Barbara Nowacka
MEN zapowiada zmiany w roku szkolnym 2026/2027. 7 dni przed pierwszym dzwonkiem. Fot. Shutterstock

Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało zaledwie kilka dni, a MEN właśnie dopięło nowe przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Dobrze, że ministerstwo wyrobiło się przed pierwszym dzwonkiem, bo proces legislacyjny był niezwykle skomplikowany.

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25 sierpnia MEN opublikowało treść rozporządzenia zmieniającego szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli. Akt wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 roku, czyli dokładnie tydzień po jego ogłoszeniu.

Choć termin wprowadzenia nowych wytycznych jest bardzo krótki, samo rozporządzenie nie jest czystą kosmetyką – zawiera bardzo ważne wytyczne dla placówek edukacyjnych, które mają wpływ na to, kto może uczyć nowych i zmienianych przedmiotów.

Najważniejsze zmiany są następujące:

  1. Nauczycielem przyrody w podstawówkach może być osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, geografii, fizyki lub chemii.
  2. Nauczycielem zajęć praktyczno-technicznych w szkołach podstawowych może być osoba z kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela techniki.
  3. Nauczycielem edukacji obywatelskiej w klasach IV–VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych może być osoba posiadająca kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wiedzy o społeczeństwie lub historii.
  4. Nauczycielem kształcenia obronnego w klasach IV–VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych może być osoba z kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa.

Spokojnie, MEN nie zapomina o edukacji zdrowotnej

"Kwalifikacje do nauczania przedmiotów edukacja zdrowotna i edukacja zdrowotna – zdrowie s*ksualne posiada również osoba, która posiadała kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie" – czytamy w treści rozporządzenia.

Na szczęście nie tylko dyplom uprawniający do nauczania WDŻ odgrywa tu ważną rolę. Nauczycielem edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych może być nauczyciel wykwalifikowany do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa i kształcenia obronnego.

Dalsza część artykułu poniżej.

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MEN łata system na ostatnią chwilę. Zmiany ruszają od 1 września

Barbara Nowacka i podległy jej resort mogą mieć czyste sumienie. Wdrożenie rozporządzenia tak blisko roku szkolnego ma swoje twarde uzasadnienie. Akt trafił do procesu legislacyjnego niezwykle niedawno, bo 2 czerwca 2026 roku. Tak ważne zmiany wymagały szeregu uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Mowa tu w końcu o arcydługim, trzystronicowym dokumencie.

Przyjrzyjmy się więc opiniowaniu. Ws. projektu została zgłoszona astronomiczna liczba stanowisk, bo aż dwa. Szczególną uwagę zwraca rozbudowane i precyzyjne stanowisko Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które zostało wydane 29 czerwca 2026 roku. Jego analiza z pewnością wymagała poważnych nakładów pracy po stronie MEN. Jak brzmi jego treść?

Opinia pozytywna.

Stanowisko Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęte w trybie obiegowym dnia 29 czerwca 2026 r.

Mniej lakoniczna była za to odpowiedź Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w zastraszająco wolnym tempie (aż 10 dni od pierwszego pojawienia się aktu) odniósł się do propozycji ministerstwa. W stanowisku ZNP czytamy, że nauczyciele EDB lub KO nie posiadają uprawnień do nauczania przedmiotu edukacja zdrowotna – zdrowie s*ksualne.

ZNP zwraca uwagę m.in. na kontekst tego, że choć zakres podstawy programowej tego przedmiotu obejmuje zagadnienia biologiczne, psychologiczne, społeczne i etyczne, "projekt nie przewiduje żadnych dodatkowych wymagań ani form przygotowania specjalistycznego". Niestety, MEN po namyśle nie zdecydowało się na pozytywne rozpatrzenie tego postulatu i zignorował stanowisko organizacji.

Uwagi do projektu zgłoszone zostały także w ramach konsultacji publicznych. Pewne zastrzeżenia miały Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu i Polski Związek Głuchych. Te uwagi nie zostały uwzględnione ze względu na ich kosmetyczny, błędny lub niezwiązany z treścią i kompetencjami aktu charakter. MEN dostosował się za to do opinii organizacji Pearson Central Europe i British Council, które zgodnie zgłosiły konieczność dokonania zmian w wykazie świadectw potwierdzających znajomość języka obcego. Stanowisko tych podmiotów dotyczyło jednak nieco pobocznej kwestii, tj. aktualizacji wykazów egzaminów potwierdzających kwalifikację do nauczania języków obcych.