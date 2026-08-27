Karol Nawrocki nadal jest liderem rankingu zaufania, ale jego przewaga nad innymi politykami maleje. Co ciekawe, coraz większą sympatią Polacy darzą jednego z liderów KO. Chodzi o ministra, którego wielu z nas widzi w roli przyszłego premiera.
Poznaliśmy wyniki sondażu IBRIS, jakie wykonano na zlecenie Onetu. Okazuje się, że choć prezydent Karol Nawrocki nadal jest liderem, jego pozycja słabnie.
Karol Nawrocki z dużym poparciem
Zacznijmy od dobrych wieści dla głowy państwa. Nawrocki pozostaje jedynym politykiem, któremu ufa więcej respondentów niż nie ufa. Mówimy o proporcji 50,2 proc. do 44,8 proc. Odsetek osób, które mu nie ufają, skoczył o 3,2 pkt proc. Spada też przewaga nad drugim miejscem. W czerwcu wynosiła 12,2 pkt proc., teraz już tylko 6,6 pkt proc.
Kto więc znajduje się tuż za prezydentem? To minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 43,6 proc. badanych (skok o 2,1 pkt proc.), co jest najlepszym jego wynikiem od lutego 2026 r., kiedy to ufność wobec niego deklarowało 46,7 proc. ankietowanych. Nie ufa mu jednak 46,1 proc. osób, które zapytano o zdanie (spadek o 3,6 pkt proc.).
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Sikorski to przyszły premier?
Warto zastanowić się, skąd bierze się obecny fenomen Sikorskiego. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", aż 35 proc. ankietowanych to jego widzi w roli szefa rządu. Dla porównania: Donalda Tuska wskazało 29 proc. badanych.
Z podobnego sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Radia ZET, jaki przeprowadzono rok temu, wynikały podobne wnioski: aż 34,7 proc. ankietowanych było zdania, że Sikorski bardziej nadaje się na premiera niż Tusk.
Może być to efektem afer i wpadek rządu. Sprawa Szpitala Południowego pokazała patologie w służbie zdrowia. Niedawny raport autorstwa Barbary Mróz-Gorgoń, którą promował sam premier, zasugerował, że Tusk nie potrafi stawiać na profesjonalistów. Nie wspominając już o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Jak pisaliśmy w naTemat, oficjalne wyniki referendum w Krakowie potwierdziły, że Miszalski został odwołany. Aż 97,93 proc. głosujących opowiedziało się za jego odejściem z ratusza.
Do tego nadal żyjemy w realiach zagrożenia geopolitycznego. W takich warunkach społeczeństwo może skupiać się wokół partii rządzącej, z naciskiem na ministrów, którzy są odpowiedzialni za politykę międzynarodową i bezpieczeństwo.
Jak wypadli inni politycy?
Podium domyka zresztą szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Ankietowani ufają mu nieco mniej (spadek o 1,2 pkt proc., do poziomu 41,1 proc.). W jego przypadku zarejestrowano też spory skok nieufności – o 5,2 pkt proc.
Poza "pudłem" znalazł się premier Donald Tusk, któremu ufa 36,9 proc. respondentów (więcej o 1,4 pkt proc.), ale nie ufa aż 58,9 proc.
Na kolejnych miejscach uplasowali się kolejno: Krzysztof Bosak (35,5 proc.), Włodzimierz Czarzasty (34,6 proc.), Mateusz Morawiecki (33,3 proc.), Sławomir Mentzen (28,1 proc.), Piotr Zgorzelski (27,4 proc.) i Przemysław Czarnek (22,2 proc.).
Poza pierwszą dziesiątką znalazł się prezes PiS. Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 21,5 proc. ankietowanych (spadek o 4,5 pkt proc.).
Nie ufamy też raczej Adrianowi Zandbergowi (tylko 18,8 proc. darzy go zaufaniem; spadek o 5,7 proc.) oraz Grzegorzowi Braunowi (17,7 proc.; -7,2 pkt proc.).
Partie polityczne polityków
1 / 25 Na początek proste. Do jakiej partii należy ten Pan?
Słabnąca pozycja premiera znajduje odzwierciedlenie także w badaniach partyjnych. Jak pisaliśmy w naTemat, nowy sondaż dla Tuska jest alarmem – nie ma już koalicjantów, by utrzymać władzę, bo część obecnych sojuszników KO najpewniej nie wejdzie do Sejmu kolejnej kadencji.
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 sierpnia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.