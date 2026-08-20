Nowy sondaż potwierdza to, co myśleliśmy o Nawrockim. Foto: ukasz_wojcik/Shutterstock

Czy prezydent Karol Nawrocki wspiera obecną opozycję? Jak wynika z nowego sondażu, tak. Wszystko ma miejsce w czasie, gdy coraz częściej mówi się o pakcie senackim PiS-u i Konfederacji.

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"Czy prezydent Karol Nawrocki działa na korzyść opozycji spod znaku PiS i Konfederacji?" – takie pytanie wybranym Polakom zadał Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Jakie wyniki otrzymano?

Obecny prezydent jest związany od lat z PiS, choć przed kampanią wyborczą nie był powszechnie znany. Sam jego wybór na kandydata na głowę państwa był sporym zaskoczeniem. Czy obecnie potrafi unieść się ponad podziały?

Jak dowiadujemy się z sondażu "Super Expressu", aż 76 proc. badanych uważa, że wspiera PiS. Jedynie 24 proc. jest przeciwnego zdania. 62 proc. dostrzega jego wsparcie dla Konfederacji.

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Nawrocki nie współpracuje z rządem

Wyniki badania właściwie nie mogą być inne, gdyż prezydent od początku swojej kadencji spiera się z rządem. A to wetuje jego ustawy, a to blokuje nominacje i nie przyjmuje ślubowania trójki sędziów TK. Do tego stara się wychodzić z własną inicjatywą i proponuje własne projekty ustaw.

To ostatnie – inicjatywa własna prezydenta – powinno być uznana za pozytyw. Problem w tym, że, przynajmniej na papierze, głowa państwa ma być ,"prezydentem wszystkich Polaków" i stać nieco ponad politycznymi podziałami. W przypadku Nawrockiego widać jednak jego ideologiczne zacięcie.

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Sam bilans prezydenckich decyzji wiele nam mówi. Jak pisaliśmy na początku lutego w naTemat, Nawrocki podpisał 8 ustaw, ale 2 zawetował – Tusk i spółka już wtedy mieli déjà vu, bo styl rządzenia nowej głowy państwa zaczynał mocno przypominać praktyki znane z czasów Andrzeja Dudy.

Kolejnym punktem sporu pozostaje kwestia Trybunału Konstytucyjnego. Jak pisaliśmy w naTemat, Nawrocki nagle podjął decyzję ws. TK – przyjął ślubowanie od prof. Sławomira Patyry 28 lipca, choć wcześniej konsekwentnie odmawiał zaprzysiężenia czwórki sędziów wybranych przez Sejm.

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Nie mniej emocji budziła też decyzja dotycząca podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Jak pisaliśmy w naTemat, Tusk gromi Nawrockiego ws. cen paliw – "Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach", napisał premier na platformie X.

Pakt senacki, czyli dopinają wielki układ na prawicy

Warto przypomnieć, że wspomniany sondaż został wykonany w czasie, gdy coraz częściej mówi się o pakcie senackim, jaki Konfederacja i PiS miałyby zawiązać przy okazji wyborów parlamentarnych. Byłoby to niejako przejęciem pomysłu, jaki stosował wcześniej obecny obóz rządzący. Senackiemu sojuszowi KO, Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi udało się dzięki temu wywalczyć dla siebie większość w izbie wyższej.

W przypadku dzisiejszej opozycji może być podobnie. Problem w tym, że Konfederacja chce, by patronem tego porozumienia został właśnie prezydent, co niekoniecznie może podobać się PiS-owi, gdyż osłabi to wizerunek Jarosława Kaczyńskiego jako lidera prawicy w Polsce.