Lato nie da o sobie zapomnieć. Prognozy pokazują powrót upałów, ale to nie koniec zaskoczeń. Fot. WXcharts.com

Po fali upałów nad Polskę nadciągnęły chmury i zrobiło się o wiele chłodniej. Prognozy pogody pokazują, że aura może się szybko zmienić. Okazuje się, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Ale szykują się też niestety potężne ulewy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Instytut Metodologii i Gospodarki Wodnej objaśniał ostatnio, że zachodnią część Europy ogarnęły obecnie wyże znad Atlantyku, a pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu niżów. Ta mieszanka spowodowała, że Polska, a dokładnie jej zachodnia i południowa część znalazły się pod wpływem słabego klina wyżowego, a północ, centrum i wschód pozostaje w zasięgu obniżonego ciśnienia.

Prognoza pogody na ten tydzień. A po niedzieli alarmujące ulewy

Jakiej więc pogody możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Najnowsze prognozy to znów prawdziwy rollercoaster.

REKLAMA

Wtorek: Chmury, deszcz i lokalne burze

We wtorek w całym kraju dominuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór na zachodzie i południu pojawią się rozpogodzenia.

Opady i burze: W wielu miejscach przelotnie popada deszcz. Po południu na północnym wschodzie wystąpią lokalne burze, a suma opadów sięgnie tam 10–20 mm . Temperatura: Od 16°C w rejonach podgórskich i na wschodzie do 18–21°C w pozostałych częściach kraju. Wiatr i ciśnienie: Wiatr północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany. Porywy w czasie burz wyniosą do 60 km/h , a wysoko w Karpatach do 65 km/h . Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie rosło.

REKLAMA

Środa: Nieco cieplej, ale nadal burzowo

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na wschodzie i północnym wschodzie małe.

Opady i burze: Wystąpią przelotne opady deszczu, a w centrum i na północy możliwe burze z opadami do 15 mm . Temperatura: Od 19°C do 23°C. Najcieplej będzie na południu kraju – miejscami do 25°C . Wiatr: Południowo-zachodni i zachodni. Porywy w trakcie burz sięgną 60 km/h , w Sudetach do 65 km/h , a w Karpatach do 70 km/h .

Fot. IMGW

Czwartek: Powrót wysokich temperatur i upałów

Nie bez powodu wspominałam, że lato w Polsce nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Czwartek przyniesie wyraźne ocieplenie, choć zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże.

REKLAMA

Temperatura: Od 20–23°C na północy, przez ok. 26°C w większości regionów, do 29–31°C miejscami na południu . Opady i burze: Przelotny deszcz w niemal całym kraju. Na południu i południowym wschodzie pojawią się burze. Wiatr: Słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 75 km/h.

Piątek: Burze i wyraźny podział temperatur

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i miejscami duże.

Temperatura: Od 19–21°C na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 22–26°C w większości regionów, do 27–30°C na południowym wschodzie . Opady i burze: W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a w centrum, na południu i południowym wschodzie również burze. Wiatr: Słaby i umiarkowany, zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

Sobota: Ostanie podrygi ciepła i wygaszanie burz

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego. Miejscami spadnie przelotny deszcz.

Temperatura: W ciągu dnia od 18°C na wybrzeżu, przez 20–24°C na przeważającym obszarze kraju, do około 26°C na południowym wschodzie. Wiatr: Słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Niedziela: Zdecydowanie chłodniej i deszczowo na południu

Niedziela będzie chłodniejsza. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu przejściowo duże i całkowite. Deszcz pojawi się głównie na południu oraz krańcach północnych.

REKLAMA

Temperatura: Rano zimno – od 8°C do 12°C (cieplej nad morzem i na południu, ok. 15°C). W najcieplejszym momencie dnia od 17°C do 21°C , jedynie na krańcach południowo-wschodnich do 24°C. Wiatr: Słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni (na południu też północny). Miejscami na północy wiatr będzie porywisty.

Fot. IMGW