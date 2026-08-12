Piękny zapach w domu możemy zapewnić sobie w kilka minut dzięki składnikom z kuchni i odrobinie chęci Fot. Unsplash.com / @wangbinghua

Odświeżacze powietrza ze sklepów potrafią niekiedy zaskakiwać swoimi cenami, a przy tym fundować nam jeszcze niepotrzebne dodatki chemiczne. A przecież najbardziej ekologiczny oraz efektowny zapach możemy uzyskać w zaledwie kilka minut we własnej kuchni, i to ze składników, które zazwyczaj mamy już w swoich szufladach.

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Każdy z nas na pewno czasem chciałby, żeby w jego domu pachniało niczym w ekskluzywnym SPA. Gotowe odświeżacze powietrza czy aerozole ze sklepu nierzadko potrafią jednak często kosztować spore sumy pieniędzy, a dodatkowo opierać się na niepotrzebnych dodatkach chemicznych. Zamiast wdychać takie mieszanki, możemy przecież w dość łatwy sposób skomponować i stworzyć własne, naturalne alternatywy. A składniki niezbędne do ich wykonania zazwyczaj mamy już nawet w kuchni. Dodatkowo, naturalne metody pozwalają nie tylko zamaskować nieprzyjemne wonie, ale też faktycznie je zneutralizować.

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Kuchenne inspiracje, czyli naturalny odświeżacz prosto z garnka

Jednym z najprostszych sposobów na przepiękny zapach w domu jest wykorzystanie metod kulinarnych. Tutaj nie napracujemy się, bo wystarczy sięgnąć po garnek, wodę i wybrane aromatyczne składniki. Sprawdzą się tutaj plastry cytrusów (a nawet i skórki po mandarynkach), połączone ze świeżymi gałązkami rozmarynu, laskami wanilii lub cynamonem. Następnie należy już tylko powolnie podgrzewać na małym ogniu tę odprężającą mieszankę.

Tajemnica intensywnego aromatu takiego wywaru tkwi w lotnych związkach organicznych. W zewnętrznej części skórki cytryn czy pomarańczy znajduje się limonen – związek chemiczny ukryty w mikroskopijnych gruczołach, który pod wpływem ciepła uwalnia się i odpowiada za rześki zapach. Z kolei igły rozmarynu posiadają bardziej złożoną budowę i zawierają mieszankę innych substancji: pinen (nadający leśny aromat), cyneol (odpowiedzialny za chłodną, ziołową nutę) oraz kamforę.

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Te składniki bardzo dobrze ze sobą współpracują ze względu na różną lotność. Z punktu widzenia chemii limonen z cytrusów to tak zwana "nuta głowy", która paruje z wody najszybciej i daje natychmiastowe uczucie świeżości w pomieszczeniu. Związki z rozmarynu są cięższe, ulatniają się wolniej i stanowią trwałą "bazę", która zostaje w powietrzu na dłużej. Sama woda w garnku pełni w tym procesie po prostu funkcję nośnika, który parując, zabiera ze sobą cząsteczki zapachowe i równomiernie rozprowadza je po mieszkaniu.

Soda oczyszczona jako skuteczny pochłaniacz zapachów

Jeśli naszym celem jest zneutralizowanie trudnych i nieprzyjemnych zapachów, np. w lodówce, łazience, szafie czy przedpokoju, przydatna okazuje się z kolei zwykła soda oczyszczona. Proszek ten posiada właściwości pochłaniające wilgoć oraz niechciane zapachy. Aby stworzyć z niej naturalny odświeżacz, wystarczy wsypać kilka łyżek sody do niewielkiego słoiczka.

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Następnie do proszku dodajemy od kilkunastu do kilkudziesięciu kropel naturalnego olejku eterycznego, na przykład lawendowego, eukaliptusowego lub z drzewa herbacianego. Warto przy tym wiedzieć, jakie olejki eteryczne do aromaterapii wybrać. Słoik można przykryć kawałkiem przewiewnego materiału i zabezpieczyć gumką. Taki pochłaniacz działa samoistnie nawet przez kilka tygodni. Gdy zapach zacznie słabnąć, wystarczy lekko potrząsnąć naczyniem lub wkropić nową porcję olejku.

Błyskawiczny spray zapachowy do powietrza i tkanin

Dla osób preferujących rozwiązania w formie klasycznego aerozolu tez znajdzie się domowy patent na spray zapachowy. Jego przygotowanie zajmuje zaledwie chwilę. Potrzebne będą: butelka z atomizerem, woda destylowana, niewielka ilość wysokoprocentowego alkoholu (np. spirytusu) oraz sprawdzone olejki eteryczne. Alkohol w tej mieszance sprawia, że woda i olejki łatwiej się ze sobą łączą, a po rozpyleniu płyn szybciej odparowuje.