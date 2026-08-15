Księża, bierzcie przykład z kard. Rysia. Jego słowa o Ukraińcach powinny wybrzmieć z każdej ambony

Kardynał Grzegorz Ryś w swoim najnowszym przesłaniu do wiernych nawiązał do aktów przemocy m.in. wobec Ukraińców w Polsce. Metropolita krakowski użył mocnych słów, które wielu osobom powinny dać do myślenia.
"Nie ma dnia, aby media nie informowały nas o nowych aktach przemocy: wobec dzieci i młodzieży, wobec kobiet, wobec migrantów, szczególnie Ukraińców" – zwraca uwagę kard. Grzegorz Ryś w liście pasterskim.
Kard. Ryś wspomina o Ukraińcach. "Przemoc jest grzechem. Obojętność wobec niej również"
W dalszej części podkreśla, że mówimy o tym już chyba wszyscy. "Przemoc jest grzechem. Obojętność wobec niej również" – podkreśla duchowny. Jednocześnie zadaje ważne pytania. W jaki więc sposób można się temu przeciwstawić? Gdzie znajduje się źródło tych postaw? Skąd się to bierze?
Kard. Grzegorz Ryś
Fragment listu pasterskiego
Kard. Ryś dodaje, że błąd jest najpierw na poziomie widzenia – zawsze "z góry", nigdy z pozycji "maluczkich". "A to widzenie nie tylko głęboko fałszywe, ale także rujnujące wszelkie ludzkie spotkania i relacje" – zaznacza.
Atak na Ukraińców w Poznaniu. Fala incydentów w całej Polsce
Słowa metropolity krakowskiego mają podwójne znaczenie w czasie, kiedy coraz częściej słyszymy o atakach na Ukraińców w Polsce. Do jednego z takich incydentów doszło w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z lokali gastronomicznych na Starym Mieście w Poznaniu. O bulwersującym nagraniu z tą sytuacją, które pojawiło się w sieci, pisaliśmy w naTemat. Później policja zatrzymała dwie kobiety, które mają być odpowiedzialne za ten napad. Wcześniej informowaliśmy też o tym, że dwie 13-latki z Ukrainy miały zostać pobite w Legnicy.
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