Zagrożenie dywersją i cyberatakami pozostaje aktualne, dlatego rząd zdecydował o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych. Donald Tusk podpisał w tej sprawie aż cztery rozporządzenia.
Donald Tusk na podstawie przepisów o działaniach antyterrorystycznych podpisał cztery zarządzenia przedłużające okres obowiązywania stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Informację o decyzji premiera przekazało 26 sierpnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najważniejsze postanowienia zarządzeń dotyczą:
W Polsce od dłuższego czasu istnieje zagrożenie aktami dywersji. Część stopni alarmowych została wprowadzona jeszcze w 2022 roku w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Stopień CHARLIE dla infrastruktury kolejowej jest związany za to z bezpośrednimi aktami dywersji, które zdarzały się w niedalekiej przeszłości.
Stopnie alarmowe w Polsce – w taki sposób premier może zareagować na zagrożenie
Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, "Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA".
W przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych może zostać wprowadzony stopień alarmowy CRP tak jak w przypadku przedłużonego BRAVO-CRP.
Decyzję o wprowadzeniu danego stopnia może podjąć premier na podstawie opinii szefa MSWiA i szefa ABW. Szef MSWiA również ma takie uprawnienia, ale musi dotyczyć to sytuacji niecierpiących zwłoki.
Jednocześnie stopnie alarmowe są sygnałem dla służb i administracji publicznej, niekoniecznie dla obywateli. Choć w tym miejscu należy zaznaczyć, że czujność obywatelska wobec dywersji może być nieocenionym wsparciem dla państwa – warto zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby oraz pozostawione w miejscach publicznych bagaże lub paczki i mieć świadomość kampanii dezinformacyjnych wymierzonych przeciwko Polsce. Jeśli zaś pojawi się zagrożenie, należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb.
Co wytyczne RCB oznaczają w praktyce?
Stopień BRAVO na terenie całego kraju oznacza, że służby, w tym Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa mają nosić ze sobą broń długą i kamizelki kuloodporne. W regionach zagrożonych powinny być prowadzone kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych. Osoby postronne mają zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni.
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W przypadku CHARLIE w kontekście infrastruktury kolejowej sytuacja wygląda nieco inaczej. Wobec obiektów zagrożonych musi być prowadzony całodobowy nadzór, a ich pracownicy ochrony mają zostać wyposażeni w broń i amunicję. Jednocześnie liczba miejsc ogólnodostępnych w objętych stopniem alarmowym obiekcie ma zostać ograniczona do minimum, a przy wjeździe i wyjeździe do niego ma być prowadzona ścisła kontrola osób i pojazdów.
Z racji, że obowiązuje również alert BRAVO-CRP, personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów infrastruktury krytycznej musi być częściej dostępny. Administratorzy takich systemów prowadzą całodobowe dyżury wraz z osobami uprawnionymi do podejmowania kluczowych decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.