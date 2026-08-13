Kompaktowe parterówki wygrywają dziś z ciasnymi mieszkaniami w blokach. Fot. dotshock / Shutterstock

Własny dom nie musi się wiązać z ratą ciągnącej się przez dekady. Parterówka o powierzchni ok. 63 m2 wystarcza młodemu małżeństwu na start, a seniorom daje spokojną przystań na emeryturę. Sporo takich inwestycji da się dopiąć z oszczędności, bez kredytu hipotecznego.

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Boom na rynku nieruchomości wyhamował i ceny mieszkań w blokach przestały gwałtownie iść w górę. Marzenie o własnym domu do 70 m2 z ogródkiem i tarasem i tak bije ciasne osiedle, zwłaszcza że koszt bywa podobny. Dlatego Polacy coraz chętniej stawiają na kompaktowe parterówki.

Co naprawdę mieści się na 60 metrach? Garderoba i spiżarnia odpadają

Za oszczędność płaci się wyrzeczeniami. Architekci z pracowni Z500 podkreślają, że przy takim metrażu układ musi być otwarty. Na 60 metrach kwadratowych nie zmieści się osobna garderoba ani spiżarnia, a długie korytarze pożerają przestrzeń. Trzeba być elastycznym i otwartym na sprytne rozwiązania, takie jak np. alternatywy dla wiszących szafek w kuchni.

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"Ograniczenie powierzchni wymusza nieraz stosowanie nieszablonowych rozwiązań we wnętrzu. Warto czasem złączyć zwyczajowo podzielone pomieszczenia" – ocenia serwis Domowe Klimaty. Studio Krajobrazy tnie z kolei ciągi komunikacyjne na rzecz otwartego salonu, od kuchni oddzielonego wyłącznie wyspą.

Cztery gotowe projekty małych parterówek

Dom w kruszczykach 3 (A) – ARCHON+

Najbliżej wymarzonych 60 metrów jest Dom w kruszczykach 3 (A) z krakowskiego biura ARCHON+. Na 64,61 m2 rozplanowano salon o powierzchni prawie 21 metrów, kuchnię, trzy pokoje i łazienkę. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 stopni oparto na drewnianych wiązarach kratowych, ogrzewanie podłogowe przewidziano we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.

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Projekt Z11 – pracownia Z500

Projekt Z11 z pracowni Z500 to murowana parterówka z dachem dwuspadowym. Na 50,6 m2 zmieściły się sień, hol, kuchnia, trzy sypialnie i łazienka, przy powierzchni zabudowy 68 m2 i minimalnej działce 16,4 x 15,3 m.

C333y Miarodajny wariant XX – Murator Projekty

C333y Miarodajny wariant XX z kolekcji Murator Projekty zaprojektował architekt Przemysław Biryło. Rzut prostokąta mieści na zaledwie 50,3 m2 strefę dzienną z otwartą kuchnią, sypialnię, kotłownię i łazienkę, a przy ścianie szczytowej garaż na jedno auto. Dach ma 35 stopni nachylenia i tyle miejsca pod krokwiami, że na poddaszu da się później dorobić dwie sypialnie i drugą łazienkę.

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Kasia 3 – MG Projekt

Warszawska pracownia MG Projekt oferuje Kasię 3 autorstwa Michała Gąsiorowskiego. Na 63,70 m2 przewidziano dwa pokoje i otwarty salon z kuchnią, a zadaszenie tarasu jest jednym z wariantów. Łazienka pomieści wannę i prysznic, WC zaplanowano osobno.

Dom do 70 m2 na zgłoszenie. Pułapka tkwi w dwóch różnych metrażach

Budynki mieszkalne o powierzchni zabudowy do 70 m2, wolno stojące i najwyżej dwukondygnacyjne, można wznieść na podstawie zwykłego zgłoszenia. Żmudna procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę odpada.

To jedno z ułatwień, jakie przynoszą kolejne przełomowe zmiany w prawie budowlanym. Drugi warunek: obszar oddziaływania budynku musi zamykać się w granicach naszej parceli.

Haczyk polega na tym, że limit obejmuje obrys budynku na działce, a nie powierzchnię użytkową wnętrza. Katalogi podają zwykle tę drugą. Dom w kruszczykach 3 (A) ma 64,61 m2 wnętrza, ale 87,01 m2 zabudowy. Kasia 3 przy 63,70 m2 użytkowej zajmuje 87,98 m2. Oba wymagają więc pozwolenia na budowę.

Dlatego wymarzone 63 metry wnętrza i budowa na samo zgłoszenie prawie nigdy nie idą w parze. W limicie mieszczą się realnie domy o powierzchni użytkowej rzędu 47–53 m2, jak Z11 czy Miarodajny. Jak zauważa serwis Murator.pl, "część mniejszych budynków ma powierzchnię zabudowy poniżej 70 m2". To właśnie one trafiają do urzędu jako zgłoszenie.

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Koszt budowy małego domu w 2026 roku. Stan surowy i wykończenie

Zaletą tak małej bryły jest szansa na postawienie samych murów za gotówkę odkładaną w porzysłowiowej skarpecie. Zdolność kredytowa przestaje być wtedy ważna. Kto jednak sięga po kredyt na budowę systemem gospodarczym, musi przygotować dla banku kosztorys i harmonogram prac.

Koszt budowy domu w 2026 r. zależy od technologii i województwa. Zestawienia cenowe na 2026 rok pokazują je etap po etapie, przy czym mowa wyłącznie o konstrukcji i wykończeniu, bez kosztu działki. Koszty budowy domu wzrastają dziś niestety najmocniej od kilku lat.

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Orientacyjne kwoty brutto dla domu o powierzchni ok. 63 m2 według raportów portalu OnGeo z połowy tego roku:

Stan surowy zamknięty: 233 000 – 283 500 zł Stan deweloperski: 315 000 – 409 500 zł Wykończenie pod klucz: 378 000 – 567 000 zł

Raport Extradom oparty na danych Sekocenbud z pierwszego kwartału 2026 roku podaje średnią dla stanu deweloperskiego przy budowie metodą zleconą: 5802 zł netto za m2. Najtaniej buduje się na Lubelszczyźnie, gdzie stawka minimalnie przekracza 5,5 tys. zł za m2.