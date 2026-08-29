W nowym sondażu dla "Wprost" zapytano Polaków o to, komu należy się tytuł najgorszego szefa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pierwszego miejsca nie zajęła obecnie urzędująca Barbara Nowacka. Na samym szczycie ankiety znalazł się polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Sondaż poświęcony najgorszemu ministrowi edukacji XXI wieku przeprowadził dla "Wprost" SW Research. Jak się okazuje, najsurowsze oceny respondentów nie dotyczyły Barbary Nowackiej, która od grudnia 2023 roku kieruje Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na szczyt podium trafił jej poprzednik, który dwukrotnie zdobył tytuł "Dzbana Roku" w internetowym plebiscycie organizowanym przez twórcę bloga Make Life Harder i Michała Marszała z tygodnika "NIE".
Polacy wybrali najgorszego ministra edukacji XXI wieku. Barbara Nowacka na drugim miejscu
Badanie ujrzało światło dzienne na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zdaniem Polaków, którzy wzięli udział w sondażu, na niechlubne miano zasługuje przede wszystkim Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego zdobył w ankiecie największą liczbę głosów – aż 33 proc. badanych wskazało jego nazwisko.
Barbara Nowacka uplasowała się tuż za wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując 18,3 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Roman Giertych, który pełnił funkcję ministra edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) i Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007). Jego imię wybrało 11,1 proc. badanych.
Dalsze miejsca w sondażu prezentują się następująco: Anna Zalewska (5,4 proc.), Krystyna Szumilas (2,7 proc.), Joanna Kluzik-Rostkowska (2,6 proc.), Dariusz Piontkowski (1,7 proc.) i Katarzyna Hall (1,3 proc). Odpowiedzi "nie mam zdania" udzieliło 23,8 proc. pytanych.
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Czarnka najczęściej wskazywały m.in. kobiety (36,9 proc.), respondenci w wieku powyżej 50 lat (38,9 proc.) i osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (37,2 proc.). Nowacka zdobyła najwięcej głosów wśród m.in. mężczyzn (20,7 proc.), ankietowanych do 24. roku życia (21,1 proc.) i – podobnie jak jej poprzednik – Polaków z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (28,8 proc.).
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