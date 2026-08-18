sałatka i kompot
1 września przyniesie zmiany na szkolnych stołówkach. Fot. Julia Filirovska / Pexels.com

Od początku roku szkolnego 2026/2027 zaczynają obowiązywać nowe przepisy Ministerstwa Zdrowia. Resort stworzył listę produktów, które będzie można sprzedawać uczniom, a także wprowadził konkretne wymagania dotyczące szkolnych obiadów. Zmiany mają ograniczyć ilość cukru, soli i tłuszczu w diecie dzieci.

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16 lutego 2026 roku wydano rozporządzenie ministra zdrowia, które określa, jakie produkty mogą być sprzedawane dzieciom i młodzieży w szkołach. Dokument określa także nowe wymagania, jakie musi spełniać żywność serwowana na stołówkach.

Nowe wytyczne wchodzą w życie już niebawem, bo z początkiem roku szkolnego 2026/2027 – 1 września. Mają one wspomóc walkę z falą otyłości wśród polskich dzieci.

Co będzie można kupić w szkole w roku szkolnym 2026/2027?

Co znalazło się na ministerialnej "zielonej liście", która obowiązuje przede wszystkim w sklepikach szkolnych? Grup produktów jest aż 19:

  1. pieczywo, w tym bezglutenowe;
  2. pieczywo półcukiernicze i cukiernicze, w tym bezglutenowe;
  3. kanapki, w tym bezglutenowe;
  4. sałatki i surówki;
  5. mleko, w tym bezlaktozowe;
  6. produkty mleczne, w szczególności: jogurt, napój jogurtowy, kefir, maślanka, mleko, mleko zsiadłe, mleko acidofilne, mleko smakowe, serwatka, ser twarogowy, serek homogenizowany, w tym bezlaktozowe;
  7. napoje roślinne i roślinne alternatywy produktów mlecznych wzbogacone co najmniej w wapń i witaminę B12, w tym na bazie zbóż, soi, ryżu, orzechów, migdałów lub nasion roślin strączkowych;
  8. produkty zbożowe, w tym zbożowe produkty śniadaniowe oraz zbożowe produkty bezglutenowe;
  9. warzywa;
  10. owoce;
  11. suszone warzywa i owoce, orzechy, nasiona, środki spożywcze z nich wytworzone,
  12. soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne;
  13. przeciery, musy owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne;
  14. koktajle owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne na bazie mleka, napojów roślinnych i roślinnych alternatyw produktów mlecznych;
  15. naturalna woda mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, woda źródlana i woda stołowa;
  16. napoje przygotowywane na miejscu, które zawierają nie więcej niż 5 g cukrów dodanych w 250 ml produktu gotowego do spożycia;
  17. inne napoje bez dodatku cukrów i popularnych substancji słodzących;
  18. bezcukrowe gumy do żucia;
  19. czekolada gorzka o zawartości minimum 70 proc. suchej masy kakaowej.

Warto jednak dodać, że część produktów z listy objęta jest dodatkowymi wytycznymi: np. nie mogą zawierać sztucznych, intensywnych słodzików i soli.

Produkty półcukiernicze i cukiernicze, produkty mleczne, napoje roślinne i alternatywy produktów mlecznych, a także produkty zbożowe nie mogą zawierać więcej niż 10 gramów tłuszczu na 100 gramów lub 100 mililitrów produktu. Ponadto produkty półcukiernicze i cukiernicze nie mogą zawierać więcej niż 1,2 grama soli i 13,5 gramów cukru na 100 gramów lub 100 mililitrów produktu. Pozostałe wymienione wyżej produkty nie mogą zawierać więcej niż 1 gram soli na 100 gramów i 10 gramów cukru na 100 gramów lub 100 mililitrów produktu.

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Wytyczne dla stołówek – ma być zdrowo, lekko i zgodnie z normami

Posiłki serwowane na stołówkach mają być komponowane tak, aby pokrywać zapotrzebowanie na energię i podstawowe składniki odżywcze dla danej grupy wiekowej. Jakie są główne założenia?

Zupy, sosy i potrawy mają być sporządzane z naturalnych składników, bez koncentratów (z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników). Przynajmniej dwa razy w tygodniu zupy mają być przygotowane na wywarach warzywnych. W ciągu tygodnia można podać najwyżej dwie porcje potraw smażonych. Kompoty i inne napoje przygotowane na miejscu nie mogą zawierać więcej niż 5 gramów dodanego cukru na 250 mililitrów produktu.

Ponadto stołówki powinny zadbać o wykorzystywanie (o ile to możliwe) produktów pochodzenia lokalnego lub ekologicznych, uwzględniając ich sezonowość.

W przypadku żywienia całodziennego i serwowania trzech posiłków każdego dnia szkoła ma zadbać o to, by produkty pochodziły z różnych grup produktowych. Na talerzu powinny znaleźć się co najmniej dwie porcje mleka (lub produktów mlecznych / zamienników roślinnych). Przy każdym posiłku uczeń powinien otrzymać owoc lub warzywo (ale częściej warzywo niż owoc). Co najmniej raz w tygodniu na stole powinna pojawić się ryba (lub alternatywa roślinna).

Również raz w tygodniu w ramach obiadu ma zostać podane danie przygotowane na bazie nasion strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych.