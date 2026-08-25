W Moskwie wylądował tajemniczy samolot z USA. Fot. Shutterstock

Nietypowy lot amerykańskiego wojskowego transportowca wzbudził ogromne zainteresowanie internautów i mediów. Maszyna należąca do US Air Force pojawiła się 25 sierpnia w Moskwie, jednak szczegóły jej misji pozostają nieznane. Na razie brak oficjalnego wyjaśnienia, a wokół wizyty narastają domysły.

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25 sierpnia 2026 roku odnotowany został nietypowy lot amerykańskiego samolotu wojskowego, który wystartował z lotniska w Rydze (Łotwa) i przeleciał przez zamkniętą przestrzeń powietrzną do Moskwy.

Mowa tu o locie RCH4555 zarejestrowanym na portalu Flightradar24. Dotyczy on jednostki Boeing C-17A Globemaster III, czyli ciężkiego wojskowego samolotu przeznaczonego do transportu strategicznego i taktycznego, który chętnie jest wykorzystywany przez kraje NATO.

Wcześniej samolot należący do US Air Force odbył długi lot z Camp Springs (stan Maryland, sąsiedztwo Waszyngtonu) do stolicy Łotwy. Chodzi tu konkretnie o bazę lotniczą Camp Springs Joint Base Andrews, która obsługuje transport rządowy, w tym delegacje dyplomatyczne.

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