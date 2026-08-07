Mrówki można wypędzić z domu przy użyciu naprawdę prostego rozwiązania Fot. Unsplash.com / @sfkopstein

Inwazja mrówek to problem, z którym mierzymy się niezależnie od tego, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście. Te insekty po prostu zawsze znajdą sposób, aby uprzykrzyć nam życie. A pozbycie się ich wcale nie jest takie łatwe. Jeden sposób przykuwa jednak uwagę szczególnie, ponieważ nie wymaga używania trucizn i kosztuje grosze.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Pozbycie się mrówek z domu bywa wyjątkowo uciążliwe. Pierwszą myślą jest często po prostu sięgnięcie po specjalistyczne preparaty owadobójcze, jednak warto pamiętać, że w środowisku naturalnym owady te pełnią bardzo pożyteczną funkcję. Odpowiadają między innymi za oczyszczanie otoczenia z martwej materii organicznej, a także skutecznie spulchniają i napowietrzają glebę.

Co więcej, chemiczne trucizny mogą stanowić realne zagrożenie dla zwierząt domowych lub dzieci, jeśli te przypadkowo się do nich dostaną. Istnieją jednak patenty w pełni naturalne, które pozwalają skutecznie i przede wszystkim w tani sposób odpędzić niechcianych gości od domowych zapasów.

REKLAMA

Szkolna kreda jako skuteczna zapora na owady

Sekret jednego z najprostszych rozwiązań tkwi w podstawowej chemii. Zwykła kreda szkolna w ponad 98 proc. składa się z węglanu wapnia. Substancja ta charakteryzuje się zasadowym odczynem na poziomie około 8,5 pH. Taka właściwość silnie zaburza gospodarkę kwasowo-zasadową owadów i skutecznie neutralizuje wydzielany przez nie kwas mrówkowy. Dodatkowo mocno wysuszająca, piaszczysta konsystencja kredy tworzy dla mrówek barierę fizyczną, której nie chcą przekraczać.

Warto też wiedzieć, że mrówki przemieszczają się po stałych ścieżkach, które wcześniej oznaczają feromonami. To właśnie te niewidzialne dla człowieka szlaki pozwalają całej kolonii sprawnie trafiać do źródła jedzenia. "Gdy mrówki napotykają na kredową barierę, tracą orientację i nie są w stanie dotrzeć do celu" – podpowiada w artykule RMF FM. Narysowana kreska przerywa ścieżki zapachowe, zmuszając robotnice do natychmiastowego odwrotu.

REKLAMA

Aby linia spełniła swoją rolę, powinna mieć od 5 do 10 milimetrów szerokości i ciągnąć się bez żadnych przerw bezpośrednio przy punktach, którymi insekty dostają się do środka. Warto zabezpieczyć progi drzwi wejściowych, ramy okien balkonowych, wyjścia na taras oraz zewnętrzne parapety.

Taki domowy odstraszacz trzeba jednak regularnie odnawiać, ponieważ biała smuga łatwo ściera się podczas codziennych porządków lub zmywa pod wpływem deszczu (jeśli użyjemy kredy na zewnętrznej elewacji). O tym sposobie dobrze pamiętać także podczas urlopu. W wielu państwach na południu Europy owady bywają sporym problemem w pokoju hotelowym. Przydają się tam więc nie tylko sposoby na komary, ale też mały kawałek kredy, który bez problemu zmieści się w dowolnej walizce.

REKLAMA

Alternatywne sposoby i profilaktyka w domu

W sytuacji, gdy pod ręką brakuje kredy, można skorzystać z innych produktów znajdujących się w większości domów. Sprawdzą się wtedy po prostu tanie sposoby z kuchennej szafki. Do odcięcia drogi owadom nadają się naturalne zapory oraz proste mieszanki:

Sok z cytryny – wyciśnięty na progi i parapety tworzy kwaśną granicę zniechęcającą insekty. Ocet kuchenny – przemycie nim powierzchni skutecznie ściera feromonowe szlaki i dezorientuje robotnice, a w codziennym sprzątaniu – przemycie nim powierzchni skutecznie ściera feromonowe szlaki i dezorientuje robotnice, a w codziennym sprzątaniu ocet bije na głowę drogie detergenty Naturalne olejki eteryczne – intensywny aromat zapachów takich jak mięta czy lawenda silnie odpycha owady. Przyprawy kuchenne – wysypanie cynamonu lub ostrej papryki na trasie przemarszu szybko krzyżuje szyki zwiadowcom. Soda oczyszczona – ten powszechnie dostępny proszek idealnie nadaje się do zasypywania wykrytych wejść do gniazda. Ziemia okrzemkowa – naturalny preparat, który mechanicznie niszczy pancerzyki szkodników.