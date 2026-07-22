Dodawanie samych fusów do roślin to błąd. Jeszcze gorsze jest wsypanie ich do toalety... Fot. Marco Taliani de Marchio / Shutterstock, Pixabay

Wokół magicznych właściwości fusów po kawie narosło sporo szkodliwych mitów. Dotyczą przede wszystkim odświeżania WC i nawożenia roślin. Jak bezpiecznie używać ich w domu i ogrodzie, by nie marnować tak cennego odpadu?

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Internet jest pełen poradników o uniwersalnych sposobach wykorzystania zużytych fusów po kawie mielonej czy tej z ekspresu. Amatorzy ekologicznych i domowych rozwiązań przekonują, że resztki uratują niemal każdą domową sytuację i można je bezkarnie wykorzystywać dosłownie wszędzie. To jednak wielki błąd.

Dlaczego fusy z kawy w toalecie to fatalny pomysł?

W wielu artykułach przeczytamy, by po prostu wsypać fusy po kawie do muszli klozetowej, by zneutralizować brzydki zapach i pozbyć się osadu. To fatalny pomysł, który grozi wezwaniem nawet hydraulika.

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Portal Hunker ostrzega, że "jest to metoda, która narazi cię na ryzyko problemów hydraulicznych, ponieważ fusy nie potrafią się rozpuścić". Kiedy tylko trafią do toalety, "mogą wymieszać się z tłuszczem i przykleić do rur", tworząc potężne zatory i blokując swobodny przepływ wody.

Usterka kanalizacji jest w tym scenariuszu niemal pewna. Nieraz już pisaliśmy o tym, że toaleta to nie śmietnik i nie możemy się w niej pozbywać wszystkiego np. resztek zupy. Jeśli masz przydomowe szambo, problem robi się jeszcze poważniejszy, bo twardy osad zalega na dnie zbiornika.

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Fusy po kawie w łazience. Jak pochłaniać zapachy bezpiecznie?

Sam patent na naturalny odświeżacz powietrza nie jest jednak pozbawiony sensu. Fusy po kawie faktycznie pochłaniają zapachy oraz nadmiar wilgoci z otoczenia. Wszystko dzięki wysokiej zawartości cennego azotu, który działa jak gąbka.

Specyficzna tekstura ziaren dodatkowo sprawiają, że domowe mieszanki z dodatkiem sody czy octu świetnie sprawdzają się jako pasty do szorowania zabrudzonych powierzchni.

Zamiast więc ryzykować awarię odpływu, zastosuj w pełni bezpieczne rozwiązanie. Całkowicie wysuszone fusy po prostu przesyp do małego, otwartego słoiczka. Tak przygotowany pochłaniacz postaw na półce w łazience, niedaleko sedesu.

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Nawóz z fusów do kwiatów. Uważaj na ten popularny mit

Kolejny powielany mit dotyczy ogrodnictwa. Internauci masowo sypią surowe resztki z kawiarki wprost do doniczek. Badania naukowe obalają to podejście, choć w tym sposobie jest ziarnko prawdy, o czym za chwilę.

Bezpośrednie dodawanie świeżych resztek drastycznie hamuje rozwój upraw. Naukowcy na łamach "Urban Forestry & Urban Greening" udowodnili, że warzywa takie jak rzodkiewka czy brokuł kiepsko sobie radzą po podaniu takiego nawozu.

Autorzy badania napisali, że "Wszystkie rośliny ogrodnicze rosły słabo w reakcji na fusy z kawy, niezależnie od rodzaju gleby i dodatku nawozu". Winę za to ponosi nieprzetworzony nawóz, ponieważ zahamowanie wzrostu "najprawdopodobniej wynika z efektów fitotoksycznych".

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Fusy z kawy tak, ale ze skorupkami jaj. Idealne pH gleby

Jak zatem prawidłowo wykorzystać nawóz z fusów? Odpowiedź przynoszą polscy badacze z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z ich analiz wynika, że czyste odpadki z ekspresu mają kwaśny odczyn, na poziomie 4.93.

Aby stały się cenną i bezpieczną odżywką dla roślin, należy je zmieszać ze składnikami silnie zasadowymi. "Mieszanki zużytych fusów z kawy i skorupek jaj kurzych mogą znacząco poprawić wartość rolniczą lekkich gleb o niskim pH" – wnioskują w czasopiśmie "Scientific Reports".

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Taka domowa kompozycja w proporcji 10:1 (np. 10 łyżek fusów i 1 łyżka drobno pokruszonych skorupek jaj) stabilizuje odczyn na bezpiecznym poziomie 5.96. Dostarcza korzeniom potężną dawkę wapnia, magnezu, azotu oraz potasu bez udział sklepowej chemii, ale samą mieszankę trzeba zainicjować.

Naukowcy doradzają, by suche składniki wymieszać, lekko zwilżyć wodą (aby zaczął się proces rozkładu), zamknąć w pojemniku i odstawić w ciemne miejsce w temperaturze pokojowej na 3 miesiące. Dopiero tak "przerobiony" kompost przestaje hamować rozwój i staje się świetną odżywką dla roślin.