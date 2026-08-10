Wizz Air i Ryanair masowo odwołują loty z Włoch. Nie mają innego wyboru Fot. Antonello Marangi/Shutterstock

Po zakończeniu strajków na Majorce sytuacja w lotnictwie miała wrócić do normy. Niestety, kiedy utrudnienia zakończyły się w Portugalii, zaczęły się we Włoszech. Do paraliżu doszło na uwielbianej przez Polaków Sycylii, a setki osób nie wiedzą, kiedy wrócą z wakacji.

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Włochy niezmiennie pozostają jednym z ulubionych kierunków wyjazdowych Polaków. Obok Rzymu czy coraz popularniejszego Rimini nasi turyści bardzo chętnie wybierają także Sycylię. Niestety największe z jej lotnisk, czyli port w Katanii, od kilku dni mierzy się z poważnymi problemami. W niedzielę realizowano tylko część lotów, a w poniedziałek doszło do całkowitego uziemienia.

Masowe odwołania lotów we Włoszech. Etna zatrzymała Sycylię

Etna pozostaje jednym z najbardziej aktywnych wulkanów w Europie. W te wakacje jedna z jej erupcji doprowadziła już do masowego odwoływania lotów przez kilka dni. Teraz ma miejsce kolejna fala takich utrudnień. W poniedziałek 10 sierpnia władze portu poinformowały, że z powodu wyrzucenia z krateru dużych ilości dymu i popiołu konieczne było wstrzymanie startów i lądowań w Katanii.

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"W związku z aktywnością wulkaniczną Etny i związanym z nią uwalnianiem popiołu wulkanicznego do atmosfery zamknięto przestrzeń powietrzną odpowiadającą chmurze popiołu na południowy zachód od wulkanu (sektor C1)" – przekazały władze lotniska w Katanii, największego portu na wyspie. W poniedizałek rano przekazano, że zakaz startów i lądowań obowiązuje do godziny 17:00.

Jednak historia pokazała już, że sytuacja związana z Etną potrafi zmieniać się bardzo szybko, a doniesienia o tym, że krater Etny się zapada, nie są niczym nowym. Stąd osoby, które mają zaplanowane loty na poniedziałek 10 sierpnia, proszone są o sprawdzanie statusów swoich połączeń przed przyjazdem na lotnisko. Jeżeli wasz lot widnieje jako odwołany, nie przyjeżdżajcie do terminali, bo i tak nigdzie nie polecicie.

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Polacy nie mogą wrócić z wakacji we Włoszech. Ryanair i Wizz Air odwołały loty

Ponieważ Sycylia w ostatnich latach stała się bardzo popularnym kierunkiem wśród Polaków (duża w tym zasługa serialu "Biały Lotos"), w Katanii i okolicach utknęło wielu naszych podróżnych. Ostatecznie jednak nie każdy się tam odnajduje. Na poniedziałek rano zaplanowane były loty Ryanaira do Modlina i Katowic. Do stolicy woj. śląskiego miał polecieć także Wizz Air. Wszystkie te połączenia zostały już odwołane.