Zbliżenie na odpływ w zlewie wraz z viralową pianką z Action
Pianka Miss Bubble z Action w promocji. Puszka 400 ml kosztuje teraz 6,49 zł Fot. Special Mobeur / YouTube

Różowa pianka Miss Bubble trafiła na promocję w Action. To ta sama viralowa puszka, która swego czasu zrobiła furorę na TikToku i w innych sklepach potrafi kosztować ok. 20 zł. W niższej cenie będzie przez parę dni, ale prawdobonie i tak się wyprzeda szybciej. Co jest w niej takiego niezwykłego?

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Co środę Action ma nową promocję tygodnia i wymienia listę produktów z rabatami Tym razem trafiła na nią cała linia Miss Bubble. Marka w Polsce kojarzy się przede wszystkim z piankowego udrażniacza do odpływów. Jego działania jest tak nietypowe i "satysfakcjonujące", że stała sięgitem.

Udrażniacz Miss Bubble w Action. Pianka do rur w promocji

Przecena zaczęła się dzisiaj (26 sierpnia) i obowiązuje do 1 września. W promocji puszka 400 ml kosztuje 6,49 zł. Przed obniżką było to 8,67 zł (rabat sięga więc 25 proc.). I tyle właśnie wynosiła najniższa cena z 30 dni poprzedzających okazję.

Poza Action ta sama pianka bywa wyraźnie droższa. Na Allegro i w innych sklepach internetowych trzeba za nią zapłacić ok. 14–20 zł. Stąd produkt szybko znika z półek, gdy tylko się pojawi.

Producent opisuje preparat krótko. "Formuła jest wegańska i działa błyskawicznie, usuwając zatory oraz zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w rurach" – czytamy w opisie produktu.

W tym samym tygodniu Action przecenił też resztę linii Miss Bubble: uniwersalny środek czyszczący 750 ml za 4,99 zł, środek do WC za 6,49 zł i pianka do toalety za 6,49 zł.

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Jak działa pianka na zapachany zlew? Właśnie dlatego podbiła TikToka?

Pianki używa się inaczej niż Kreta czy domowych sposobów z sodą oczyszczoną czy octem. Puszkę odwracamy do góry dnem i naciskamy bezpośrednio na odpływie. Preparat wychodzi pod ciśnieniem jako gęsta piana, wypełnia całą rurę i dociera do zagięć syfonu, gdzie najczęściej zbiera się tłuszcz i włosy.

Efekt różowej piany wychodzącej powoli z otworu przelewowego (to ta druga dziurka w zlewie) niczym bita śmietana... z zebranym brudem dał temu produktowi karierę w sieci. Po ok. 30 minutach spłukuje się go wodą.

Opinie o piance Miss Bubble. Satysfakcja kontra skuteczność

"Chyba pierwszy raz widzę go na promce, a już cena wyjściowa jest bardzo dobra. Działa na zasadzie przepychania pianą brudu z odpływu – wygląda to bardzo satysfakcjonująco" – napisał jeden z użytkowników w serwisie Pepper.

Pojawia się tam też bardziej wyważona ocena. "To produkt bardziej do regularnego udrażniania – jak się zapcha całkowicie, to chyba ciężko byłoby tym przepchać" – odpowiedziała osoba pytana o skuteczność. Dodała, że nie zauważyła żadnych problemów z rurami.

Rękawice i okulary. Co mówi etykieta udrażniacza z Action?

Opis marki mówi o produkcie wegańskim i choć sama pianka wygląda apetycznie, to jednak jest to silna chemia i trzeba z nią uważać. Instrukcja zaleca:

  • Ochronę osobistą – rękawice, okulary ochronne i maseczkę, zakładane jeszcze przed otwarciem puszki.
  • Wentylację – przewietrzenie łazienki albo kuchni.
  • Uwagę na kontakt – unikanie zetknięcia preparatu ze skórą i oczami.
  • Bezpieczne przechowywanie – poza zasięgiem dzieci, z dala od ognia i temperatury powyżej 50 st. C, bo to aerozol pod ciśnieniem.

    • Pianka czy przepychaczka? To radzą hydraulicy

    Hydraulicy w poradnikach branżowych od lat powtarzają to samo o całej kategorii takich produktów. Chemia radzi sobie z miękkim osadem z tłuszczu i mydła, ale przy twardym zatorze i tak potrzebna jest przepychaczka lub spirala kanalizacyjna. Częste stosowanie żrących preparatów bywa przy tym ryzykowne dla samej instalacji.

    Wniosek jest więc jeden. Pianka za 6,49 zł to tani sposób na przepłukanie odpływu, który dopiero zaczyna się zapychać. Jeśli woda w zlewie już stoi, lepiej sięgnąć po narzędzia lub telefon do hydraulika niż po kolejną puszkę.