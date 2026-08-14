Prognoza pogody na długi sierpniowy weekend znów pokazuje upały i burze. Fot. WXcharts.com

O tym, że pogoda potrafi być zwariowana i płatać figle przekonaliśmy się już nieraz w te wakacje. Tymczasem przed nami długi sierpniowy weekend. Jakiej pogody można się spodziewać w tym czasie? 36 stopniowe upały nie dadzą o sobie zapomnieć. Pojawią się też burze.

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15 sierpnia obchodzimy w Polsce Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To dzień ustawowy wolny od pracy. Niektórzy w tej sytuacji nie muszą już siedzieć za biurkiem od piątku (14 sierpnia). W naTemat opisaliśmy niedawno sztuczkę na sierpniówkę, dzięki której można zyskać 4 dni wolnego i pojechać za grosze.

A jaka pogoda szykuje się w tym czasie? Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują na upalną, słoneczną aurę, ale na koniec mogą przyjść burze.

Piątek: słonecznie, gorąco i ostrzeżenia przed upałem

Piątek przyniesie słoneczną pogodę – w całym kraju będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem.

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Temperatura: Od 22°C w obszarach podgórskich Karpat, 24°C na wschodzie i na Helu, przez 26°C w centrum, do 31°C na krańcach zachodnich . Wiatr i ciśnienie: Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1009 hPa i zacznie spadać.

Alert IMGW przed upałami:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla części województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 13:00 w piątek do godz. 20:00 w sobotę.

Sobota: szczyt fali upałów. Nawet 36 stopni

Sobota zapowiada się wyjątkowo gorąco i słonecznie. Dopiero po południu na północnym zachodzie pojawi się niewielkie zachmurzenie.

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Temperatura: Najchłodniej na Helu (25°C) i północnym wschodzie (26°C). W centrum, na południu i północy termometry wskażą od 30°C do 32°C. Najgoręcej będzie na zachodzie kraju – tu temperatura sięgnie aż 36°C . Wiatr: Słaby i umiarkowany, południowy oraz południowo-zachodni.

Niedziela: przełom w pogodzie, deszcz i lokalne burze

W niedzielę aura zacznie się zmieniać. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze.

Temperatura: Od 20°C nad morzem, przez 28–29°C w centrum, do 33°C na południowym wschodzie . Wiatr i burze: Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty (do 55 km/h), z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h.

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