O tym, że pogoda potrafi być zwariowana i płatać figle przekonaliśmy się już nieraz w te wakacje. Tymczasem przed nami długi sierpniowy weekend. Jakiej pogody można się spodziewać w tym czasie? 36 stopniowe upały nie dadzą o sobie zapomnieć. Pojawią się też burze.
15 sierpnia obchodzimy w Polsce Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To dzień ustawowy wolny od pracy. Niektórzy w tej sytuacji nie muszą już siedzieć za biurkiem od piątku (14 sierpnia). W naTemat opisaliśmy niedawno sztuczkę na sierpniówkę, dzięki której można zyskać 4 dni wolnego i pojechać za grosze.
A jaka pogoda szykuje się w tym czasie? Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują na upalną, słoneczną aurę, ale na koniec mogą przyjść burze.
Piątek: słonecznie, gorąco i ostrzeżenia przed upałem
Piątek przyniesie słoneczną pogodę – w całym kraju będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem.
Alert IMGW przed upałami:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla części województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 13:00 w piątek do godz. 20:00 w sobotę.
Sobota: szczyt fali upałów. Nawet 36 stopni
Sobota zapowiada się wyjątkowo gorąco i słonecznie. Dopiero po południu na północnym zachodzie pojawi się niewielkie zachmurzenie.
Niedziela: przełom w pogodzie, deszcz i lokalne burze
W niedzielę aura zacznie się zmieniać. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze.
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Lato 2026 przejdzie do historii. Pada rekord za rekordem
Lato 2026 płata nam figle w pogodzie już od samego początku. Wiadomo, że przejdzie do historii jako jedne z najcieplejszych. 28 czerwca w Toruniu padł rekord najwyższej temperatury w Polsce. Termometr pokazał 40,3℃ i tym samym przebita została wartość z 1921 roku, która wynosiła 40,2℃. Potem w Słubicach odnotowano 40,5℃ i jest to nowy rekord ciepła w historii pomiarów. Przy takich temperaturach trzeba brać pod uwagę nowe zagrożenia. Wskazywaliśmy ostatnio przedmioty, które mogą wybuchnąć w upał.
Rekordy temperatur padają także na górzystych terenach. Zaledwie 5 sierpnia na wartości na Śnieżce przebiły wszelkie normy. "Rekord pobity! Na Śnieżce zanotowano 25,8 stopnia Celsjusza, czyli o 0,1 stopnia więcej niż podczas rekordowego pomiaru w czerwcu tego roku" – poinformował w mediach społecznościowych Karkonoski Park Narodowy.