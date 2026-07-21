pogoda, Polska, burze
Deszcze i burze nad Polską, ale idzie zmiana pogody. Fot. WXCharts.com

Na nudę w pogodzie nie możemy narzekać. Choć w ostatnich dniach nadciągnęły ulewne deszcze, burze i zimna aura, to ich dni są już policzone. W prognozach widać kolejne duże zmiany.

Reklama.
Wygraj bilety na koncert sanah NA STADIONACH!
REKLAMA

Lato zdecydowanie nas nie rozpieszcza, a obecna pogoda nie ma nic wspólnego z tą letnią, wakacyjną. W ciągu dnia w większości regionów słupki rtęci z trudem dobiją do 20 stopni Celsjusza, a ponadto co rusz nawiedzają nas przelotne, ale intensywne deszcze i porywisty wiatr. Najmocniej obrywają mieszkańcy północy i północnego wschodu – tam IMGW wydało już żółte alerty przed burzami i wichurami. To nie pierwszy raz w tym sezonie, gdy pół Polski nerwowo pyta, gdzie jest burza.

Pogoda na najbliższe dni to rollercoaster

W kolejnych dniach nad Polską przetoczy się seria frontów z chmurami, ulewami oraz burzami, choć na słońce też znajdzie się miejsce. W środę (22 lipca) popada głównie na zachodzie i północy, za to w czwartek (23 lipca) parasol przyda się już w całym kraju. W piątek (24 lipca) strefa opadów przeniesie się na wschód, południe i do centrum, a wytchnienie i spadek liczby opadów przyniesie dopiero weekend.

Szykuje się też spora huśtawka temperatur. Pierwsza część tygodnia upłynie pod znakiem chłodu – w ciągu dnia zobaczymy zaledwie 18–22 st. C, z lokalnymi spadkami do 15 st. C. W nocy słupki rtęci spadną do zaledwie 7–10 st. C. Na szczęście w weekend czeka nas mocny zwrot akcji. Już w sobotę (25 lipca) w całym kraju będzie od 20 do 25 st. C, a mieszkańcy zachodniej Polski zobaczą na termometrach nawet 27 st. C.

logo
Prognoza pogody na kolejne dni lipca 2026 Fot. IMGW

Apogeum ciepła czeka nas w niedzielę (26 lipca). Zachodnia i południowo-zachodnia część kraju mocno się nagrzeje – synoptycy spodziewają się tam 28–29 st. C, a miejscami zrobi się wręcz upalnie, bo aż 30–31 st. C. W centrum i w pozostałych regionach odnotujemy 25–28 st. C, z kolei na północnym wschodzie oraz u podnóża gór temperatura wyniesie 22–25 st. C. Taka aura szybko jednak ustąpi – wraz z początkiem kolejnego tygodnia przez Polskę przejdzie fala burz, za którą znów nadciągnie wyraźny spadek temperatur.

Zobacz także

pogoda, prognozy, mapy
Prognoza pogody świeci alertami. Już się szykuję na powrót najgorszego
Polska, prognoza pogody
Rzadkie zjawisko zablokowało pogodę nad Europą. Polska podzielona na pół
Pogoda w Polsce będzie okrutna. Połowa mapy świeci się na żółto i pomarańczowo
Pogoda w Polsce bez litości. Połowa mapy świeci się na żółto i pomarańczowo
Tydzień łez nad Bałtykiem. Pogoda nie będzie rozpieszczać Polaków na wakacjach
Tydzień łez nad Bałtykiem. Prognoza pogody jest najgorsza ze złych

To on odpowiada za gwałtowne zmiany w pogodzie

Ostatnio rzeczniczka prasowa IMGW Agnieszka Prasek w rozmowie z naTemat wspomniała, że najbliższe tygodnie mogą być przewrotne w pogodzie. A ma na to wpływ wskaźnik NAO, czyli oscylacja Północnoatlantycka.

– Jeżeli on jest ujemny, to mówimy o upalnym i suchym lecie. Natomiast jeżeli on jest dodatni, wówczas mówimy o tej dynamice w pogodzie, czyli właśnie przechodzenia po upale, frontów atmosferycznych, które będą przynosiły gwałtowne zjawiska. Ten wskaźnik zmienia się co kilka dni, tygodni, ale on jest takim bezpośrednim czynnikiem wpływającym właśnie na pogodę w Europie – zaznaczyła rzeczniczka IMGW.

– Natomiast przyglądając się prognozom długoterminowym, tegoroczne lato powinno być zdecydowanie cieplejsze niż te z okresów badanych (1990-2020) – podsumowała Agnieszka Prasek.

Wiadomo już, że lato 2026 będzie rekordowe i przejdzie do historii jako jedno z najcieplejszych. Długoterminowa prognoza pogody na całe tegoroczne lato opublikowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazuje, że "średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Upałów możemy spodziewać się do połowy sierpnia i pod tym względem prognoza pogody IMGW nie zostawia złudzeń. Później ma być nieco spokojniej. Jednak jesień też może nas zaskoczyć, bowiem w listopadzie opady mają być powyżej normy z ostatnich kilkudziesięciu lat, a przy takich anomaliach polskie miasta wpadają w pułapkę pogody.