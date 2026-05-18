Jak powinno się przechowywać truskawki? Fot. Unsplash.com / @4themorningshoot

Wreszcie zaczyna się wyczekany sezon na polskie truskawki. Te słodkie owoce mają całe grono swoich wielbicieli. Czasem jednak, gdy truskawka zbyt szybko się zepsuje, musimy obejść się smakiem. Ale są naprawdę proste sposoby, żeby przedłużyć ich świeżość.

Polskie truskawki są przepyszne w każdej postaci – czy jako sam owoc, czy zmieszane ze śmietaną i cukrem (w wersji fit: z jogurtem naturalnym i erytrytolem), czy tak jak uwielbia nasza tenisistka Iga Świątek – z makaronem. Na szczęście sezon na te owoce nareszcie się zaczyna, a w sklepach widać już pierwsze i niestety też dosyć drogie truskawki. Warto więc zapoznać się z prostymi trikami na przedłużenie ich świeżości, gdy już dokonamy tego upragnionego zakupu.

Sezon na truskawki. Dobry wybór zaczyna się już w sklepie

Klucz do sukcesu i długiej świeżości owoców tkwi w ich odpowiedniej selekcji jeszcze przed podejściem do kasy. Oczywiście truskawki możemy uprawiać nawet na własnym balkonie, a mimo trudnego sezonu wiele gospodarstw nadal organizuje w tym roku samozbiory, ale kiedy kupujemy je w sklepie, naszą uwagę powinny przyciągnąć okazy o głębokiej, intensywnie czerwonej barwie. Zdecydowanie unikajmy sztuk z białymi lub zielonkawymi końcówkami, które świadczą o tym, że owoc nie do końca dojrzał. Bardzo ważnym wyznacznikiem są też szypułki – jeśli są soczyście zielone i wyglądają świeżo, to znak, że truskawki zerwano niedawno.

Ogromne znaczenie ma również opakowanie. Choć w marketach dominuje plastik, o wiele zdrowsze dla owoców są kobiałki drewniane lub tekturowe pudełka, które gwarantują naturalną cyrkulację powietrza. Plastik bezwzględnie zatrzymuje wilgoć w środku, a to najkrótsza droga do rozwoju pleśni. Kupując truskawki, zawsze dokładnie przyjrzyjmy się pojedynczym sztukom. Wystarczy jeden nadgniły owoc na dnie, by w ekspresowym tempie zarazić i zepsuć całą ich resztę.

Co zrobić po powrocie do domu? Najczęstsze błędy

Gdy już przyniesiemy upragnione owoce do kuchni, bardzo często popełniamy podstawowy błąd: myjemy cały zapas na raz i odkładamy go do lodówki. To najgorsze, co możemy zrobić. Nadmiar wody błyskawicznie przyspiesza procesy gnilne, dlatego truskawki należy myć wyłącznie bezpośrednio przed ich zjedzeniem. Dokładnie ta sama zasada dotyczy usuwania zielonych ogonków. Pozostawienie szypułek chroni owoc przed przedwczesną utratą jędrności oraz ucieczką pysznego soku. Oczyszczanie zostawmy więc sobie na sam koniec.

Po powrocie ze sklepu najlepiej od razu przełożyć owoce z plastikowego pojemnika, dając im upragniony przewiew. Idealnym rozwiązaniem jest ułożenie truskawek płasko, najlepiej w jednej warstwie, na rozłożonym wcześniej ręczniku papierowym. Możemy do tego wykorzystać szerokie, przewiewne naczynie lub płaski kartonik. Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza i nagromadzona wilgoć to główni wrogowie letnich owoców.

Jak przechowywać truskawki w lodówce? Wybierz odpowiednie miejsce

Jeśli kupiliśmy większą ilość truskawek i wiemy, że nie znikną one ze stołu w ciągu kilku godzin, lodówka stanie się naszym najlepszym sprzymierzeńcem. Aby jednak niska temperatura spełniła swoje zadanie, owoce muszą trafiać do chłodzenia całkowicie suche i właściwie zabezpieczone przed wilgocią z zewnątrz.

W optymalnych warunkach chłodniczych truskawki potrafią zachować idealny wygląd, zapach i nienaganny smak nawet przez 5 do 7 dni bez jakichkolwiek śladów zepsucia. W której części lodówki sprawdzają się najlepiej? Zdecydowanie warto umieścić je w dolnej szufladzie, która jest fabrycznie dedykowana do przechowywania warzyw i owoców – panuje tam najbardziej sprzyjający im mikroklimat.

Babciny trik z octem. Genialny sposób na pleśń i chemię

Jeśli zależy nam na maksymalnym przedłużeniu trwałości i pewności, że jemy owoce w pełni bezpieczne, warto sięgnąć po sprawdzony, domowy sposób naszych babć. Dawniej, aby skutecznie zneutralizować niewidoczne gołym okiem zarodniki pleśni oraz pozbyć się z powierzchni skórki resztek pestycydów czy innych szkodliwych substancji chemicznych, stosowano specjalną kąpiel.

Owoce delikatnie płucze się przez kilka minut w roztworze przygotowanym z wody oraz zwykłego octu w proporcji 3:1. Kwaśne środowisko doskonale radzi sobie z bakteriami i grzybami, przedłużając tym samym żywotność owoców. Co najważniejsze, taki zabieg w żaden sposób nie wpływa negatywnie na późniejszy smak czy wyjątkowy aromat truskawek.