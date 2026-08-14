Uczniowie w klasie
Harmonogram na rok szkolny 2026/2027 i kluczowe zmiany od pierwszego września. Fot. Pexels.com / This And No Internet 25

Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele czasu, a kalendarze rodziców i uczniów powoli zapełniają się najważniejszymi terminami. W roku szkolnym 2026/2027 nie zabraknie dłuższych przerw i ferii, ale odpoczynek będzie przeplatał się z dużymi zmianami wprowadzanymi przez MEN.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Kalendarz na nowy rok szkolny 2026/2027 jest już dostępny. 1 września zbliża się wielkimi krokami, warto więc wrócić do najważniejszych terminów, które czekają na rodziców i uczniów już od przyszłego miesiąca.

Na start najważniejsza informacja dla młodzieży – w przyszłorocznym harmonogramie jest aż 187 dni wolnych. Przyjrzyjmy się temu więc, jak wypadają dłuższe odpoczynki:

  • Od 23 do 31 grudnia 2026 roku odbywać się będzie przerwa zimowa.
  • Od 25 do 30 marca 2027 roku będzie wiosenna przerwa świąteczna.

    • Zimą może być wyjątkowo sporo wolnego, bo Wigilia przypada w czwartek, a Święto Trzech Króli w środę. Część szkół pewnie wykorzysta tzw. dni dyrektorskie, by przedłużyć wolne od 23 grudnia do 6 stycznia.

    Zaraz potem uczniów czeka kolejne wolne. Ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027 wypadają w takich terminach:

  • Od 18 do 31 stycznia 2027 r. – województwa: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie.
  • Od 1 do 14 lutego 2027 r. – województwa: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie.
  • Od 15 do 28 lutego 2027 r. – województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

    • Natomiast jeśli chodzi o wakacje w 2027 roku, zaczną się 26 czerwca i potrwają (standardowo) do 31 sierpnia.

    Terminy egzaminu zawodowego, maturalnego i egzaminu ósmoklasisty pojawią się w ciągu przyszłego tygodnia, do 20 sierpnia 2026 roku.

    Rok szkolny 2026/2027 w cieniu wielkich reform MEN

    Co jeszcze się zmieni w szkole w przyszłym roku? We wrześniu 2026 roku wprowadzone zostaną kolejne założenia "Reformy 26". Jak czytamy na stronie projektu ministerstwa edukacji: "Wyniki międzynarodowych badań wskazują, że w ostatnich latach polska szkoła znalazła się w poważnym kryzysie, dlatego potrzebne są mądre i odpowiedzialne działania naprawcze".

    O jakich niepokojących wynikach badań mowa? Otóż 57 proc. uczniów czwartych klas podstawówek odczuwa umiarkowane lub niskie poczucie przynależności do szkoły. A aż 58 proc. 15-latków twierdzi, że szkoła niewiele zrobiła, by przygotować ich do dorosłego życia. Nie wiem, na jakich zasadach nastolatkowie oceniają ten parametr, ale fakt jest niezaprzeczalny – coś się musi zmienić.

    Zmianą ma być "dbałość o dobrostan uczniów", bo "dobra kondycja psychiczna i fizyczna to najlepszy start w dorosłość".

    No ale nie zapominajmy o nauczycielach – ci w aż 73 proc. przypadków deklarują niski lub umiarkowany poziom satysfakcji ze swojej pracy. Tu remedium jest wielotorowe – systematyczna podwyżka wynagrodzenia, narzędzia pomocne w codziennej pracy, bezpłatne studia podyplomowe i szkolenia "o potwierdzonej efektywności", a nawet przywracanie prestiżu tego zawodu i "zwiększanie autonomii".

    Co konkretnie przyniesie rok szkolny 2026/2027?

    Jak czytamy na stronie "Reformy 26", od września 2026 roku w przedszkolach oraz w klasach 1 i 4 szkoły podstawowej wejdzie nowa podstawa programowa, uczniowie klasy 1 i 4 szkoły podstawowej zaczną się uczyć z nowych podręczników, a w trakcie roku szkolnego zostanie wprowadzony tydzień projektowy (fakultatywnie).

    Dalsza część artykułu poniżej.

    Zobacz także

    Świadectwo szkolne
    100 lat temu dawali takie świadectwa szkolne. Spis przedmiotów to inny świat
    Uczeń rozwiązuje tekst, obok arkusz maturalny z języka polskiego
    Będą zmiany w polskiej maturze. "Wynik powinien być łatwy do interpretacji, dziś nie jest"
    Karol Nawrocki
    Nawrocki wetuje wymarzoną ustawę Nowackiej. "To będzie szkolna prokuratura"
    uczniowie w klasie
    Zmiana oceny tuż przed rozdaniem świadectw. Mało kto zna kluczową zasadę
    Stare polskie świadectwo szkolne z 1928 roku na pożółkłym papierze, wypisane odręcznie piórem.
    Świadectwo szkolne sprzed 100 lat. Lista przedmiotów jest najciekawsza
    Świadectwo z zielonym paskiem
    Czerwony pasek to już przeżytek. Polskie szkoły wprowadzają kolorową rewolucję na świadectwach

    Czym jest ten ostatni? To zajęcia prowadzone "w celu rozwijania u uczniów praktycznych umiejętności, a także rozwijania umiejętności interpersonalnych, integrowania wiedzy z różnych przedmiotów i nauki współpracy". Ma być praktycznie – uczniowie zostaną postawieni przed konkretnym problemem i "aktywnie będą doświadczać swojej wiedzy". W rezultacie mają być przygotowani do lepszego funkcjonowania w zmieniającym się świecie.

    Na sam koniec warto wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej zmianie – dotyczy ona edukacji zdrowotnej. Stanie się obowiązkowa, ale zostanie podzielona na dwa osobne moduły. Drugi moduł, dotyczący edukacji seksualnej, nie będzie obowiązkowy. Warto jednak dodać, że MEN zachęca do udziału w zajęciach.