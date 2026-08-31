W nowym sondażu ocenili, jak wypadła inicjatywa Mateusza Morawieckiego. Fot. shutterstock

Jak początek nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego oceniają Polacy? Sprawdzono to w najnowszym sondażu. Wynik nie pozostawia złudzeń i powinien dać do myślenia byłemu premierowi. Tylko 2,5 proc. "zdecydowanie" zadowolonych.

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Już w kwietniu Mateusz Morawiecki ruszył ze swoim nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus. Choć początkowo miało być to drugie płuco w jednym organizmie partii Prawo i Sprawiedliwość, to sytuacja poszła w zupełnie inną stronę. Przełomem było ultimatum postawione w lipcu przez Jarosława Kaczyńskiego. Kazał politykom zdecydować: albo członkostwo w stowarzyszeniach, albo w partii. Część z nich nie ukorzyła się przed prezesem. A wręcz przeciwnie, poszła za Mateuszem Morawieckim i została z nim w Rozwoju Plus.

Nowy sondaż o stracie nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego

Teraz już wiadomo, że Morawiecki ze stowarzyszeniem Rozwój Plus poszedł dalej, a nawet założył klub parlamentarny o tej samej nazwie. Mijają kolejne tygodnie, gdy działa już nie z Jarosławem Kaczyńskim, a zupełnie oddzielnie. A jak Polacy ocenili początek jego nowej inicjatywy?

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IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadził sondaż, w który zadano respondentom pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?". Tylko 2,5 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest on "zdecydowanie udany", a kolejne 41,5 proc., że "raczej udany". W sumie pozytywnych odpowiedzi było 44 proc.

Odpowiedź "zdecydowanie nieudany" wskazało 5,3 proc. biorących udział w badaniu. A 26,8 proc. uznało, że start inicjatywy Mateusza Morawieckiego był "raczej nieudany". Co łącznie daje 32,1 proc. negatywnych odpowiedzi. Spora grupa, bo aż 23,9 proc. ankietowanych nie była zdecydowana i zaznaczyła odpowiedź "nie wiem".

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Oceny startu inicjatywy Morawieckiego są więc mocno podzielone. A jak Rozwój Plus byłego premiera wypada na tle innych partii? W sondażach partyjnych notuje najczęściej 6-7 proc., co pozwala przekroczyć próg wyborczy i dałoby możliwość Morawieckiemu i jego politykom na wejście do Sejmu.

Jak klub Morawieckiego wypada na tle innych partii? Najnowszy sondaż partyjny pokazał moc Konfederacji

Jednak do objęcia władzy na przykład koalicji PiS-Rozwój Plus nadal brakowałoby mandatów. Kluczowa staje się więc pozycja Konfederacji. Ostatnio nawet pisaliśmy o tym, że gdyby Radosław Sikorski usiadł do rozmów ze Sławomirem Mentzenem, to koalicja KO-Konfederacja pozwoliłaby na utrzymanie władzy obecnie rządzącym. Prawica potrzebuje natomiast obu Konfederacji (także KKP Grzegorza Brauna), aby objąć władzę.

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Tak zaprezentowały się wyniki najnowszego sondażu partyjnego, przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski:

Koalicja Obywatelska: 27,3% (spadek o 1,4 pkt proc.) Prawo i Sprawiedliwość: 20,6% (wzrost o 2,8 pkt proc.) Konfederacja: 14,1% (wzrost o 3,5 pkt proc.) Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorz Braun) – 8,4% Lewica – 7,1% (za mało, by utrzymać większość tylko z KO) Rozwój Plus (Mateusz Morawiecki) – 6,5%

Poniżej progu wyborczego: