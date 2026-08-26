Donald Tusk podjął decyzję ws. stopni alarmowych w Polsce. Fot. Youtube.com - Donald Tusk - kanał oficjalny

Zagrożenie dywersją i cyberatakami pozostaje aktualne, dlatego rząd zdecydował o dalszym obowiązywaniu stopni alarmowych. Donald Tusk podpisał w tej sprawie aż cztery rozporządzenia.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Donald Tusk na podstawie przepisów o działaniach antyterrorystycznych podpisał cztery zarządzenia przedłużające okres obowiązywania stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Informację o decyzji premiera przekazało 26 sierpnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najważniejsze postanowienia zarządzeń dotyczą:

Przedłużenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na terenie RP do końca listopada 2026 roku. Przedłużenia trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE) na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. do końca listopada 2026 roku. Przedłużenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami RP do końca listopada 2026 roku. Przedłużenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Polski również do końca listopada 2026 roku.

REKLAMA

W Polsce od dłuższego czasu istnieje zagrożenie aktami dywersji. Część stopni alarmowych została wprowadzona jeszcze w 2022 roku w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Stopień CHARLIE dla infrastruktury kolejowej jest związany za to z bezpośrednimi aktami dywersji, które zdarzały się w niedalekiej przeszłości.

Stopnie alarmowe w Polsce – w taki sposób premier może zareagować na zagrożenie

Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, "Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem, można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA".

REKLAMA

W przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych może zostać wprowadzony stopień alarmowy CRP tak jak w przypadku przedłużonego BRAVO-CRP.

Decyzję o wprowadzeniu danego stopnia może podjąć premier na podstawie opinii szefa MSWiA i szefa ABW. Szef MSWiA również ma takie uprawnienia, ale musi dotyczyć to sytuacji niecierpiących zwłoki.

Jednocześnie stopnie alarmowe są sygnałem dla służb i administracji publicznej, niekoniecznie dla obywateli. Choć w tym miejscu należy zaznaczyć, że czujność obywatelska wobec dywersji może być nieocenionym wsparciem dla państwa – warto zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby oraz pozostawione w miejscach publicznych bagaże lub paczki i mieć świadomość kampanii dezinformacyjnych wymierzonych przeciwko Polsce. Jeśli zaś pojawi się zagrożenie, należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb.

REKLAMA

Co wytyczne RCB oznaczają w praktyce?

Stopień BRAVO na terenie całego kraju oznacza, że służby, w tym Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa mają nosić ze sobą broń długą i kamizelki kuloodporne. W regionach zagrożonych powinny być prowadzone kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych. Osoby postronne mają zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni.

Dalsza część artykułu poniżej.

W przypadku CHARLIE w kontekście infrastruktury kolejowej sytuacja wygląda nieco inaczej. Wobec obiektów zagrożonych musi być prowadzony całodobowy nadzór, a ich pracownicy ochrony mają zostać wyposażeni w broń i amunicję. Jednocześnie liczba miejsc ogólnodostępnych w objętych stopniem alarmowym obiekcie ma zostać ograniczona do minimum, a przy wjeździe i wyjeździe do niego ma być prowadzona ścisła kontrola osób i pojazdów.