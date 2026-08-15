Największy pomnik Matki Boskiej w Europie zostanie poświęcony już dzisiaj, w sobotę 15 sierpnia Fot. Facebook.com / Parafia Kikół

W sobotę 15 sierpnia do Konotopia, leżącego nieopodal Torunia, zjadą się wierni ze wszystkich zakątków Polski i nie tylko. To właśnie dzisiaj zaplanowano tam uroczyste poświęcenie największego monumentu Matki Boskiej w Europie. Będzie się działo.

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Już nie tylko do Rio de Janeiro czy Świebodzina będą prowadzić drogi wiernych i turystów, chcących podziwiać monumentalne posągi religijne. Bo Konotopie, miejscowość leżąca w gminie Kikół, zyskała właśnie monumentalną rzeźbę Matki Boskiej.

Cała konstrukcja mierzy 55,6 metra wysokości. Jest to więc najwyższa tego typu figura w Europie i druga na świecie. Swoimi gabarytami przewyższa dotychczasowych rekordzistów: figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie o blisko 20 metrów, a pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro o 17,1 metra. Na dzisiaj zaplanowano uroczyste poświęcenie monumentu.

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Święto Wniebowzięcia i szczegółowy plan uroczystości

Dzisiejsza data wydarzenia jest nieprzypadkowa. Wypada 15 sierpnia, czyli w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, i to właśnie na ten dzień zaplanowano oficjalne odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika w Konotopiu. Parafia św. Wojciecha B.M. w Kikole udostępniła dokładny program sobotnich obchodów, aby przybyli pielgrzymi i turyści mogli dokładnie zaplanować swój udział w wydarzeniu.

Harmonogram uroczystości prezentuje się następująco:

11:15 – Różaniec, 11:45 - Powitanie gości i pielgrzymów, 12:00 - Msza Święta pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego, 13:15 - Poświęcenie Monumentu Matki Bożej Miłosiernej, 13:30 - Wystąpienia oficjalne, 14:00 - Występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze", 15:30 - Zakończenie uroczystości i otwarcie terenu monumentu dla pielgrzymów oraz zwiedzających.

Gmina Kikół przygotowuje się na przyjęcie setek osób, ponieważ parafie z różnych części kraju od kilku dni organizowały pielgrzymki na to wydarzenie. Z tego powodu władze samorządowe wprowadziły stosowne ograniczenia w ruchu.

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Burmistrz Kikoła poinformował o zakazie ustawiania jakichkolwiek mobilnych punktów handlowych i gastronomicznych. Zakaz ten obowiązuje na terenach publicznych Kikoła, na drodze serwisowej prowadzącej do monumentu, a także na ulicy Nadbrzeżnej oraz drogach gminnych nr 170113C i 170108C. Wskazane ulice zostały również objęte tymczasową zmianą organizacji ruchu.

Wotum dziękczynne i taras widokowy w koronie

Fundatorami inwestycji oraz głównymi organizatorami dzisiejszych uroczystości są Grażyna i Roman Karkosikowie. To osoby od lat związane z tym regionem, które wspierają lokalne obiekty sakralne. Szacunkowy koszt budowy pomnika wyniósł około 100 milionów złotych i został sfinansowany z prywatnych środków miliardera. Inicjatorzy tłumaczą, że konstrukcja jest wotum dziękczynnym za powrót przedsiębiorcy do zdrowia po przebyciu ciężkiej operacji.

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Wyjaśnia to również wybór lokalizacji, który tylko z pozoru wydaje się przypadkowy. W pobliżu stoi już kaplica Matki Bożej Bolesnej, w której znajduje się niewielka, mierząca 58 centymetrów figura Maryi. Różnica w skali między starym a nowym obiektem jest więc bardzo wyraźna. Temat budowy odbił się echem także poza granicami kraju. Brytyjski dziennik "Financial Times" określił inwestycję mianem "niemal faraońskiego projektu w wiejskiej okolicy". Sprawa wywołała dyskusje również w polskiej przestrzeni medialnej. Jak pisaliśmy w naTemat rok temu, w sieci pojawiało się oburzenie, podczas gdy okoliczni mieszkańcy odczuwali dumę z powstającej budowli.