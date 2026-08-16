Wóz strażacki nad wodą, strażak z telefonem w ręku.
Tragedia w woj. pomorskim. Nie żyją dwie osoby. Fot. Sebastian Kluska / X

Tragiczny finał sprzeczki nad wodą w Siemirowicach. 37-letnia kobieta i 56-letni mężczyzna utonęli w jeziorze w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej obojga nie udało się uratować. Jak przekazał szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, kobieta była w ciąży.

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W sobotę w Siemirowicach w gminie Cewice doszło do tragicznej sytuacji. Około godziny 18:00 lęborska policja otrzymała zgłoszenie o dwóch osobach, które weszły do wody w części jeziora, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli.

"Na miejsce natychmiast został wysłany patrol Policji. W miejscu zdarzenia działali już druhowie OSP Cewice. Pomimo podjętych działań ratowniczych, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, życia 37-letniej kobiety oraz 56-letniego mężczyzny, mieszkańców powiatu lęborskiego, nie udało się uratować" – czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Funkcjonariusze będą wyjaśniać okoliczności tragicznego zdarzenia. W sprawę zaangażowana została również prokuratura. Policja zachęca do tego, by wybierać strzeżone kąpieliska i stosować się do poleceń ratowników. "Woda nie wybacza błędów. Chwila nieuwagi może wystarczyć, aby beztroski wypoczynek zamienił się w dramat" – przypomina KPP.

Tragedia w Siemirowicach "2, może 3 życia stracone"

O sytuacji poinformował także Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) Sebastian Kluska we wpisie na X. "Jest mnie jeszcze w stanie coś zaskoczyć. Na przykład ta tragedia. Para pokłóciła się na pomoście. Oboje wpadli do wody. Oboje nie żyją" – przekazał szef SAR w sobotę.

Sebastian Kluska poinformował również, że kobieta, która zginęła w wypadku, była w ciąży. "Moi drodzy woda nie wybacza błędów. Dwa, może 3 życia stracone, przez głupotę" – czytamy w jego relacji ze zdarzenia.

Pomorska Policja przestrzega przed wodą

Służby regularnie informują o ryzyku związanym z rekreacją nad wodą. Niestety, liczba ofiar utonięć rośnie, podobnie jak pogłebia się brak wyobraźni osób szukających nad jeziorami i rzekami odpoczynku od fal upałów.

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Zalecenia odnoszące się do bezpiecznego wypoczynku nad wodą zamieściła w niedzielę na Facebooku Pomorska Policja. Jak należy zachowywać się nad wodą? Policjanci zalecają:

  • wybierać strzeżone kąpieliska,
  • zakładać kamizelkę ratunkową (jeśli się korzysta ze sprzętu wodnego),
  • stosować się do poleceń ratowników,
  • zwracać uwagę na pogodę i warunki na wodzie.

    • Ponadto rodzice zawsze powinni mieć w zasięgu wzroku swoje dzieci. Wśród zachowań, których należy unikać, jest przede wszystkim wchodzenie do wody po alkoholu. Warto również nie przeceniać swoich umiejętności pływackich. I pamiętajmy – w sytuacji zagrożenia zawsze należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

    Warto w tym miejscu przypomnieć, że wody w Polsce potrafią pochłonąć więcej ofiar niż wypadki na drogach. Na początku lipca Polska Policja podzieliła się statystykami z czerwca. W szóstym miesiącu roku utonęło aż 70 osób. W pierwszym tygodniu wakacji ofiar było 37 osób. W analogicznym okresie w wypadkach drogowych zginęło 30 osób.