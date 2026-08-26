screen z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon - Pieśni przeszłości
Decyzja CD Projekt RED rozjuszyła Rosjan Fot. CD Projekt Red / Materiały Prasowe

CD Projekt Red konsekwentnie wspiera Ukrainę, m.in. poprzez niewspółpracowanie z rezydentami podatkowymi z Rosji. Ostatnia decyzja firmy dotycząca braku rosyjskiego dubbingu w nowym dodatku do "Wiedźmina 3" spotkała się z falą hejtu ze strony rosyjskojęzycznych fanów. W komentarzach nie zabrakło wyzwisk, oskarżeń o "cenzurę" i "faszyzm", a także gróźb pod adresem polskiego studia.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

"W związku z naszą decyzją o zakończeniu współpracy z rezydentami podatkowymi z Rosji i Białorusi od marca 2022 roku, dodatek 'Wiedźmin 3: Dziki Gon – Ballady Przeszłości' nie otrzyma rosyjskiego dubbingu" – poinformował oficjalny profil rosyjskojęzycznego działu CD Projektu Red.

Firma poinformowała, że przy uruchomieniu dodatku ścieżka dźwiękowa automatycznie przełączy się na język polski. Jednocześnie rosyjski dubbing pozostanie dostępny w podstawowej wersji gry i pierwszych dodatkach.

Fani z Rosji nie przyjęli propozycji CD Projektu zbyt dobrze

W związku z kontrowersyjną decyzją polskiego studia rozgoryczeni rosyjskojęzyczni fani zaczęli pisać pod adresem firmy liczne komentarze. Pojawia się w nich silny kontekst polityczny i nawiązania do wojny Rosji z Ukrainą. Nie brakuje również gróźb, w tym gróźb śmierci. Do części komentarzy nie da się mieć wglądu, jeśli X rozpozna, że łączymy się z nim na terenie UE. "Ten post został wstrzymany na terenie Unii Europejskiej ze względu na lokalne przepisy prawa" – tak brzmi adnotacja, która pojawia się wówczas na naszym ekranie.

Wśród wyzwisk, które padły pod adresem CD Projektu (a zarazem nadają się do przytoczenia), możemy wymienić określanie przedstawicieli firmy między innymi "faszystami", "dupkami", "hipokrytami", "cenzorami", "propagandystami", "politycznymi klaunami" czy "szaleńcami".

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Dmitrij Pieskow
Co szef CIA robił w Moskwie przez 4 godziny? Okazało się, że Pieskow coś wie
Wołodymyr Zełenski
Zełenski wdzięczny Nawrockiemu. Antyukraiński obóz może się teraz zakrztusić
Donald Tusk
Premier zdecydował ws. stopni BRAVO i CHARLIE. Służby dostały jasny sygnał
Donald Tusk
Nowy sondaż musi załamać Tuska. Nawet ten plan nie idzie po jego myśli
Dolly Parton
Przyczyna śmierci Dolly Parton wyszła na jaw. Ostatnie chwile nie były łatwe
Wojskowy Boeing C-17 Globemaster III na płycie lotniska – takim samolotem szef CIA przyleciał do Moskwy
Szef CIA z Moskwy wrócił po zaledwie 4 godzinach. "Wiemy, co zamierzacie"

W bitwie o "Ballady Przeszłości" nikt nie bierze jeńców

Fani CD Projektu, którzy są negatywnie nastawieni do decyzji firmy, wypominają producentowi, że rynek rosyjski był niezwykle istotny w rozwoju marki, a osób deklarujących znajomość języka rosyjskiego na świecie jest aż 250 milionów, więc stanowią niebagatelną potencjalną grupę odbiorców. Część komentarzy sugeruje, że jest ona tak liczna, że decyzja CD Projektu może zostać negatywnie oceniona nie tylko przez fanów, ale także przez akcjonariuszy firmy.

Gracze z Rosji proponują bojkotowanie zakupów, zapowiadają piracenie gry i sugerują review bombing. Część z nich traktuje sytuację jako karę za decyzje władz. Niektórzy komentujący zastanawiają się, czy CD Projekt nie powinien podjąć takich samych działań wobec fanów mówiących po hebrajsku, w związku z działalnością Izraela w Strefie Gazy. Krytyka pojawia się również ze strony osób, które deklarują, że nie są Rosjanami, ale miały zamiar grać w nowe DLC właśnie w tym języku. Sporadycznie można też przeczytać zapowiedzi odnoszące się do bojkotowania Wiedźmina IV.

Z drugiej strony pod zapowiedzią CD Projektu nie brakuje postów nawiązujących do mema "Polska Gurom", w których można zobaczyć przekoloryzowane przeróbki z husarią i Saulem Goodmanem czy Homelandera w biało-czerwonych barwach. Choć przeważają negatywne komentarze, osoby wspierające stanowisko firmy również publikują odpowiedzi pod jej wpisem.