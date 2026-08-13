Skoda pokazała, co w lipcu wybrali Polacy. Dwa modele w rankingu nawet nie dziwią Fot. materiały prasowe Skoda

Skoda Octavia po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce wśród najchętniej kupowanych nowych samochodów w Polsce. Jednocześnie na czele zestawienia pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) uplasowała się Skoda Elroq.

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W lipcu klienci w Polsce zarejestrowali 2 110 egzemplarzy Skody Octavii, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Od początku roku całkowity wolumen dostaw tego modelu osiągnął poziom 13 156 sztuk. Dotychczasowy przebieg sprzedaży wskazuje, że model ma szansę przekroczyć swoje dotychczasowe rekordy z lat 2018 i 2025, kiedy roczna sprzedaż osiągała poziom około 21 120 egzemplarzy.

Trzy dekady historii i ponad 400 tysięcy aut w Polsce

Skoda oferuje różnorodne formy finansowania, w tym leasing 100 procent, kredytu 0 proc. oraz najmem All Inclusive z obsługą serwisową. Aktualna gama pojazdu obejmuje nadwozia Liftback oraz Combi, oferujące zróżnicowane układy napędowe – od miękkich hybryd, przez silniki wysokoprężne, aż po sportową odmianę RS. Specjalne serie wyposażeniowe (Drive Essence, Drive Selection czy Sportline Tech) oferują pakiety korzyści sięgające do 21 000 zł.

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W skali globalnej czeska marka dostarczyła w 2025 roku ponad 1 040 000 pojazdów, prowadząc działalność na niemal 100 rynkach.

Dodajmy, że współczesna wersja Octavii obchodzi w tym roku 30-lecie obecności na rynku. Od debiutu w 1996 r. w polskich salonach wydano klientom ponad 400 tysięcy egzemplarzy tego samochodu. Model od dekad pozycjonowany jest jako uniwersalny pojazd przeznaczony zarówno dla klientów flotowych, jak i prywatnych.

Elroq liderem segmentu aut elektrycznych

W segmencie pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) pierwsze miejsce w lipcu zajął Elroq, notując 105 rejestracji. Łączny wynik modelu w okresie od stycznia do lipca wynosi 789 egzemplarzy, co stanowi wzrost o 52,6 proc. rok do roku, mimo braku państwowych dopłat do zakupu.

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Model wprowadzony w nowym roku modelowym posiada m.in. przedni bagażnik (frunk) oraz rozbudowany ekosystem ładowania z usługą Powerpass. Bazowa wersja Essence wyposażona w akumulator 61 kWh brutto kosztuje 156 000 zł i oferuje do 453 km zasięgu w cyklu mieszanym WLTP. W standardzie montowane są m.in. reflektory LED, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, kamera cofania oraz adaptacyjny tempomat. Wyższe odmiany z baterią 82 kWh brutto pozwalają na przejechanie do 567 km (WLTP).

Równolegle wzrost rejestracji zanotował większy elektryczny SUV Enyaq – od początku roku zarejestrowano 181 sztuk (+25 proc. r/r). Model oferowany jest od 172 250 zł (bateria 61 kWh brutto), a wariant 82 kWh zapewnia zasięg do 582 km WLTP. Na auta elektryczne producent udziela 4-letniej gwarancji mechanicznej (z limitem 80 000 km), 8-letniej gwarancji na akumulatory oraz oferuje darmowy pierwszy przegląd.

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