chętniej rezygnują z całorocznego podróżowania samochodem. Wybieramy o wiele zdrowszą alternatywę.

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Dane mówią jasno: Polacy coraz częściej rezygnują z dalekich podróży samochodem na rzecz podróży własnym jednośladem. Z raportu Centrum Rowerowego wynika, że 36 proc. Polaków wsiada na rower co najmniej dwa razy w tygodniu. Pod tym względem Polska wyprzedza m.in. Niemcy (34 proc.) czy Francję (20 proc.), ustępując jedynie Holandii.

Wzrost popularności rowerów dotyczy nie tylko wycieczek rowerowych. Coraz więcej osób zabiera własny sprzęt w podróż autobusem czy pociągiem, żeby dojechać na swoje ulubione trasy rowerowe w Polsce. Rozwiązanie to sprawia, że na miejscu podczas urlopu nie muszą wypożyczać drogiego i niesprawdzonego sprzętu.

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Polacy coraz chętniej jeżdżą na rowerze

Wyraźny wpływ na te statystyki ma rozwój infrastruktury – od 2019 roku sieć dróg rowerowych w kraju urosła o ponad 30 proc. Zjawisko to przekłada się na wyniki przewoźników. W lipcu 2026 roku liczba przejazdów autokarami FlixBusa, w których pasażerowie zabierali ze sobą rower, wzrosła o niemal 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Obecnie około 60 proc. autobusów przewoźnika kursujących po Polsce dysponuje specjalnymi bagażnikami, pozwalającymi na przewóz roweru. Koszt przewozu sprzętu wynosi 4,99 zł, a nowością tego lata jest opcja transportu rowerów elektrycznych na wybranych relacjach – bez względu na rodzaje rowerów elektrycznych, po jakie sięgają pasażerowie.

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Najpopularniejsze trasy rowerowe. Polacy mają z czego wybierać

Polskie trasy rowerowe przeszły w ostatnich latach rewolucję, zmieniając się z sieci leśnych ścieżek w infrastrukturę na europejskim poziomie. Faworytem rowerzystów stała się Małopolska, gdzie szlaki, takie jak Velo Dunajec czy pętla wokół Jeziora Czorsztyńskiego, oferują panoramy Tatr i Pienin. Z kolei na północy króluje bałtyckie wybrzeże i szlak Velo Baltica. Dla osób szukających spokoju azylem są Bory Tucholskie z Kaszubską Marszrutą oraz Dolina Baryczy. Prowadzą one m.in. przez wyciszające ptasie rezerwaty.

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Przygotowanie do kilkudniowej wyprawy rowerowej wymaga zadbania o sprzęt, pakowanie i logistykę. Kluczem do sukcesu jest minimalizm i sprawny technicznie rower. Przygotowanie warto rozpocząć od zaplanowania dziennych dystansów i rezerwacji noclegów w obiektach, które posiadają schowek na sprzęt. Ważne jest też wcześniejsze wykupienie biletów na powrót z rowerem, ponieważ liczba dedykowanych miejsc w pociągach jest mocno ograniczona i w sezonie wakacyjnym szybko się wyprzedaje.