Pianka Miss Bubble z Action w promocji. Puszka 400 ml kosztuje teraz 6,49 zł Fot. Special Mobeur / YouTube

Różowa pianka Miss Bubble trafiła na promocję w Action. To ta sama viralowa puszka, która swego czasu zrobiła furorę na TikToku i w innych sklepach potrafi kosztować ok. 20 zł. W niższej cenie będzie przez parę dni, ale prawdobonie i tak się wyprzeda szybciej. Co jest w niej takiego niezwykłego?

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Co środę Action ma nową promocję tygodnia i wymienia listę produktów z rabatami Tym razem trafiła na nią cała linia Miss Bubble. Marka w Polsce kojarzy się przede wszystkim z piankowego udrażniacza do odpływów. Jego działania jest tak nietypowe i "satysfakcjonujące", że stała sięgitem.

Udrażniacz Miss Bubble w Action. Pianka do rur w promocji

Przecena zaczęła się dzisiaj (26 sierpnia) i obowiązuje do 1 września. W promocji puszka 400 ml kosztuje 6,49 zł. Przed obniżką było to 8,67 zł (rabat sięga więc 25 proc.). I tyle właśnie wynosiła najniższa cena z 30 dni poprzedzających okazję.

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Poza Action ta sama pianka bywa wyraźnie droższa. Na Allegro i w innych sklepach internetowych trzeba za nią zapłacić ok. 14–20 zł. Stąd produkt szybko znika z półek, gdy tylko się pojawi.

Producent opisuje preparat krótko. "Formuła jest wegańska i działa błyskawicznie, usuwając zatory oraz zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w rurach" – czytamy w opisie produktu.

W tym samym tygodniu Action przecenił też resztę linii Miss Bubble: uniwersalny środek czyszczący 750 ml za 4,99 zł, środek do WC za 6,49 zł i pianka do toalety za 6,49 zł.

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Jak działa pianka na zapachany zlew? Właśnie dlatego podbiła TikToka?

Pianki używa się inaczej niż Kreta czy domowych sposobów z sodą oczyszczoną czy octem. Puszkę odwracamy do góry dnem i naciskamy bezpośrednio na odpływie. Preparat wychodzi pod ciśnieniem jako gęsta piana, wypełnia całą rurę i dociera do zagięć syfonu, gdzie najczęściej zbiera się tłuszcz i włosy.

Efekt różowej piany wychodzącej powoli z otworu przelewowego (to ta druga dziurka w zlewie) niczym bita śmietana... z zebranym brudem dał temu produktowi karierę w sieci. Po ok. 30 minutach spłukuje się go wodą.

Opinie o piance Miss Bubble. Satysfakcja kontra skuteczność

"Chyba pierwszy raz widzę go na promce, a już cena wyjściowa jest bardzo dobra. Działa na zasadzie przepychania pianą brudu z odpływu – wygląda to bardzo satysfakcjonująco" – napisał jeden z użytkowników w serwisie Pepper.

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Pojawia się tam też bardziej wyważona ocena. "To produkt bardziej do regularnego udrażniania – jak się zapcha całkowicie, to chyba ciężko byłoby tym przepchać" – odpowiedziała osoba pytana o skuteczność. Dodała, że nie zauważyła żadnych problemów z rurami.

Rękawice i okulary. Co mówi etykieta udrażniacza z Action?

Opis marki mówi o produkcie wegańskim i choć sama pianka wygląda apetycznie, to jednak jest to silna chemia i trzeba z nią uważać. Instrukcja zaleca:

Ochronę osobistą – rękawice, okulary ochronne i maseczkę, zakładane jeszcze przed otwarciem puszki. Wentylację – przewietrzenie łazienki albo kuchni. Uwagę na kontakt – unikanie zetknięcia preparatu ze skórą i oczami. Bezpieczne przechowywanie – poza zasięgiem dzieci, z dala od ognia i temperatury powyżej 50 st. C, bo to aerozol pod ciśnieniem.

Pianka czy przepychaczka? To radzą hydraulicy

Hydraulicy w poradnikach branżowych od lat powtarzają to samo o całej kategorii takich produktów. Chemia radzi sobie z miękkim osadem z tłuszczu i mydła, ale przy twardym zatorze i tak potrzebna jest przepychaczka lub spirala kanalizacyjna. Częste stosowanie żrących preparatów bywa przy tym ryzykowne dla samej instalacji.