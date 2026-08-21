Dariusz Korneluk i Waldemar Żurek szukują "ciekawą" jesień w Sejmie. Szykują wnioski o uchylenie immunitetów. Fot. YouTube / Ministerstwo Sprawiedliwości

Jeżeli ktoś narzeka na to, że rozliczanie poprzedniej ekipy rządzącej nie ma miejsca, mamy dla niego dobre wieści. Prokuratura ma przygotowywać ok. 10 wniosków o uchylenie immunitetu różnym parlamentarzystom. W PiS może zrobić się gorąco.

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Prokurator krajowy Dariusz Korneluk pojawił się w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 i został zapytany o rozliczenia poprzedniej ekipy rządzącej. Dowiedzieliśmy się, że wkrótce do parlamentu może trafić kilka wniosków o uchylenie immunitetu.

Politycy PiS będą mieć problemy?

Wielu wyborców KO z 2023 r. narzeka na to, że obecny rząd nie rozlicza poprzedniego gabinetu. I to mimo tego, że ten rzekomo ma wiele na sumieniu. Okazuje się jednak, że w tle trwają procedury, które mogą ucieszyć zwolenników rozliczeń.

Korneluk zapewnił w programie TVN24, że "wszędzie tam, gdzie zaistniało przestępstwo, będą postawione zarzuty, a podejrzani będą ponosili odpowiedzialność karną". Zapewnił, że tempo rozliczeń "wcale nie jest małe": od momentu, gdy został prokuratorem krajowym, skierowano aż 32 wnioski o uchylenie immunitetu polskim parlamentarzystom. Miało chodzić o posłów, senatorów i eurodeputowanych.

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– Nie mogę powiedzieć, że ilość wniosków o uchylenie immunitetu została wyczerpana, bo tak nie jest. Będą, są przygotowywane kolejne i w najbliższym czasie będą skierowane do Parlamentu Europejskiego, jak i do polskiego Sejmu. Jest kilka postępowań, w których takie wnioski są przygotowane – dodał.

Gdy przeprowadzająca wywiad dziennikarka dopytała go o dokładną liczbę, odparł, że chodzi o ok. 10 wniosków.

– Jestem przekonany, że w przeciągu najbliższych 2-3 miesięcy będziemy państwo świadkami kolejnych wniosków skierowanych o uchylenie immunitetu – zapewnił.

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O których polityków może chodzić?

Zastanówmy się, o których polityków może chodzić. Pewną wskazówką może być to, że – jak podawał Onet – były premier Mateusz Morawiecki miał usłyszeć zarzuty w sprawie organizacji wyborów kopertowych w 2020 roku. Oczywiście nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Do tego do teraz nie został mu postawiony akt oskarżenia. Dlaczego?

– Od kwietnia 2025 roku, czyli 16 miesięcy, czekamy na rozpoznanie dwóch wniosków o uchylenie tajemnicy adwokackiej, o prawomocne rozpoznanie tych wniosków – powiedział teraz w TVN24 Korneluk, dodając, że "Sąd Okręgowy dotychczas takiej decyzji nie podjął".

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– Rozmawiałem z prokuratorem referentem w tej sprawie, czynności procesowe zostały zakończone. Są kompletne, ale brak rozpoznania wniosku przez sąd powoduje, że prokurator ma związane ręce i nie może wysłać aktu oskarżenia – wyjaśnił.

Jak także nieoficjalnie podał Onet, prokuratura ma przyglądać się też osobom, które współpracowały z Morawieckim. Tym razem miało chodzić o śledztwo dotyczące okradania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Proceder miał rzekomo polegać na omijaniu procedur dot. zamówień publicznych, co pozwalało na zawieranie kontraktów bez przetargów. Agencja nabywała m.in. agregaty prądotwórcze, węgiel, maseczki ochronne od zaprzyjaźnionych firm.

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