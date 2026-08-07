Nowe Audi A3 ma już polski cennik. Od razu spojrzałem na wersję za 135 500 zł Fot. materiały prasowe Audi

Audi ogłosiło oficjalny cennik oraz szczegóły oferty zmodernizowanej rodziny modeli A3 w Polsce. W sprzedaży dostępne będą trzy warianty: Sportback, Limousine oraz allstreet. Producent zrezygnował z jednostek wysokoprężnych oraz przekładni manualnych.

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Cennik zmodernizowanego Audi A3 rozpoczyna się od 135 500 zł brutto za podstawowy wariant Sportback. Model Limousine wyceniono na co najmniej 138 500 zł. Wersja A3 allstreet kosztuje od 162 800 zł.

Cennik Audi A3 na polskim rynku: Sportback, Limousine i allstreet

Wraz z debiutem rynkowym przygotowano ofertę finansowania fabrycznego. W ramach programu Audi Perfect Lease – przy umowie na 36 miesięcy, 10 procent opłaty wstępnej i rocznym limicie 15 000 km – model A3 Sportback TFSI 85 kW (116 KM) ze skrzynią S tronic (w cenie 135 500 zł) dostępny jest od 1139 zł netto miesięcznie.

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Gama napędowa zmodernizowanego A3 przeszła istotną aktualizację. Z oferty wycofano silniki wysokoprężne TDI oraz manualne przekładnie. Trzon oferty stanowią silniki benzynowe TFSI o mocy 85 kW (116 KM) oraz 110 kW (150 KM), połączone z układem mild hybrid i automatyczną skrzynią biegów S tronic.

Ofertę uzupełniają hybrydy plug-in oferowane pod nazwą e-hybrid. W gamie zadebiutował nowy, bardziej przystępny wariant o mocy 150 kW (204 KM). Ceny Audi A3 Sportback e-hybrid startują od 196 000 zł, a A3 allstreet e-hybrid – od 205 900 zł. Mocniejsza odmiana e-hybrid o mocy 200 kW (272 KM) występuje w wersji A3 Sportback S line i została wyceniona na 215 600 zł.

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Cyfrowy kokpit i bogatsze wyposażenie standardowe

Wewnątrz zmodernizowanego Audi A3 zastosowano przeprojektowany kokpit. Centralnym punktem jest panoramiczny układ ekranów składający się z 11,9-calowego wyświetlacza Audi virtual cockpit oraz 12,8-calowego ekranu MMI. Zaktualizowano również systemy connectivity i funkcje cyfrowe, choć w Ingolstadt zapowiadana jest już kolejna rewolucja we wnętrzu aut.

Rozszerzono zakres wyposażenia standardowego. Bez dopłaty montowane są m.in.: pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania, kamera cofania, adaptacyjny asystent prędkości, ogrzewanie przednich foteli, elektryczna regulacja fotela kierowcy, Audi virtual cockpit plus, smartphone interface oraz przygotowanie do Audi Application Store.

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Pakiety Comfort, Technology i Exterieur w polskiej ofercie

Dodajmy, że polska oferta obejmuje również promocyjne pakiety wyposażenia dodatkowego: Comfort, Technology oraz Exterieur. Pakiet Comfort może obejmować m.in. sportowe fotele przednie z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień fotela kierowcy, Audi phone box, komfortowe otwieranie pokrywy bagażnika oraz pakiet schowków i wyposażenia bagażnika.