Zbliżenie na palec dzwoniący dzwonkiem do drzwi
Prawie 5 mln liczników prądu z dofinansowaniem NFOŚiGW. Wymiana potrwa do 2030 roku. Fot. New Africa / Shutterstock

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dorzucił się do wymiany liczników prądu w polskich domach i firmach. Umowy podpisane z operatorami obejmują 5 milionów urządzeń. Wartość wsparcia to miliard złotych.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Stary licznik z obracającą się tarczą i inkasent pukający do drzwi to już powoli przeszłość. Do 4 lipca 2031 r. każdy odbiorca prądu w Polsce ma mieć licznik zdalnego odczytu (LZO vel AMI), który sam wysyła zużycie operatorowi.

Obowiązek płynie z unijnej dyrektywy 2019/944 i znowelizowanego Prawa energetycznego, a harmonogram rozpisano etapami: 65 proc. odbiorców musi mieć LZO do końca 2027 r. i 80 proc. do końca 2028 r.

Licznik zdalnego odczytu – co daje w praktyce?

LZO mierzy zużycie na bieżąco i wysyła dane bez naszego udziału. Nie trzeba więc już spisywać ręcznie stanu, by obliczyć zużycie prądu. To również koniec z prognozami, które potrafiły skończyć się bolesną dopłatą po roku. Rozliczenie idzie za rzeczywistym poborem energii.

W naTemat pisaliśmy już, że nowe urządzenia otwierają i ułatwiają drogę do taryf dynamicznych. Widać wtedy czarno na białym, w jakich godzinach nie włączać pralki i zmywarki, bo wtedy jest najdroższy prąd.

Do tego dochodzą aplikacje od operatorów, w których widać zużycie energii praktycznie na żywo. Zyskują też właściciele fotowoltaiki. Licznik pokazuje im nie tylko pobór, ale i ilość energii oddanej do sieci.

Dofinansowanie NFOŚiGW do liczników AMI. Czy montaż będzie darmowy?

Pieniądze płyną z programu Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna, zasilanego z Funduszu Modernizacyjnego. Dotacje pokrywają zakup liczników, ich montaż oraz przebudowę infrastruktury pod nowy system.

"Montaż nowoczesnych liczników jest jednym z elementów transformacji energetycznej Polski, wspieranej przez NFOŚiGW. Rozwój odnawialnych źródeł energii, modernizacja sieci elektroenergetycznej oraz budowa magazynów energii pozwalają tworzyć bezpieczny, nowoczesny i bardziej odporny system energetyczny. Inteligentne opomiarowanie odgrywa w tym procesie kluczową rolę, zapewniając lepsze zarządzanie energią zarówno klientom, jak i operatorom sieci".

NFOŚiGW

fragment komunikatu

"Dotychczas NFOŚiGW podpisał umowy dotacyjne na łączną kwotę 1 mld zł, a realizację inwestycji zaplanowano do 2030 r. Planowane jest podpisanie kolejnych umów" – czytamy w komunikacie Funduszu.

Zobacz także

Osoba trzymająca w dłoni pieniądze nad rachunkami w segregatorze
Nowe rachunki za prąd dla każdego Polaka. W końcu zrozumiesz, za co płacisz
Wymiana licznika prądu na Licznik Zdalnego Odczytu (LZO). Obowiązek w każdym domu i mieszkaniu?
Nowy obowiązek w Polsce. LZO muszą być zamontowane w każdym domu i mieszkaniu
Nowy obowiązek dla wszystkich odbiorców prądu.
Nowy obowiązek dla wszystkich odbiorców prądu. Kluczowe zmiany zasad rozliczania energii
Ksiądz pokazał rachunki za prąd.
Ksiądz pokazał tzw. rachunki grozy. Tyle jego parafia płaci za prąd
Zbliżenie na dłoń trzymającą pellet
2018 zł za tonę pelletu w wakacje i to nie koniec. Zimą przepalimy cały budżet
Pracownik budowlany układa ogrzewanie podłogowe. Kiedy opłaca się to zrobić w bloku?
Ogrzewanie podłogowe w bloku? Zrobisz to źle i zapłacisz sąsiadowi 40 tys. zł

Dla odbiorcy wymiana w ramach harmonogramu operatora jest bezpłatna, bo licznik należy do spółki, a nie do lokatora. Zapłacimy tylko wtedy, gdy zażądamy montażu poza kolejnością, bo wtedy dochodzi koszt urządzenia i robocizny.

Kto wymienia liczniki? Tauron, PGE i pozostali operatorzy

Najwięcej urządzeń objęła umowa z Tauron Dystrybucja – 1 950 514. Drugie miejsce zajmuje PGE Dystrybucja z 1 334 208 licznikami, a trzecie Energa Operator z 893 695. Listę zamykają Stoen Operator z 448 000 urządzeń i Enea Operator z 272 727. Razem daje to blisko 4,9 mln liczników, a to nie ostatnie słowo Funduszu.

Nowy licznik w twoim domu do 2031 r.
Do 2031 r. inteligentne liczniki mają zostać zainstalowane u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Fot. https://www.gov.pl/

Dane z nowych urządzeń popłyną do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. "Bieżący dostęp do danych pozwala operatorom skuteczniej zarządzać siecią, monitorować jakość dostarczanej energii i lepiej planować rozwój infrastruktury. To szczególnie istotne w warunkach rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii i zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną" – podaje NFOŚiGW. System ma przyspieszyć zmianę sprzedawcy prądu i ułatwić operatorom lokalizowanie awarii.