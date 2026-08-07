W Lidlu jest spora promocja, o której informacji nie znajdziemy w najnowszej gazetce Fot. Shutterstock.com / Lazy_Bear

Lidl po cichu uruchomił w piątek 7 sierpnia sporą przecenę na popularne akumulatory Parkside. Jak wskazują internauci, promocja jest dostępna tylko w niektórych sklepach stacjonarnych, więc warto przy okazji przedweekendowych zakupów rozejrzeć się za tą ofertą, bo aż szkoda nie skorzystać.

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Lidl potrafi czasem odpalić prawdziwą petardę i zgotować swoim klientom bardzo ciekawe rabaty. Tym razem jednak ani w gazetkach promocyjnych, ani na stronie internetowej sieci nie poinformowano o promocji na akumulator Parkside. Internauci wzięli jednak sprawy w swoje ręce i szybko zaczęli sami donosić w sieci o sporej obniżce w sklepach stacjonarnych.

Akumulator Parkside w znacznie niższej cenie

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez internautów na stronie Pepper.pl, w ofercie stacjonarnej Lidla jest obecnie dostępny Akumulator Parkside Performance 20 V, 4 Ah za jedynie 69 zł. Jest to dość spora promocja, ponieważ wcześniej ten sprzęt schodził za 99 zł, a nawet i 129 zł. Jeżeli pospieszymy się więc do sklepu, to w kieszeni zostanie nam 60 zł.

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Informacja o przecenionym akumulatorze Parkside w Lidlu na stronie Pepper.pl Fot. Zrzut ekranu / Pepper.pl

Natomiast w serwisach internetowych stała cena za tego typu akumulator waha się zwykle właśnie około 100 zł. Więc jeżeli akurat mamy sprzęty tej marki, to dziś jest naprawdę dobra okazja, żeby sobie na tym przyoszczędzić, bo jak wiadomo, promocje na tanie narzędzia w dyskontach kończą się błyskawicznie. Nie brakuje też klientów, którzy kupują więcej sztuk i potem próbują je sprzedać po wyższych, rynkowych cenach.

Promocja bez oficjalnej zapowiedzi i ograniczona dostępność

Ta oferta przeszła jednak dość cicho, choć już kiedyś informowaliśmy o innych takich ukrytych promocjach w Lidlu. Sieć sklepów nie zamieściła o niej informacji ani na swojej stronie internetowej, ani w najnowszych gazetkach. Nie wiemy więc dokładnie, do kiedy w ogóle może potrwać.

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W sieci internauci informują również, że nie we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl akumulatory są dostępne w cenie 69 zł. Jak widać, w niektórych lokalizacjach są one (lub były, bo w wielu sklepach natrafimy już na puste półki) w cenie 99 zł. Poniższe zdjęcie dla przykładu zostało wykonane w Pruszczu Gdańskim. Wynika z tego, że Lidl przecenia te produkty tylko w wybranych punktach.

Oferta na akumulatory Parkside w Lidlu w Pruszczu Gdańskim Fot. naTemat.pl

Komentujący wskazują, że prawdopodobnie jest to więc promocja lokalna, która występuje tam, gdzie po prostu towar nie wyprzedawał się zbyt dobrze. Dlatego jeżeli ktoś w piątek 7 sierpnia zamierza zrobić zakupy przed weekendem i wrzucić do koszyka mięso na grilla, warto też zerknąć na alejkę ze sprzętami domowymi i zobaczyć, czy może akurat się nam poszczęściło.

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