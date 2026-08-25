Mariusz Błaszczak zarzuca Rozwojowi Plus sabotaż w kwestii wyboru wicemarszałka. Fot. Shutterstock

Walka o fotel wicemarszałka Sejmu przerodziła się w kolejny spór po prawej stronie sceny politycznej. Mariusz Błaszczak zarzuca Rozwojowi Plus działanie na korzyść rządzącej koalicji, a stronnictwo Mateusza Morawieckiego przekonuje, że chodzi jedynie o sprawiedliwą reprezentację klubów.

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"Koalicja 13 grudnia otrzyma za chwilę doskonały prezent od Rozwoju Plus, który wykorzysta do gry przeciwko Prawu i Sprawiedliwości" – twierdzi były szef MON, Mariusz Błaszczak.

Polityk odniósł się na X do wypowiedzi Włodzimierza Czarzastego, który zapowiedział, że nie ma zamiaru zwiększać liczby miejsc w prezydium Sejmu – obecnie jest ich pięciu, uchwała maksymalnie przewiduje sześciu, docelowo może być ich aż ośmiu, bo kluby chętne do zgłoszenia kandydata do walki o fotel są trzy – Rozwój Plus, PiS i Centrum.

"Zwyczaj parlamentarny jest jasny: miejsca w Prezydium Sejmu przypadają ugrupowaniom, które w wyborach wprowadziły do Sejmu własne kluby. Rozwój Plus takiego mandatu od wyborców nie dostał" – zauważa Mariusz Błaszczak.

Szef klubu parlamentarnego PiS twierdzi również, że działanie Rozwoju Plus, który zapowiedział zgłoszenie własnego kandydata na wicemarszałka, jest wystąpieniem przeciwko PiS i działaniem na rzecz "Koalicji 13 grudnia".

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Mariusz Błaszczak zwrócił też uwagę na to, że poprzednio Mateusz Morawiecki deklarował poparcie dla Marcina Ociepy, kandydata na wicemarszałka z ramienia PiS.

Rozpoczyna się wyścig o stołek wicemarszałka. PiS walczy z Rozwojem Plus i Centrum

Na początku tygodnia były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wskaże kandydata na wicemarszałka z ramienia klubu Rozwój Plus i złoży wniosek do marszałka Włodzimierza Czarzastego, który dotyczyć będzie poszerzenia składu prezydium o dwóch członków, tak by jego klub i klub Centrum mogły mieć swoich przedstawicieli we władzach Sejmu.

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Liczbę wicemarszałków reguluje uchwała, której marszałek nie chce zmienić. Otwarcie wypowiadał się na ten temat kilka dni przed propozycją Mateusza Morawieckiego. – Jest uchwała Sejmu w tej sprawie. Uchwała Sejmu mówi, że jest marszałek i jest sześciu wicemarszałków. Nie planuję zmian tej uchwały – deklarował Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z TVN24.

Cała sytuacja wynika po części z dotychczasowej strategii Prawa i Sprawiedliwości, które zdecydowało się nie wystawiać alternatywnego kandydata na stanowisko wicemarszałka, po tym, jak niemal trzy lata temu Sejm odrzucił kandydaturę Elżbiety Witek. Niedawno partia zdecydowała się na wycofanie ultimatum w tej sprawie. Obecnie o fotel wicemarszałka stara się Marcin Ociepa, który, choć silnie związany jest z Mariuszem Błaszczakiem, określany jest przez byłego szefa MON jako twarz prorozwojowego, umiarkowanego konserwatyzmu.

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Mateusz Morawiecki poparł Marcina Ociepę, sugerując wręcz, że czuje się "ojcem chrzestnym" jego kandydatury. Warto dodać, że były premier nie wycofał oficjalnie tego poparcia, a wręcz odwrotnie – jest zwolennikiem tego, by każdy klub miał swoją reprezentację.

Rozwój Plus reaguje na zarzut Mariusza Błaszczaka

Nad sprawą pochylił się Marcin Horała z Rozwoju Plus. W odpowiedzi na zarzut byłego szefa MON stwierdził, że "sprawa naprawdę jest prosta: zarówno drugi, jak i trzeci klub powinny mieć swojego przedstawiciela w Prezydium Sejmu".

Polityk przypomniał, że PiS nie miał wicemarszałka przez trzy lata i zapewnił, że Rozwój Plus jest otwarty na konstruktywną, podmiotową rozmowę i poczynienie wspólnych ustaleń. Zaapelował jednocześnie o to, by posłowie PiS podpisali się pod wnioskiem o rozszerzenie prezydium i podkreślił, że klub Mateusza Morawieckiego chce poprzeć kandydaturę Marcina Ociepy.