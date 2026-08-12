Prawie 5 mln liczników prądu z dofinansowaniem NFOŚiGW. Wymiana potrwa do 2030 roku. Fot. New Africa / Shutterstock

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dorzucił się do wymiany liczników prądu w polskich domach i firmach. Umowy podpisane z operatorami obejmują 5 milionów urządzeń. Wartość wsparcia to miliard złotych.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Stary licznik z obracającą się tarczą i inkasent pukający do drzwi to już powoli przeszłość. Do 4 lipca 2031 r. każdy odbiorca prądu w Polsce ma mieć licznik zdalnego odczytu (LZO vel AMI), który sam wysyła zużycie operatorowi.

Obowiązek płynie z unijnej dyrektywy 2019/944 i znowelizowanego Prawa energetycznego, a harmonogram rozpisano etapami: 65 proc. odbiorców musi mieć LZO do końca 2027 r. i 80 proc. do końca 2028 r.

Licznik zdalnego odczytu – co daje w praktyce?

LZO mierzy zużycie na bieżąco i wysyła dane bez naszego udziału. Nie trzeba więc już spisywać ręcznie stanu, by obliczyć zużycie prądu. To również koniec z prognozami, które potrafiły skończyć się bolesną dopłatą po roku. Rozliczenie idzie za rzeczywistym poborem energii.

REKLAMA

W naTemat pisaliśmy już, że nowe urządzenia otwierają i ułatwiają drogę do taryf dynamicznych. Widać wtedy czarno na białym, w jakich godzinach nie włączać pralki i zmywarki, bo wtedy jest najdroższy prąd.

Do tego dochodzą aplikacje od operatorów, w których widać zużycie energii praktycznie na żywo. Zyskują też właściciele fotowoltaiki. Licznik pokazuje im nie tylko pobór, ale i ilość energii oddanej do sieci.

Dofinansowanie NFOŚiGW do liczników AMI. Czy montaż będzie darmowy?

Pieniądze płyną z programu Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna, zasilanego z Funduszu Modernizacyjnego. Dotacje pokrywają zakup liczników, ich montaż oraz przebudowę infrastruktury pod nowy system.

REKLAMA

"Montaż nowoczesnych liczników jest jednym z elementów transformacji energetycznej Polski, wspieranej przez NFOŚiGW. Rozwój odnawialnych źródeł energii, modernizacja sieci elektroenergetycznej oraz budowa magazynów energii pozwalają tworzyć bezpieczny, nowoczesny i bardziej odporny system energetyczny. Inteligentne opomiarowanie odgrywa w tym procesie kluczową rolę, zapewniając lepsze zarządzanie energią zarówno klientom, jak i operatorom sieci". NFOŚiGW fragment komunikatu

"Dotychczas NFOŚiGW podpisał umowy dotacyjne na łączną kwotę 1 mld zł, a realizację inwestycji zaplanowano do 2030 r. Planowane jest podpisanie kolejnych umów" – czytamy w komunikacie Funduszu.

REKLAMA

Dla odbiorcy wymiana w ramach harmonogramu operatora jest bezpłatna, bo licznik należy do spółki, a nie do lokatora. Zapłacimy tylko wtedy, gdy zażądamy montażu poza kolejnością, bo wtedy dochodzi koszt urządzenia i robocizny.

Kto wymienia liczniki? Tauron, PGE i pozostali operatorzy

Najwięcej urządzeń objęła umowa z Tauron Dystrybucja – 1 950 514. Drugie miejsce zajmuje PGE Dystrybucja z 1 334 208 licznikami, a trzecie Energa Operator z 893 695. Listę zamykają Stoen Operator z 448 000 urządzeń i Enea Operator z 272 727. Razem daje to blisko 4,9 mln liczników, a to nie ostatnie słowo Funduszu.

Do 2031 r. inteligentne liczniki mają zostać zainstalowane u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Fot. https://www.gov.pl/