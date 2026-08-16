16 sierpnia może być ostatnim tak upalnym dniem tego lata. Ulga potrwa dokładnie jeden dzień. Fot. WXcharts.com

Upały w Polsce nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Choć w przyszłym tygodniu czeka nas pojedynczy dzień ochłodzenia, prognoza długoterminowa pokazuje, że wysokie temperatury szybko powrócą. W niektórych regionach termometry ponownie mogą wskazać nawet 30°C, a na pierwszy poważniejszy powiew jesieni przyjdzie jeszcze poczekać.

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Rekordowe upały trwają w najlepsze i wygląda na to, że zostaną z nami jeszcze przez jakiś czas. Nowy rok szkolny się zbliża, mamy za sobą rekord temperatury, a burze i gwałtowne zjawiska pogodowe towarzyszą nam od kilku miesięcy. Krótkie okresy spokoju oddzielone są tygodniami ukropu. Niestety, niewiele wskazuje na to, że prędko się to zmieni.

Do samego końca okresu urlopowego należy spodziewać się względnie wysokich temperatur, a w niektórych regionach kilkudniowych upałów. Wygląda też na to, że wrzesień także może być dość ciepły. Dopiero od 38. tygodnia roku prognoza długoterminowa przewiduje średnią maksymalną temperaturę dla większości kraju na poziomie 20°C. Z pozytywnych informacji, być może 16 sierpnia będzie ostatnim tak upalnym dniem tego lata.

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Lato nie odpuszcza. IMGW wydało alerty

W niedzielę, z powodu wysokich temperatur, obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB. W niektórych miejscach termometry mogą wskazać nawet 34°C. Jak czytamy w komunikacie instytutu:

Ostrzeżenia 2. stopnia obejmują pas południowej Polski – od części Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Śląsk, Małopolskę i Świętokrzyskie, po część Podkarpacia. Ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują na obszarze otaczającym strefę ostrzeżeń 2. stopnia oraz w części centralnej i wschodniej Polski.

Na północy i na zachodzie kraju jest nieco chłodniej. Ten wzorzec utrzyma się przez kolejny tydzień, ale nie oznacza to, że lato tak łatwo nam odpuści. Poza wtorkiem 18 sierpnia maksymalne temperatury powietrza w kraju mogą wynosić od 27°C do 31°C.

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Pogoda długoterminowa. Upał ustąpi tylko na jeden dzień

W poniedziałek 17 sierpnia temperatura ma nieco spaść. Nie oznacza to jednak, że zacznie się przyjemne, sierpniowe lato. W środkowej, zachodniej i wschodniej części kraju termometry wskażą od 24°C do 26°C. Na północy będzie zimniej – od 20°C do 21°C. Najcieplej będzie na południu, miejscami temperatury mogą wynieść do 29°C.

Ochłodzenie przyniesie wtorek 18 sierpnia. W większości regionów w kraju termometry sięgną maksymalnie 20°C. W niektórych regionach będzie jeszcze chłodniej – na wschodzie maksymalna temperatura powietrza sięgnie zaledwie 17°C. Ta fala ochłodzenia nie potrwa jednak zbyt długo. Wysokie temperatury wrócą w środę 19 sierpnia. Wówczas południe, południowy wschód i południowy zachód doświadczą temperatur od 24°C do 27°C. W centrum i na północy termometry wskażą od 20°C do 24°C.

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Źródło: meteo.imgw.pl

Jeszcze cieplej będzie w czwartek 20 sierpnia. Południe ponownie zbliży się do 30°C. Termometry w Małopolsce i na Podkarpaciu wskażą od 28°C do 29°C. Środkowa, wschodnia i zachodnia część kraju odnotuje temperatury na poziomie 25-27°C. Najchłodniej będzie na północy – od 20°C do 22°C.

Jeszcze cieplej będzie w piątek 21 sierpnia. Na południu ponownie prognozowana jest fala upałów. Będą one sięgać do 31°C. W centralnej i wschodniej części kraju można spodziewać się temperatur rzędu 26-28°C. Nieco oddechu będą mieli mieszkańcy i goście w województwach na zachodzie i północy Polski. Tam termometry nie powinny przekroczyć 25°C.

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W sobotę 22 sierpnia sytuacja pogodowa nieco się ustabilizuje. W większości regionów odnotowane zostaną temperatury maksymalne rzędu 24-25°C. Wyjątkiem będzie Podkarpacie – tam można spodziewać się aż 27°C i północna część kraju – tam termometry wskażą od 22°C do 24°C. Podobnie będzie w niedzielę 23 sierpnia. W większości województw odnotujemy temperatury od 25 do 27°C. W części północno-zachodniej będzie nieco chłodniej, 23-24°C.