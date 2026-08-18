Po fali upałów nad Polskę nadciągnęły chmury i zrobiło się o wiele chłodniej. Prognozy pogody pokazują, że aura może się szybko zmienić. Okazuje się, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Ale szykują się też niestety potężne ulewy.
Instytut Metodologii i Gospodarki Wodnej objaśniał ostatnio, że zachodnią część Europy ogarnęły obecnie wyże znad Atlantyku, a pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu niżów. Ta mieszanka spowodowała, że Polska, a dokładnie jej zachodnia i południowa część znalazły się pod wpływem słabego klina wyżowego, a północ, centrum i wschód pozostaje w zasięgu obniżonego ciśnienia.
Prognoza pogody na ten tydzień. A po niedzieli alarmujące ulewy
Jakiej więc pogody możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Najnowsze prognozy to znów prawdziwy rollercoaster.
Wtorek: Chmury, deszcz i lokalne burze
We wtorek w całym kraju dominuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór na zachodzie i południu pojawią się rozpogodzenia.
Środa: Nieco cieplej, ale nadal burzowo
W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na wschodzie i północnym wschodzie małe.
Czwartek: Powrót wysokich temperatur i upałów
Nie bez powodu wspominałam, że lato w Polsce nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Czwartek przyniesie wyraźne ocieplenie, choć zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże.
Piątek: Burze i wyraźny podział temperatur
W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i miejscami duże.
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Sobota: Ostanie podrygi ciepła i wygaszanie burz
Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego. Miejscami spadnie przelotny deszcz.
Niedziela: Zdecydowanie chłodniej i deszczowo na południu
Niedziela będzie chłodniejsza. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu przejściowo duże i całkowite. Deszcz pojawi się głównie na południu oraz krańcach północnych.
W trzecim tygodniu sierpnia opady deszczu nie będą już tak alarmujące. Potężne ulewy mogą przyjść po niedzieli. Dokładnie we wtorek (25 sierpnia) i środę (26 sierpnia) na krańcach południowych może wpaść nawet do 80 mm.